Pesquisa Datafolha mostra como está a disputa pelo segundo maior colégio eleitoral do país

Um levantamento divulgado nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Datafolha, sobre a corrida para o governo de Minas Gerais mostra o senador Cleitinho (Republicanos) na liderança da disputa. A candidatura dele foi firmada depois de várias polêmicas, idas e vindas e um veto do presidente nacional do partido, que acabou sendo revertido. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país e, por isso, tem especial influência no resultado nacional.

De acordo com a pesquisa, na simulação de primeiro turno Cleitinho aparece com 37% das intenções de voto — cinco pontos a mais que a pesquisa anterior, divulgada no dia 21 de agosto. Em segundo lugar, aparece o candidato do PT, Patrus Ananias, que tem 13% (tinha 12% na pesquisa anterior), seguido de Alexandre Kalil (PDT), com 11% e Mateus Simões (PSD), com 4%. Em quinto lugar, aparece o candidato do PL, Flávio Roscoe, com 4%, mesmo percentual de intenções de voto de Gabriel Azevedo (MDB).

Professor Túlio Lopes (PDB) tem 3% e os outros candidatos têm no máximo 1% das intenções de voto. Brancos e nulos são 11% e os que não souberam ou não quiseram responder são 10%.

Na simulação do segundo turno, o Datafolha testou o nome de Cleitinho contra o segundo e o terceiro colocados. Contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, o senador tem 54% a 29% das intenções de voto. Se ele enfrentasse o candidato do PT, a vantagem seria ainda maior: o placar da pesquisa é de 59% a 24%. Nos dois cenários, o parlamentar do Republicanos venceria a disputa no segundo turno.

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O levantamento também mediu a rejeição dos candidatos ao governo de Minas, ranking que é liderado pelo candidato do PT: 30% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Ananias. Depois, aparece Kalil, escolhido por 24%, seguido de Roscoe, com 16%. Simões, o vice-governador, aparece 15% de rejeição. Líder das pesquisas, Cleitinho aparece em quinto ligar no ranking da rejeição — 15% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum.

Sobre a pesquisa

O levantamento do Datafolha ouviu 1.204 eleitores mineiros entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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