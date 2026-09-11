Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

Pesquisa Datafolha mostra posição de Michelle Bolsonaro na disputa do Senado no DF

Levantamento mostra que ex-primeira-dama continua liderando intenções de voto para legislativo federal

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 17h56 | Atualizado em 11 set 2026, 18h01
DESAVENÇAS - Michelle: críticas ao enteado também nos bastidores
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) -  (Beto Barata/PL/.)
Continua após publicidade
Pesquisa Datafolha mostra posição de Michelle Bolsonaro na disputa do Senado no DF Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa Datafolha que foi divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) continua liderando as pesquisas de intenção de voto para o Senado no Distrito Federal. Ela chegou a desistir da candidatura por conta dos embates com os enteados, mas voltou atrás depois de um pedido de desculpas público de Flávio Bolsonaro (PL). Ela gravou vídeos de campanha, inclusive para aliados, mas não tem feito campanha nas ruas por estar cuidando do esposo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime domiciliar.

De acordo com os números do levantamento, Michelle tem 21% das intenções de voto, um pouco a mais do que o levantamento anterior, feito em agosto, quando ela aparecia com 19%. Depois da ex-primeira-dama, aparece Leila do Vôlei (PDT), com 18%, seguida da hoje deputada federal Bia Kicis (PL), com 15%. Erika Kokay, do PT, fica em quarto lugar com 14%., seguida do desembargador aposentado Sebastião Coelho (Novo), com 2%.

Ronaldo Fonseca (PSD) tem 2% das intenções de voto, assim como Professor Guilherme Amorim (UP). Os outros candidatos têm até 1% das intenções de voto. Brancos e nulos são 11% (antes eram 16%) e os que não souberam ou não quiseram responder são 9%.

Este ano, cada estado elegerá dois senadores e, por isso, dois terços da casa serão renovados. A pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta mostra quem são as opções dos entrevistados para primeiro e segundo votos. No primeiro voto, o percentual que escolheria Michelle é ainda maior — 34% dos entrevistados. Já no segundo voto, quem lidera é Bia Kicis, do PL, com 21% das intenções de voto dos eleitores do Distrito Federal.

Siga
Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha ouviu 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Publicidade
TAGS:
Datafolha
Eleições 2026
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).