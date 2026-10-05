Pesquisa Datafolha testa disputa Lula x Flávio após resultado do primeiro turno

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O Datafolha realizará a primeira pesquisa pós-primeiro turno de 2026, medindo a disputa direta entre Lula e Flávio Bolsonaro pela Presidência. O levantamento, que ocorrerá de 6 a 8 de outubro, abordará intenção de voto, rejeição, consolidação da escolha, impacto dos debates e avaliação do governo Lula. Não perca os detalhes do que será investigado.

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O Datafolha vai medir pela primeira vez após o primeiro turno das eleições de 2026 como está a disputa direta entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) pela Presidência da República. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento começará nesta terça-feira, 6, e tem divulgação prevista para quinta-feira, 8.

O questionário coloca Lula e Flávio frente a frente em uma simulação estimulada de segundo turno, além de perguntar espontaneamente aos eleitores em quem pretendem votar no dia 25 de outubro.

A pesquisa também buscará medir o grau de consolidação das escolhas. Quem declarar voto em um dos dois candidatos será questionado se está totalmente decidido ou se ainda pode mudar de posição.

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O que a pesquisa vai medir sobre Lula e Flávio?

Além da intenção de voto, o Datafolha vai investigar a rejeição aos dois candidatos. Os entrevistados deverão dizer se votariam com certeza, se talvez votariam ou se não votariam de jeito nenhum em Lula e Flávio.

O levantamento também perguntará aos eleitores que escolherem um dos candidatos se o voto ocorre por considerá-lo a melhor opção para a Presidência ou, principalmente, pelo desejo de derrotar o adversário.

Outro bloco mede a expectativa dos brasileiros em relação a um eventual novo mandato de Lula ou a uma vitória de Flávio. Para cada candidato, o eleitor responderá se acredita que sua vida ficará melhor, igual ou pior caso ele seja eleito.

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Como o primeiro turno entra no levantamento?

O Datafolha perguntará se o eleitor compareceu às urnas no domingo e, entre os que votaram, em qual candidato depositaram o voto para presidente.

O questionário também procura identificar quando a decisão de voto foi tomada, com opções que vão de pelo menos um mês antes da eleição até o próprio dia da votação. Quem não compareceu às urnas será questionado sobre os motivos da ausência.

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O levantamento ainda retomará o comportamento eleitoral de 2022, perguntando aos eleitores com 20 anos ou mais se votaram no segundo turno daquela eleição e, em caso afirmativo, se escolheram Jair Bolsonaro ou Lula.

Qual será o peso dos debates no segundo turno?

O Datafolha também vai medir a importância atribuída pelos eleitores à participação de Lula e Flávio Bolsonaro em debates durante o segundo turno.

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Os entrevistados deverão classificar essa participação como muito, pouco ou nada importante. Em seguida, a pesquisa perguntará qual é a chance de os debates levarem o eleitor a mudar seu voto, com respostas que variam de grande a nenhuma possibilidade de alteração.

Como estará a avaliação do governo Lula?

O levantamento incluirá duas medidas sobre o desempenho do presidente. Os entrevistados serão convidados a classificar o governo Lula como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo e também responderão se aprovam ou desaprovam o trabalho do petista na Presidência.

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Como será feita a pesquisa?

Registrada no TSE sob o número BR-02949/2026, a pesquisa Datafolha prevê 2.520 entrevistas presenciais entre os dias 6 e 8 de outubro, em pontos de fluxo populacional de municípios das cinco regiões do país.

A amostra será estratificada por região geográfica e natureza dos municípios, com seleção de localidades, bairros e pontos de abordagem. Os resultados poderão ser ponderados por região, tipo de município, gênero e faixa etária, além de ajustes previstos para escolaridade.

A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações e tem divulgação prevista para 8 de outubro.