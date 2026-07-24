Pesquisa Datafolha mostra os grupos que fazem as piores avaliações do governo Lula
Levantamento do Datafolha mostra onde o presidente enfrenta maior desgaste e indica estabilidade na percepção geral sobre a administração
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concentra as avaliações mais negativas de seu governo entre homens, moradores da Região Sul, pessoas com ensino superior e eleitores evangélicos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 24. Os quatro segmentos registram percentuais de reprovação acima da média nacional e reproduzem um padrão semelhante ao observado nas intenções de voto do presidente nesses grupos.
No cenário geral, 38% dos entrevistados classificam a gestão Lula como ruim ou péssima, enquanto 32% a consideram ótima ou boa. Outros 28% avaliam o governo como regular, indicando um quadro em que a desaprovação permanece numericamente superior à aprovação.
O Datafolha entrevistou presencialmente 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios entre os dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-01166-2026.
Onde a rejeição ao governo é mais intensa?
Entre os principais recortes da pesquisa, os homens aparecem como o grupo com maior avaliação negativa do governo: 43% consideram a administração ruim ou péssima.
O índice é ainda mais elevado entre moradores da Região Sul, onde a reprovação chega a 46%, e entre eleitores com curso superior, grupo no qual 48% fazem avaliação negativa da gestão.
O maior percentual, porém, é registrado entre os evangélicos. Nesse segmento, 51% classificam o governo Lula como ruim ou péssimo, o patamar mais elevado entre os grupos destacados pelo levantamento.
A disputa presidencial
O retrato da avaliação do governo acompanha um cenário de estabilidade na disputa presidencial medida pelo mesmo levantamento.
Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 48% das intenções de voto, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL), repetindo praticamente o desempenho registrado na pesquisa anterior do instituto. No primeiro turno, o presidente tem 40%, enquanto Flávio registra 32%, mantendo ampla vantagem sobre os demais pré-candidatos incluídos na simulação.
Segundo a pesquisa, esses resultados caminham na mesma direção dos números de intenção de voto do presidente nesses segmentos, que também figuram entre aqueles em que Lula apresenta desempenho eleitoral menos favorável.
O retrato repete o observado nas rodadas de maio e junho do levantamento e ainda não capta o principal embate enfrentado pelo governo nas últimas semanas: a nova rodada de sobretaxas anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos importados do Brasil.
A medida foi anunciada em 15 de julho no âmbito de uma investigação americana sobre práticas comerciais brasileiras e recebeu um reforço na quarta-feira (22), com novas tarifas relacionadas a acusações de trabalho análogo à escravidão.
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