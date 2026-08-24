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Política

Pesquisa: Derrite assume liderança numérica de disputa pelo Senado em São Paulo

Empate técnico é registrado com Simone Tebet, André do Prado e Marina Silva, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 08h32 | Atualizado em 24 ago 2026, 10h58
Derrite não se pronunciou sobre o caso
Guilherme Derrite (SSP/Divulgação)
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O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), que foi secretário de Segurança de São Paulo, assumiu a liderança numérica da disputa pelo Senado no estado, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 24.  Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores do estado entre os dias 19 e 22 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

Apesar de estar numericamente à frente, Derrite ainda está empatado tecnicamente no primeiro lugar com a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB-SP), que, por sua vez, empata tecnicamente em segundo lugar com o ex-presidente da Assembleia Legislativa André do Prado (PL-SP). Ele empata tecnicamente em terceiro lugar com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede-SP). Confira os números abaixo.

  • Guilherme Derrite (PP): 18%
  • Simone Tebet (PSB): 17%
  • André do Prado (PL): 15%
  • Marina Silva (Rede): 14%
  • Salles (Novo): 10%
  • Soninha Francine (Cidadania): 3%
  • Guto Schiavetto (Missão): 2%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Outros: 2%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS/NR: 9%

Os candidatos Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Márcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU), juntos, somaram 2% dos votos e estão categorizados como “Outros”.

Siga

Esta é a primeira vez que Derrite aparece na liderança das intenções de votos em alguma pesquisa, da mesma forma que André do Prado chega a superar Marina Silva. O quadro, no entanto, mostra que a disputa pelas duas vagas do Senado em São Paulo será extremamente acirrada, na competição voto a voto.

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 Os números acima são as respostas consolidadas, média, entre as opções de primeiro e segundo voto dos entrevistados. Quando observadas as opções separadamente, no entanto, tem-se que Derrite chegou à liderança por ser a primeira opção de primeiro e segundo voto.

Primeiro voto

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  • Guilherme Derrite (PP): 21%
  • Simone Tebet (PSB): 19%
  • André do Prado (PL): 14%
  • Marina Silva (Rede): 16%
  • Salles (Novo): 11%
  • Soninha Francine (Cidadania): 1%
  • Guto Schiavetto (Missão): 1%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo / Branco: 7%
  • NS/NR: 8%

Segundo voto

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  • Guilherme Derrite (PP): 14%
  • Simone Tebet (PSB): 15%
  • André do Prado (PL): 17%
  • Marina Silva (Rede): 12%
  • Salles (Novo): 10%
  • Soninha Francine (Cidadania): 4%
  • Guto Schiavetto (Missão): 3%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Outros: 3%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS/NR: 11%

 

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