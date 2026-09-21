Pesquisa: direita encosta em candidata do PT e ameaça sua eleição ao Senado por MG
Ex-prefeita de Contagem Marília Campos segue na liderança numérica, mas vê adversários empatarem tecnicamente com ela
Candidatos de direita cresceram nas intenções de voto para o Senado em Minas Gerais, aproximando-se da líder, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que é de o único nome competitivo de esquerda, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21. Foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
Antes liderando a corrida com folga, Marília aparece agora com 18%, ainda na liderança numérica, mas já empatada tecnicamente com o senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição, e com o deputado federal Domingos Sávio (PL).
Logo depois e empatado com Viana e Sávio, vem o deputado Aécio Neves (PSDB), com 13% e que foi um dos últimos a entrar na disputa, já tendo avançado significativamente nas intenções de votos. O deputado Marcelo Aro (PP) tem 12% está empatado na margem de erro com o tucano.
O cenário ainda é favorável a Marília, já que ela é o único nome de esquerda dentre esses, tendendo a aglutinar votos do eleitor desse campo, enquanto os demais disputam os votos da direita entre si.
- Marília Campos (PT): 18%
- Domingos Sávio (PL): 16%
- Carlos Viana (PSD): 16%
- Aécio Neves (PSDB): 13%
- Marcelo Aro (PP): 12%
- Áurea Carolina (PSOL): 7%
- Marco Antônio Superman (Novo): 4%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 7%
Nota no canto inferior direito: Os candidatos Ana Luiza do MLB (UP), Fidélis Alcântara (UP), Manoel Carvalho (MDB), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Tião Pessoa (PCO), Victoria Mello Vic (PSTU), somados, atingiram 1% e estão categorizados como “outros”.
Os números acima são uma média entre as duas opções de voto, já que, neste ano, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado por estado. Confira abaixo como se dividem as preferências.
Primeiro Voto
- Marília Campos (PT): 25%
- Domingos Sávio (PL): 17%
- Carlos Viana (PSD): 19%
- Aécio Neves (PSDB): 15%
- Marcelo Aro (PP): 9%
- Áurea Carolina (PSOL): 6%
- Marco Antônio Superman (Novo): 2%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Outros: 0%
- Nulo/Branco: 2%
- NS/NR: 3%
Segundo Voto
- Marília Campos (PT): 12%
- Domingos Sávio (PL): 14%
- Carlos Viana (PSD): 12%
- Aécio Neves (PSDB): 11%
- Marcelo Aro (PP): 14%
- Áurea Carolina (PSOL): 8%
- Marco Antônio Superman (Novo): 7%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 0%
- Carlin Moura (Avante): 0%
- Outros: 3%
- Nulo/Branco: 8%
- NS/NR: 11%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07331/2026.