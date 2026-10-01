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Política

Pesquisa Datafolha mostra empate quádruplo na corrida pelo Senado no maior colégio eleitoral do Brasil

Levantamento desta quinta, 1°, mostra que Marina Silva (Rede), Simonte Tebet (PSB), Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) estão na margem de erro

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h39 | Atualizado em 1 out 2026, 18h45
Quatro candidatos políticos sorrindo para a câmera, da esquerda para a direita: Marina Silva com óculos e colar vermelho, Simone Tebet com blazer azul e blusa branca, André do Prado com barba e terno escuro, e Guilherme Derrite com terno escuro e camisa branca
Marina Silva, Simone Tebet, André do Prado e Guilherme Derrite: candidatos ao Senado em São Paulo (Alexson Oliveira/Vibra Digital/Divulgação)
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Pesquisa Datafolha mostra empate quádruplo na corrida pelo Senado no maior colégio eleitoral do Brasil Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra como estão as intenções de voto dos eleitores do estado de São Paulo nas duas vagas para o Senado. O cenário continua sendo de empate quádruplo entre os candidatos ligados aos presidenciáveis Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), como vinha ocorrendo em outras pesquisas eleitorais.

No levantamento do Datafolha, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) aparece numericamente à frente com 16%, seguida do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL), e da ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), ambos com 15%. Em quarto lugar numericamente, está o deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP), com 14%. Por conta da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro estão tecnicamente empatados.

Depois desse primeiro pelotão, aparecem candidatos com percentuais muito menores. Empatados em quinto lugar, estão Geraldo Rufino (Podemos), Marcio Alves (UP), Soninha Francine (Cidadania), Maíra de Souza (UP) e Guto Schiavetto (Missão), todos com 2% das intenções de voto cada um. Eliana Teixeira (Agir), Ednelson Cesaretti (PCO) e William Teixeira (Agir) têm 1% cada. Os outros candidatos não chegaram a um ponto percentual. Branco e nulos são 12% e os que não souberam ou não quiseram responder, são 12%.

A pesquisa chegou a incluir o ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (Novo), que estava com 2% das intenções de voto. No começo da semana, ele desistiu da candidatura para apoiar os nomes que correm pelo campo conservador — Derrite e Prado. À coluna Radar, de VEJA, ele disse que a ideia é juntar os votos para impedir a vitória de Marina e Tebet, candidatas do campo progressista.

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Sobre a pesquisa

Para o levantamento desta quinta, foram ouvidos 1. 610 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 28 e 30 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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