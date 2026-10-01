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Política

Pesquisa Datafolha mostra como está o duelo entre Lula e Flávio a três dias da eleição

Levantamento é o penúltimo do instituto antes do primeiro turno, no próximo domingo

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 19h14 | Atualizado em 1 out 2026, 19h28
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Pesquisa Datafolha mostra como está o duelo entre Lula e Flávio a três dias da eleição Priorize VEJA no Google

A três dias da votação em primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem ligeira vantagem no primeiro turno sobre seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha feita entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro e divulgada nesta quinta-feira, 1º.

De acordo com o levantamento, no primeiro turno, Lula tem 45% dos votos válidos (critério utilizado pela Justiça Eleitoral, que exclui brancos e nulos), enquanto o senador chega a 40% — a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja como está a corrida em VOTOS VÁLIDOS no primeiro turno:

Lula (PT): 45%
Flávio Bolsonaro (PL): 40%

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Augusto Cury (Avante): 4%
Ronaldo Caiado (PSD): 3%
Renan Santos (Missão): 3%
Romeu Zema (Novo): 1%
Samara Martins (UP): 1%
Wilson Grassi (Democrata): 1%

Em votos totais, o petista tem 42% contra 38% do candidato do PL — há uma semana, no dia 24, eles tinham respectivamente 40% e 36%. Ou seja, ambos oscilaram dois pontos para cima, e a diferença entre eles se manteve.

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Veja como está a corrida em VOTOS TOTAIS no primeiro turno:

Lula (PT): 42% (era 40%)
Flávio Bolsonaro (PL): 38% (era 36%)

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Augusto Cury (Avante): 4% (era 5%)
Ronaldo Caiado (PSD): 3% (era 4%)
Renan Santos (Missão): 3% (era 3%)
Romeu Zema (Novo): 1% (era 1%)
Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

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Wilson Grassi (Democrata): 1% (era 0%)
Branco/nulo/nenhum: 5% (era 5%)
Indecisos: 2% (era 2%)

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB), Leonardo Avalanche (PRTB), Hertz Dias (PSTU) e Clariana Barão (DC) não pontuaram.

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Segundo turno

No segundo turno, Lula tem 48% das intenções de voto contra 45% de Flávio Bolsonaro, o que também configura empate técnico. Na pesquisa anterior, o petista tinha 47% contra 45% do candidato do PL. Esses percentuais são em votos totais.

Lula 48% a 45% Flávio Bolsonaro (era 47% a 45%)
Lula 48% a 42% Ronaldo Caiado (era 46% a 44%)
Lula 47% a 42% Augusto Cury (era 44% a 43%)
Lula 48% a 39% Renan Santos (era 48% a 39%)
Lula 49% a 40% Romeu Zema (era 48% a 39%)

Metodologia

A nova pesquisa foi feita com 2. 506 eleitores, de forma presencial, entre os dias 28 de setembro и 1º de outubro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº BR-08039/2026.

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