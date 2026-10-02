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Política

Pesquisa Datafolha mostra como está a disputa Lula x Flávio no Rio a dois dias da eleição

Flávio aparece com 45%, equanto Lula tem 38% na corrida de primeiro turno no terceiro maior colégio eleitoral do país

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 17h51 | Atualizado em 2 out 2026, 18h32
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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Pesquisa Datafolha mostra como está a disputa Lula x Flávio no Rio a dois dias da eleição Priorize VEJA no Google

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 2, sobre a disputa presidencial nos estados mostra vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Lula (PT) no Rio de Janeiro. O senador do PL tem 45% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente atinge 38%. Quando considerados apenas os votos válidos, Flávio alcança 48% e Lula 40%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento anterior, de 25 de setembro, o senador totalizava 44%, e o presidente, os mesmos 38%. O cenário atual, portanto, é de estabilidade no terceiro maior colégio eleitoral do país.

A pesquisa aponta que Flávio conta com 89% do eleitorado de Douglas Ruas (PL), enquanto Lula tem 4% desse grupo. Entre os eleitores de Garotinho (Republicanos), o senador conta com  50% –  Lula tem 24%. O petista lidera entre o eleitorado de Eduardo Paes (PSD), com 65%, contra 20% que votarão em Flávio.

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Segundo turno

Em um cenário de segundo turno entre os dois, considerando as intenções de voto dos fluminenses, Flávio chega a 51%, contra 42% de Lula. Os percentuais são os mesmos da última pesquisa.

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O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e ouviu 1.204 eleitores entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ-02070/2026.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Aprovação do governo

O Datafolha também levantou a aprovação do governo Lula no Rio de Janeiro: 42% dos fluminenses aprovam (mesmo percentual da última pesquisa) e 55%, desaprovam (antes eram 54%).

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Sobre a avaliação do presidente Lula, 49% dos eleitores do Rio consideram ruim ou péssimo (mesmo percentual do levantamento anterior); 29%, ótimo ou bom (eram 27%); e 20%, regular.

No cenário de primeiro turno no Rio, a pesquisa mostra Augusto Cury (Avante) com 3%; Renan Santos (Missão) com 3%; Ronaldo Caiado (PSD) com 2%; Romeu Zema (Novo) com 1%; e Samara Martins (UP) também com 1%. Rui Costa Pimenta (PCO), Leonardo Avalanche (PRTB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) registram 0%.

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Os votos em branco/nulo/nenhum somam 4%. Os indecisos são 2%.

 

 

 

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