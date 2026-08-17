Pesquisa Datafolha mostra disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio eleitoral do Brasil

Uma nova pesquisa Datafolha vai investigar o cenário da eleição presidencial em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O levantamento, previsto para ser divulgado no dia 21, vai testar a intenção de voto para presidente em um primeiro turno com 13 candidatos e quatro diferentes confrontos de segundo turno, incluindo uma disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro.

O questionário também vai medir a corrida pelo governo de Minas Gerais e pelas duas vagas ao Senado, além de avaliar os governos federal e estadual, a rejeição dos candidatos e o posicionamento político dos eleitores.

Quais cenários serão testados para a Presidência?

A pesquisa começa com uma pergunta espontânea sobre a intenção de voto para presidente. Em seguida, os entrevistados receberão um cartão com os nomes dos candidatos e serão questionados sobre em quem votariam se a eleição fosse realizada naquele momento.

O cenário estimulado reúne Clariana Barão, Edmilson Costa, Escritor Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Lula, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Veterinário Wilson Grassi e Zema, além das opções de voto em branco, nulo ou nenhum e “não sabe”.

O levantamento também vai perguntar se o eleitor está totalmente decidido ou se ainda pode mudar de voto. Para quem indicar branco ou nulo, haverá uma pergunta sobre a razão dessa escolha.

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Como será testado o segundo turno?

O questionário prevê quatro cenários para a etapa decisiva da eleição presidencial. Em todos eles, Lula aparece de um lado da disputa.

O primeiro confronto será entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os outros três cenários colocarão Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Zema e Lula contra Renan Santos.

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Em cada situação, o entrevistado deverá indicar em quem votaria, com as opções de branco, nulo ou nenhum e “não sabe”.

O que a pesquisa vai medir sobre rejeição?

O Datafolha também vai perguntar em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. A questão será estimulada e permitirá múltiplas respostas.

A lista reúne os mesmos nomes apresentados no cenário estimulado de intenção de voto. O levantamento também prevê as opções para quem afirma que votaria em qualquer um ou que rejeitaria todos.

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Como será avaliado o governo Lula?

A pesquisa vai investigar a percepção dos mineiros sobre o governo do presidente Lula. O eleitor será questionado sobre como avalia a administração federal, com as opções ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

Outra pergunta medirá diretamente a aprovação ou desaprovação do trabalho de Lula como presidente.

O questionário também aborda a percepção dos entrevistados sobre a possibilidade de interferência de outros países nas eleições brasileiras. Em outra questão, pergunta se o eleitor votaria caso o voto não fosse obrigatório e mede o grau de interesse por política.

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O que será perguntado sobre o governo de Minas?

Na disputa estadual, o levantamento vai testar 11 nomes para o governo de Minas Gerais: Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho Azevedo, Flávio Roscoe, Gabriel, Henrique Arêas, Indira Xavier, Mateus Simões, Mateus Ananias, Professor Túlio Lopes e Rafael Duda, além das opções de branco, nulo ou nenhum e “não sabe”.

A pesquisa também vai medir a rejeição desses candidatos.

O desempenho do governador Mateus Simões será avaliado em uma escala que vai de ótimo a péssimo. O eleitor também será questionado diretamente se aprova ou desaprova o trabalho do governador.

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Como será medida a disputa pelo Senado?

O questionário vai testar a eleição para as duas vagas de senador por Minas Gerais. O entrevistado poderá escolher dois candidatos entre os nomes apresentados.

A lista inclui Ana Luiza do MLB, Arcanjo Pimenta, Áurea Carolina, Carlin Moura, Carlos Viana, Domingos Sávio, Fidélis Alcântara, Gustavo Galassi, Jordano Metalúrgico, Juiz Ramon Moreira, Manoel Carvalho, Marcelo Aro, Marcelo Heringer, Marco Antônio Superman, Marília Campos, Tião Pessoa e Victória Mello Vic, além das opções de branco, nulo ou nenhum e “não sabe”.

O questionário diferencia o primeiro e o segundo voto para o Senado.

Quando a pesquisa será divulgada?

A coleta está prevista para ocorrer entre 18 e 21 de agosto. A divulgação foi registrada para 21 de agosto.

O levantamento terá 1.204 entrevistas, com margem de erro máxima prevista de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04396/2026, em 15 de agosto de 2026. A empresa responsável é o Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. Os contratantes são a Folha de S.Paulo e o Grupo Globo.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.