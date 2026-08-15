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Política

Pesquisa Datafolha mostra disputa Lula x Flávio após início oficial da campanha

Nova levantamento com 2058 entrevistas tem divulgação prevista para a próxima sexta-feira, 21

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 14h16 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h00
Lula, com barba e cabelo grisalhos, fala em um microfone à esquerda. À direita, um homem de cabelo escuro e terno azul claro, com microfones à frente, olha para a câmera
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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O Datafolha registrou uma nova pesquisa eleitoral para a Presidência da República nas eleições de 2026, a primeira a ser realizada após o início oficial das campanhas eleitorais, no dia 16 de agosto. O levantamento, que será divulgado na próxima sexta-feira, 21, vai medir a intenção de voto em um primeiro turno e testar quatro cenários de segundo turno, todos com o presidente Lula.

A pesquisa também aborda a opinião dos eleitores sobre a possibilidade de interferência estrangeira na eleição brasileira. O questionário apresenta três alternativas: se há chance de outros países agirem na eleição e isso seria um problema; se há essa possibilidade, mas ela não seria um problema; ou se não há chance de outros países interferirem no processo eleitoral.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04496/2026 e terá 2.058 entrevistas, realizadas entre 18 e 20 de agosto. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% e uma amostra aleatória simples.

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A empresa responsável é a Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. e a pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã S.A. e pela Globo Comunicação e Participações S.A..

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa

Intenção de voto no primeiro turno: o questionário começa com uma pergunta espontânea, em que o eleitor diz em quem pretende votar para presidente, sem receber uma lista de nomes. Depois, é apresentada uma lista estimulada com 13 candidatos: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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Rejeição: os eleitores são questionados sobre quais dos candidatos apresentados não escolheriam de jeito nenhum no primeiro turno. A pergunta permite múltiplas respostas e inclui as opções de não rejeitar nenhum candidato, rejeitar todos ou não saber responder.

Segundo turno: são testados quatro cenários, todos com Lula. O presidente é colocado frente a frente com Flavio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Zema e Renan Santos.

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Avaliação do governo Lula: o entrevistado classifica a administração do presidente como ótima, boa, regular, ruim ou péssima e também informa se aprova ou desaprova o trabalho de Lula como presidente.

Influência estrangeira, voto e interesse por política: o questionário pergunta se há possibilidade de outros países agirem na eleição brasileira e se isso seria um problema. Também investiga se o eleitor votaria caso o voto não fosse obrigatório e qual é seu grau de interesse por política.

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Comportamento eleitoral e posicionamento político: a pesquisa pergunta se o entrevistado votou no segundo turno da eleição presidencial de 2022 e, para quem votou, em qual candidato escolheu, Lula ou Jair Bolsonaro. Também mede a identificação do eleitor em uma escala entre bolsonarismo e petismo e sua posição em uma escala de esquerda a direita.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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