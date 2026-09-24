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Política

Pesquisa Datafolha mostra como está disputa entre Tarcísio e Haddad em SP

Levantamento divulgado nesta quinta-feira, 24, mostra que atual governador tem chances de ser reeleito ainda no primeiro turno

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h26 | Atualizado em 24 set 2026, 19h04
SÃO PAULO - Haddad x Tarcísio: reunião do banqueiro com o presidente no Planalto e doação serão temas de embate
Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Divulgação/PT; Paulo Guereta/Governo Estado SP/.)
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Um levantamento feito pelo Instituto Datafolha divulgado nesta quinta-feira, 24, atualiza as intenções de voto dos eleitores paulistas para o governo do estado. Segundo os números obtidos pela pesquisa, o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem chances de se reeleger ainda no primeiro turno.

Na simulação de como seriam os votos no dia 4 de outubro, ele aparece com 50% das intenções de voto — bastam 50% mais um para que ele se reeleja. Seu principal adversário, Fernando Haddad (PT), tem 30%, vinte pontos percentuais a menos. O levantamento anterior, divulgado no dia 11 de setembro, mostrava um patamar parecido: Tarcísio tinha 49% e o petista, 29%.

Depois dos dois, os outros candidatos têm percentuais menores e estão todos tecnicamente empatados. Policial Edjane (Agir), Carlos Machado (PCB), Vivian Mendes (UP) e Vera Lúcia (PSTU) têm, cada um, 2%. Izadora Dias (PCO) tem 1%. Brancos e nulos somam 8% e os que não souberam ou não quiseram responder, 3%.

O levantamento também apurou o quanto os eleitores já estão decididos sobre os seus votos: 71% disseram que a decisão sobre em quem vão votar para governador é definitiva, enquanto 29% admitem que ainda podem mudar de opinião.

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Segundo turno

O Datafolha também simulou como seria um segundo turno com Tarcísio e Haddad. Os números da pesquisa mostram que o atual governador teria 55% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro da Fazenda teria 36%. Nesse cenário, brancos e nulos são 7%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder são 7%.

Rejeição

A pesquisa também mediu como está a rejeição dos eleitores a cada um dos candidatos. Quem lidera esse ranking é Haddad: 45% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. A rejeição de Tarcísio é bem menor e fica na casa dos 29 pontos percentuais. Depois deles, vem Vera Lucia com 19% e Carlos Machado com 18%.

Sobre a pesquisa

O levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta ouviu 1.610 eleitores paulistas entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

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