Pesquisa: Derrite assume liderança numérica de disputa pelo Senado em São Paulo
Empate técnico é registrado com Simone Tebet, André do Prado e Marina Silva, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data
O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), que foi secretário de Segurança de São Paulo, assumiu a liderança numérica da disputa pelo Senado no estado, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores do estado entre os dias 19 e 22 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.
Apesar de estar numericamente à frente, Derrite ainda está empatado tecnicamente no primeiro lugar com a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB-SP), que, por sua vez, empata tecnicamente em segundo lugar com o ex-presidente da Assembleia Legislativa André do Prado (PL-SP). Ele empata tecnicamente em terceiro lugar com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede-SP). Confira os números abaixo.
- Guilherme Derrite (PP): 18%
- Simone Tebet (PSB): 17%
- André do Prado (PL): 15%
- Marina Silva (Rede): 14%
- Salles (Novo): 10%
- Soninha Francine (Cidadania): 3%
- Guto Schiavetto (Missão): 2%
- Geraldo Rufino (Podemos): 2%
- Outros: 2%
- Nulo / Branco: 8%
- NS/NR: 9%
Os candidatos Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Márcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU), juntos, somaram 2% dos votos e estão categorizados como “Outros”.
Esta é a primeira vez que Derrite aparece na liderança das intenções de votos em alguma pesquisa, da mesma forma que André do Prado chega a superar Marina Silva. O quadro, no entanto, mostra que a disputa pelas duas vagas do Senado em São Paulo será extremamente acirrada, na competição voto a voto.
Os números acima são as respostas consolidadas, média, entre as opções de primeiro e segundo voto dos entrevistados. Quando observadas as opções separadamente, no entanto, tem-se que Derrite chegou à liderança por ser a primeira opção de primeiro e segundo voto.
Primeiro voto
- Guilherme Derrite (PP): 21%
- Simone Tebet (PSB): 19%
- André do Prado (PL): 14%
- Marina Silva (Rede): 16%
- Salles (Novo): 11%
- Soninha Francine (Cidadania): 1%
- Guto Schiavetto (Missão): 1%
- Geraldo Rufino (Podemos): 1%
- Outros: 1%
- Nulo / Branco: 7%
- NS/NR: 8%
Segundo voto
- Guilherme Derrite (PP): 14%
- Simone Tebet (PSB): 15%
- André do Prado (PL): 17%
- Marina Silva (Rede): 12%
- Salles (Novo): 10%
- Soninha Francine (Cidadania): 4%
- Guto Schiavetto (Missão): 3%
- Geraldo Rufino (Podemos): 2%
- Outros: 3%
- Nulo / Branco: 9%
- NS/NR: 11%