Pesquisa Datafolha mostra como está a disputa Lula x Flávio no Rio a dois dias da eleição

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 2, sobre a disputa presidencial nos estados mostra vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Lula (PT) no Rio de Janeiro. O senador do PL tem 45% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente atinge 38%. Quando considerados apenas os votos válidos, Flávio alcança 48% e Lula 40%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento anterior, de 25 de setembro, o senador totalizava 44%, e o presidente, os mesmos 38%. O cenário atual, portanto, é de estabilidade no terceiro maior colégio eleitoral do país.

A pesquisa aponta que Flávio conta com 89% do eleitorado de Douglas Ruas (PL), enquanto Lula tem 4% desse grupo. Entre os eleitores de Garotinho (Republicanos), o senador conta com 50% – Lula tem 24%. O petista lidera entre o eleitorado de Eduardo Paes (PSD), com 65%, contra 20% que votarão em Flávio.

Continua após a publicidade Segundo turno

Em um cenário de segundo turno entre os dois, considerando as intenções de voto dos fluminenses, Flávio chega a 51%, contra 42% de Lula. Os percentuais são os mesmos da última pesquisa.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e ouviu 1.204 eleitores entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ-02070/2026.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Aprovação do governo

O Datafolha também levantou a aprovação do governo Lula no Rio de Janeiro: 42% dos fluminenses aprovam (mesmo percentual da última pesquisa) e 55%, desaprovam (antes eram 54%). Continua após a publicidade Sobre a avaliação do presidente Lula, 49% dos eleitores do Rio consideram ruim ou péssimo (mesmo percentual do levantamento anterior); 29%, ótimo ou bom (eram 27%); e 20%, regular.

No cenário de primeiro turno no Rio, a pesquisa mostra Augusto Cury (Avante) com 3%; Renan Santos (Missão) com 3%; Ronaldo Caiado (PSD) com 2%; Romeu Zema (Novo) com 1%; e Samara Martins (UP) também com 1%. Rui Costa Pimenta (PCO), Leonardo Avalanche (PRTB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) registram 0%.

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Os votos em branco/nulo/nenhum somam 4%. Os indecisos são 2%.