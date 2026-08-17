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Política

Pesquisa Datafolha mostra corrida ao Senado no DF com Michelle no páreo

Levantamento vai testar 15 candidatos para as duas vagas de senador, além de medir as disputas para presidente e governador

Por Redação 17 ago 2026, 22h44
SUSPENSE - Michelle: reconciliação com Flávio após crise gerada pelo vídeo pode destravar sua candidatura ao Senado
SUSPENSE - Michelle: reconciliação com Flávio após crise gerada pelo vídeo pode destravar sua candidatura ao Senado (Evaristo Sá/AFP)
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O Datafolha vai testar a corrida pelas duas vagas do Distrito Federal no Senado, com Michelle Bolsonaro entre os nomes apresentados aos eleitores. O questionário também vai medir as intenções de voto para presidente e governador, além da avaliação dos governos federal e distrital e da rejeição dos candidatos. A sondagem será divulgada no dia 21 de agosto.

Como será testada a disputa pelo Senado?

A pesquisa vai perguntar aos eleitores em quem pretendem votar para a primeira vaga de senador e, em seguida, para a segunda. Como o Distrito Federal elegerá dois senadores em 2026, o questionário permite duas escolhas distintas.

A lista apresentada inclui Avenir Rosa, Bia Kicis, David Horn, Erika Kokay, Guto Felício dos Santos, Leila do Vôlei, Marley, Michelle Bolsonaro, Professor Guilherme Amorim, Ronaldo Fonseca, Sebastião Coelho, Tiago e Zanata. Também aparecem as opções de voto em branco, nulo ou nenhum e “não sabe”.

A pesquisa terá perguntas espontâneas sobre as duas vagas e, depois, apresentará a relação de candidatos em um cartão para medir a intenção de voto estimulada.

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O que será testado para presidente?

O levantamento também vai investigar a eleição presidencial. Primeiro, o eleitor será questionado espontaneamente sobre em quem pretende votar em outubro. Depois, será apresentado a uma lista de candidatos.

O cenário estimulado inclui Clariana Barão, Edmilson Costa, Escritor Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Lula, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Veterinário Wilson Grassi e Zema.

O questionário ainda mede a rejeição dos candidatos e pergunta se o eleitor está totalmente decidido sobre seu voto ou se ainda pode mudar de escolha.

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Quais confrontos de segundo turno serão pesquisados?

O Datafolha vai testar quatro cenários de segundo turno para a Presidência. O primeiro coloca Lula contra Flávio Bolsonaro. Os demais confrontam Lula com Ronaldo Caiado, Zema e Renan Santos.

Em cada situação, o entrevistado poderá escolher um dos dois candidatos, votar em branco, nulo ou nenhum ou responder que não sabe.

Como será avaliado o governo Lula?

A pesquisa vai pedir aos entrevistados uma avaliação do governo Lula em uma escala que vai de ótimo a péssimo. Outra pergunta medirá diretamente a aprovação ou desaprovação do trabalho do presidente.

O questionário também aborda a percepção dos eleitores sobre possíveis interferências de outros países nas eleições brasileiras. O levantamento pergunta ainda se, caso o voto não fosse obrigatório, o entrevistado iria às urnas e qual é seu grau de interesse por política.

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O que será perguntado sobre o governo do Distrito Federal?

Na disputa pelo governo do Distrito Federal, o Datafolha vai testar Arruda, Cappelli, Celina Leão, Elisson, Expedito Mendonça, Kiko Caputo, Leandro Grass, Paula Belmonte, Professor Robson e Professora Samara Mineiro.

Além da intenção de voto, haverá uma pergunta de rejeição para esses candidatos. O desempenho da governadora Celina Leão também será avaliado em uma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, além de uma pergunta específica sobre aprovação ou desaprovação de seu trabalho.

Quando a pesquisa será divulgada?

A coleta está prevista para ocorrer entre 18 e 21 de agosto, com divulgação em 21 de agosto.

O levantamento terá 910 entrevistas. A margem de erro máxima prevista é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-07561/2026, em 15 de agosto de 2026. A empresa responsável é o Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. Os contratantes são a Folha de S.Paulo e o Grupo Globo.

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