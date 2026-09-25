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Política

Pesquisa Datafolha mostra distância entre candidatos aos governos nos três maiores colégios eleitorais do país

Levantamentos divulgados nesta quinta mostram as diferenças entre os líderes e os segundos colocados nas disputas por São Paulo, Minas Gerais e Rio

Por Redação 25 set 2026, 06h00
Tarcísio e Haddad são os dois principais candidatos ao governo paulista
Tarcísio e Haddad são os dois principais candidatos ao governo paulista (Lula Marques/Valter Campanato/Agência Brasil)
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As pesquisas Datafolha divulgadas nesta quinta-feira, 24, mostram distâncias diferentes entre os candidatos mais bem colocados nas disputas pelos governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os três estados, Tarcísio de Freitas (Republicanos) apresenta a maior vantagem no primeiro turno em pontos percentuais sobre o segundo colocado, enquanto Cleitinho Azevedo (Republicanos) tem a maior diferença em um cenário de segundo turno. No Rio, Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa, com Douglas Ruas (PL) em segundo.

Como está a disputa pelo governo de São Paulo?

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas lidera a corrida pelo governo com 50% das intenções de voto, contra 30% de Fernando Haddad (PT) no primeiro turno. A distância entre os dois é de 20 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, divulgada em 11 de setembro, Tarcísio tinha 49% e Haddad, 29%. A diferença também era de 20 pontos. O atual governador e Haddad oscilaram um ponto para cima.

Considerando apenas os votos válidos, Tarcísio aparece com 56%, contra 34% de Haddad. Nesse recorte, a distância é de 22 pontos percentuais. Na rodada anterior, os dois tinham 56% e 32%, respectivamente, e a diferença era de 24 pontos. Com esse percentual, Tarcísio poderia ser reeleito no primeiro turno.

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Em um eventual segundo turno entre os dois, Tarcísio tem 55% e Haddad, 36%. A diferença é de 19 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 56% e 35%, uma distância de 21 pontos.

O Datafolha ouviu 1.610 pessoas entre 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número SP-03730/2026.

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Qual é a distância entre os líderes em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo lidera a disputa pelo governo com 40% das intenções de voto, enquanto Patrus Ananias (PT) aparece em segundo, com 15%, no primeiro turno. A diferença entre os dois é de 25 pontos percentuais.

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Na pesquisa de 11 de setembro, Cleitinho tinha 37% e Patrus, 13%. A distância era de 24 pontos. Na rodada atual, portanto, o primeiro colocado ampliou sua vantagem sobre o segundo colocado em um ponto.

Nos votos válidos, Cleitinho tem 49% e Patrus, 18%, uma diferença de 31 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, os dois tinham 47% e 17%, respectivamente, e a distância era de 30 pontos.

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A vantagem de Cleitinho também aparece nos dois cenários de segundo turno testados pelo Datafolha. Contra Alexandre Kalil (PDT), ele tem 57%, ante 26% do adversário, uma diferença de 31 pontos percentuais. Na rodada anterior, eram 54% a 29%, uma distância de 25 pontos.

Contra Patrus Ananias, Cleitinho aparece com 60%, enquanto o petista tem 23%. A diferença é de 37 pontos percentuais. Em 11 de setembro, os percentuais eram de 59% e 24%, respectivamente, uma distância de 35 pontos.

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O levantamento ouviu 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-07400/2026.

Como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes aparece com 43% das intenções de voto no cenário estimulado que inclui Anthony Garotinho (Republicanos), contra 30% de Douglas Ruas (PL), no primeiro turno. A diferença entre os dois é de 13 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, Paes tinha os mesmos 43%, enquanto Ruas registrava 25%. A distância, portanto, caiu de 18 para 13 pontos, com o avanço de cinco pontos do candidato do PL.

No cenário sem Garotinho, testado pela primeira vez pelo Datafolha, Paes aparece com 46% e Ruas, com 31%. A diferença é de 15 pontos percentuais. Como esse cenário não havia sido pesquisado anteriormente, não há comparação com a rodada de 11 de setembro.

Nos votos válidos do cenário com Garotinho, Paes tem 48% e Ruas, 33%, uma diferença de 15 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, os dois tinham 49% e 28%, respectivamente, e a distância era de 21 pontos.

Em um eventual segundo turno entre Paes e Ruas, o candidato do PSD aparece com 54%, contra 38% do candidato do PL. A diferença é de 16 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, Paes também tinha 54%, enquanto Ruas registrava 34%. A distância, portanto, passou de 20 para 16 pontos.

O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.

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