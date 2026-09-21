Pesquisa: direita encosta em candidata do PT e ameaça sua eleição ao Senado por MG

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Pesquisa Real Time Big Data para o Senado em Minas Gerais mostra que candidatos de direita estão se aproximando da líder Marília Campos (PT). Antes com folga, a petista agora está em empate técnico com Carlos Viana (PSD) e Domingos Sávio (PL), enquanto Aécio Neves (PSDB) e Marcelo Aro (PP) também avançam.

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Candidatos de direita cresceram nas intenções de voto para o Senado em Minas Gerais, aproximando-se da líder, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que é de o único nome competitivo de esquerda, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21. Foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Antes liderando a corrida com folga, Marília aparece agora com 18%, ainda na liderança numérica, mas já empatada tecnicamente com o senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição, e com o deputado federal Domingos Sávio (PL).

Logo depois e empatado com Viana e Sávio, vem o deputado Aécio Neves (PSDB), com 13% e que foi um dos últimos a entrar na disputa, já tendo avançado significativamente nas intenções de votos. O deputado Marcelo Aro (PP) tem 12% está empatado na margem de erro com o tucano.

O cenário ainda é favorável a Marília, já que ela é o único nome de esquerda dentre esses, tendendo a aglutinar votos do eleitor desse campo, enquanto os demais disputam os votos da direita entre si.

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Marília Campos (PT): 18%

Domingos Sávio (PL): 16%

Carlos Viana (PSD): 16%

Aécio Neves (PSDB): 13%

Marcelo Aro (PP): 12%

Áurea Carolina (PSOL): 7%

Marco Antônio Superman (Novo): 4%

Arcanjo Pimenta (MDB): 1%

Carlin Moura (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 7%

Nota no canto inferior direito: Os candidatos Ana Luiza do MLB (UP), Fidélis Alcântara (UP), Manoel Carvalho (MDB), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Tião Pessoa (PCO), Victoria Mello Vic (PSTU), somados, atingiram 1% e estão categorizados como “outros”.

Os números acima são uma média entre as duas opções de voto, já que, neste ano, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado por estado. Confira abaixo como se dividem as preferências.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Primeiro Voto

Marília Campos (PT): 25%

Domingos Sávio (PL): 17%

Carlos Viana (PSD): 19%

Aécio Neves (PSDB): 15%

Marcelo Aro (PP): 9%

Áurea Carolina (PSOL): 6%

Marco Antônio Superman (Novo): 2%

Arcanjo Pimenta (MDB): 1%

Carlin Moura (Avante): 1%

Outros: 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 3%

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Segundo Voto

Marília Campos (PT): 12%

Domingos Sávio (PL): 14%

Carlos Viana (PSD): 12%

Aécio Neves (PSDB): 11%

Marcelo Aro (PP): 14%

Áurea Carolina (PSOL): 8%

Marco Antônio Superman (Novo): 7%

Arcanjo Pimenta (MDB): 0%

Carlin Moura (Avante): 0%

Outros: 3%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 11%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07331/2026.