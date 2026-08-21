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Política

Pesquisa Datafolha mostra como está a disputa ao Senado no segundo maior colégio eleitoral do Brasil

Cenário ainda tem 45% de indecisos ou eleitores que não escolheram nenhum nome

Por Redação 21 ago 2026, 22h56 | Atualizado em 21 ago 2026, 22h58
Marília Campos (PT) e Carlos Viana (PSD)
Marília Campos (PT) e Carlos Viana (PSD) (Daniel Protzner/Andressa Anholete/Agência Senado)
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A disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado em 2026 tem Marília Campos (PT) na liderança, segundo pesquisa Datafolha. No cenário em que o eleitor escolhe dois nomes, a petista aparece com 11%, seguida por Carlos Viana (PSD), com 8%, e Domingos Sávio (PL), com 6%. Marcelo Aro (PP) registra 5%.

O levantamento mostra também um cenário ainda aberto. Ao todo, 24% dos entrevistados se dizem indecisos e outros 21% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Como cada eleitor pode escolher dois nomes para o Senado, os percentuais não somam 100%.

Como está a disputa pela primeira vaga?

Na disputa pela primeira vaga, Marília Campos amplia a vantagem sobre os demais candidatos e aparece com 17% das intenções de voto. Carlos Viana vem em segundo, com 11%, enquanto Domingos Sávio tem 7% e Marcelo Aro, 6%.

Ana Luiza do MLB (UP) e Marco Antônio Superman (Novo) aparecem com 3% cada. Manoel Carvalho (MDB), Tião Pessoa (PCO) e Juiz Ramon Moreira (DC) têm 2% cada. Outros candidatos registram 1% ou menos.

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Nesse cenário, 20% dos eleitores ainda estão indecisos e 19% declaram voto em branco, nulo ou em nenhum candidato.

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O que mostra a disputa pela segunda vaga?

A segunda vaga apresenta um quadro mais equilibrado. Marília Campos e Carlos Viana aparecem empatados numericamente, com 6% cada. Domingos Sávio tem 5%, enquanto Marcelo Aro, Ana Luiza do MLB e Áurea Carolina (PSOL) registram 4% cada.

Gustavo Galassi (PSDB), Marco Antônio Superman e Manoel Carvalho aparecem com 3%. Marcelo Heringer (PDT), Tião Pessoa (PCO), Carlin Moura (Avante) e Victória Mello Vic (PSTU) têm 2% cada.

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A indefinição é maior nesse cenário: 27% dos entrevistados não sabem em quem votar e 24% afirmam que escolheriam branco, nulo ou nenhum candidato.

Como está a disputa pelo governo de Minas Gerais?

Na corrida pelo governo do estado, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera com 32% das intenções de voto. Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT), ex-prefeitos de Belo Horizonte, aparecem empatados em segundo lugar, com 12% cada.

O governador Mateus Simões (PSD), que tenta a reeleição e é apoiado pelo ex-governador Romeu Zema (Novo), registra 4%, mesmo percentual de Gabriel Azevedo (MDB) e Flávio Roscoe (PL), candidato apoiado pelo presidenciável Flávio Bolsonaro.

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Túlio Lopes (PCB) tem 2%. Rafael Duda (PSTU), Ben Mendes (Missão) e Indira Xavier (UP) aparecem com 1% cada. Henrique Áreas (PCO) não pontuou.

Na pesquisa, 14% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 13% estão indecisos.

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O que o levantamento mostra sobre as duas disputas?

Os resultados apresentam cenários distintos nas eleições para o governo e para o Senado. Na corrida pelo Palácio Tiradentes, Cleitinho Azevedo aparece numericamente à frente dos demais candidatos, com 20 pontos de vantagem sobre Patrus Ananias e Alexandre Kalil, que dividem a segunda posição.

Na disputa pelas duas cadeiras do Senado, a liderança é de Marília Campos, mas com percentuais mais próximos entre os principais nomes e uma parcela expressiva do eleitorado ainda sem candidato definido ou optando por branco, nulo ou nenhum nome.

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Como foi feita a pesquisa?

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de 16 anos ou mais em Minas Gerais. Para a disputa ao Senado, as entrevistas foram realizadas entre os dias 18 e 20 de agosto. Para a corrida pelo governo de Minas, o levantamento informado foi realizado entre os dias 18 e 21 de agosto.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-00446/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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