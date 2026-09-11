Pesquisa Datafolha mostra posição de Michelle Bolsonaro na disputa do Senado no DF

Uma pesquisa Datafolha que foi divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) continua liderando as pesquisas de intenção de voto para o Senado no Distrito Federal. Ela chegou a desistir da candidatura por conta dos embates com os enteados, mas voltou atrás depois de um pedido de desculpas público de Flávio Bolsonaro (PL). Ela gravou vídeos de campanha, inclusive para aliados, mas não tem feito campanha nas ruas por estar cuidando do esposo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime domiciliar.

De acordo com os números do levantamento, Michelle tem 21% das intenções de voto, um pouco a mais do que o levantamento anterior, feito em agosto, quando ela aparecia com 19%. Depois da ex-primeira-dama, aparece Leila do Vôlei (PDT), com 18%, seguida da hoje deputada federal Bia Kicis (PL), com 15%. Erika Kokay, do PT, fica em quarto lugar com 14%., seguida do desembargador aposentado Sebastião Coelho (Novo), com 2%.

Ronaldo Fonseca (PSD) tem 2% das intenções de voto, assim como Professor Guilherme Amorim (UP). Os outros candidatos têm até 1% das intenções de voto. Brancos e nulos são 11% (antes eram 16%) e os que não souberam ou não quiseram responder são 9%.

Este ano, cada estado elegerá dois senadores e, por isso, dois terços da casa serão renovados. A pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta mostra quem são as opções dos entrevistados para primeiro e segundo votos. No primeiro voto, o percentual que escolheria Michelle é ainda maior — 34% dos entrevistados. Já no segundo voto, quem lidera é Bia Kicis, do PL, com 21% das intenções de voto dos eleitores do Distrito Federal.

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Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha ouviu 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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