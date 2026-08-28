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Política

Pesquisa Datafolha mostra eleição presidencial no estado onde Lula venceu em todos os municípios em 2022

Levantamento investiga a intenção de voto para presidente e também aborda as corridas pelo governo e pelo Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 22h13
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (Tânia Rêgo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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Uma nova pesquisa eleitoral do Datafolha, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), coloca no radar dos eleitores cearenses a disputa pela Presidência da República e pelas eleições estaduais de 2026. Nas eleições de 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro em todos os 184 municípios do Ceará no segundo turno, quando ficou com quase 70% dos votos válidos no estado.

O novo levantamento investiga a intenção de voto para presidente em cenários de primeiro e segundo turno e também aborda as corridas pelo governo do Ceará e pelo Senado, além da avaliação dos governos federal e estadual.

A coleta está prevista para ocorrer de 31 de agosto a 3 de setembro de 2026, com divulgação marcada para 3 de setembro. Serão realizadas 1.204 entrevistas, com margem de erro máxima de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Empresa Jornalística O Povo S.A. e registrada sob o número BR-05635/2026.

Como o levantamento testa a disputa presidencial?

Na intenção de voto estimulada para o primeiro turno, os entrevistados são apresentados a uma lista de candidatos à Presidência com os nomes Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Romeu Zema (Novo).

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O questionário também inclui uma pergunta espontânea, na qual o eleitor pode indicar livremente em quem pretende votar.

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Para o segundo turno, a pesquisa apresenta um único cenário: Lula contra Flávio Bolsonaro. O eleitor deve escolher entre os dois nomes ou as opções em branco, nulo ou nenhum e não sabe.

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Como aparece a disputa pelo governo do Ceará e pelo Senado?

Para o governo do Ceará, o Datafolha apresenta oito candidatos no primeiro turno: Ciro Gomes (PSDB), Danilo Soares (Democrata), Delegado Huggo (Missão), Elmano de Freitas (PT), Ieri Braga (PCO), Serley Leal (UP), Vera Lúcia (Novo) e Zé Batista (PSTU). O questionário também mede o grau de definição do eleitor em relação ao voto e pergunta em quais candidatos ele não votaria de jeito nenhum.

No segundo turno, é testada uma disputa entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas. O levantamento também pergunta como o eleitor avalia a gestão do governador e se aprova ou desaprova seu trabalho.

A eleição para o Senado é investigada em duas perguntas, já que estarão em disputa duas vagas. O eleitor é convidado a indicar um candidato para cada uma delas entre Alcides Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Catarina Matos (UP), Cid Gomes (PSB), Guilherme Theophilo (Novo), Lino Alves (PCO), Luizianne (Rede) e Reginaldo (PSTU).

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O questionário também aborda a exposição dos eleitores ao debate entre candidatos ao governo realizado no Cariri em 27 de agosto e pergunta quem, na avaliação dos entrevistados, teve o melhor desempenho no encontro.

O que a pesquisa mede sobre os governos?

O levantamento avalia o governo do presidente Lula em duas dimensões. Os entrevistados são questionados sobre como classificam a administração federal — entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo — e se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente.

O mesmo procedimento é aplicado ao governo de Elmano de Freitas no Ceará. A pesquisa também investiga a avaliação de serviços públicos estaduais, como hospitais, escolas, universidades, estradas, programas sociais, equipamentos culturais e unidades do Vapt Vupt.

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Outro bloco trata da percepção dos eleitores sobre a segurança pública. O questionário pergunta se a violência no Ceará aumentou, permaneceu igual ou diminuiu nos últimos 12 meses e investiga experiências pessoais ou de familiares com crimes, como invasão de residência, roubo ou furto de veículos e celulares, assaltos e homicídios.

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