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Política

Pesquisa: direita encosta em candidata do PT e ameaça sua eleição ao Senado por MG

Ex-prefeita de Contagem Marília Campos segue na liderança numérica, mas vê adversários empatarem tecnicamente com ela

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 12h23 | Atualizado em 21 set 2026, 12h36
A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT); o deputado federal Aécio Neves (PSDB); e o senador Carlos Viana (PSD)
A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT); o deputado federal Aécio Neves (PSDB); e o senador Carlos Viana (PSD) (Selena Souza/PMC/Marina Ramos/Câmara dos Deputados/Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisa: direita encosta em candidata do PT e ameaça sua eleição ao Senado por MG Priorizar nos meus resultados Google

Candidatos de direita cresceram nas intenções de voto para o Senado em Minas Gerais, aproximando-se da líder, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que é de o único nome competitivo de esquerda, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21. Foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Antes liderando a corrida com folga, Marília aparece agora com 18%, ainda na liderança numérica, mas já empatada tecnicamente com o senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição, e com o deputado federal Domingos Sávio (PL).

Logo depois e empatado com Viana e Sávio, vem o deputado Aécio Neves (PSDB), com 13% e que foi um dos últimos a entrar na disputa, já tendo avançado significativamente nas intenções de votos. O deputado Marcelo Aro (PP) tem 12% está empatado na margem de erro com o tucano.

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O cenário ainda é favorável a Marília, já que ela é o único nome de esquerda dentre esses, tendendo a aglutinar votos do eleitor desse campo, enquanto os demais disputam os votos da direita entre si.

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  • Marília Campos (PT): 18%
  • Domingos Sávio (PL): 16%
  • Carlos Viana (PSD): 16%
  • Aécio Neves (PSDB): 13%
  • Marcelo Aro (PP): 12%
  • Áurea Carolina (PSOL): 7%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 4%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 7%

Nota no canto inferior direito: Os candidatos Ana Luiza do MLB (UP), Fidélis Alcântara (UP), Manoel Carvalho (MDB), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Tião Pessoa (PCO), Victoria Mello Vic (PSTU), somados, atingiram 1% e estão categorizados como “outros”.

Os números acima são uma média entre as duas opções de voto, já que, neste ano, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado por estado. Confira abaixo como se dividem as preferências.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Primeiro Voto

  • Marília Campos (PT): 25%
  • Domingos Sávio (PL): 17%
  • Carlos Viana (PSD): 19%
  • Aécio Neves (PSDB): 15%
  • Marcelo Aro (PP): 9%
  • Áurea Carolina (PSOL): 6%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 2%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Outros: 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS/NR: 3%
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Segundo Voto

  • Marília Campos (PT): 12%
  • Domingos Sávio (PL): 14%
  • Carlos Viana (PSD): 12%
  • Aécio Neves (PSDB): 11%
  • Marcelo Aro (PP): 14%
  • Áurea Carolina (PSOL): 8%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 7%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 0%
  • Carlin Moura (Avante): 0%
  • Outros: 3%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 11%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07331/2026.

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