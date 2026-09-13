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Política

Pesquisa Datafolha mostra a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país

Flávio Bolsonaro lidera Lula em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto petista aparece numericamente à frente em Minas Gerais

Por Redação 13 set 2026, 08h44 | Atualizado em 13 set 2026, 08h44
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro: Datafolha mede a disputa presidencial nesta sexta, 21 (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresenta cenários distintos nos três maiores colégios eleitorais do país, segundo novas pesquisas do Datafolha, divulgadas no sábado, 12. No segundo turno, Flávio aparece à frente de Lula em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto o petista está numericamente na dianteira em Minas Gerais. A maior vantagem do candidato do PL está no Rio, onde ele marca 49%, contra 41% de Lula — oito pontos percentuais de diferença.

Os resultados também permitem comparar a fotografia mais recente com a pesquisa anterior, divulgada em 22 de agosto. Em São Paulo, a distância permanece em cinco pontos. Em Minas Gerais, Lula continua à frente, mas a diferença caiu de quatro para um ponto. No Rio, a vantagem de Flávio diminuiu de nove para oito pontos.

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Onde Flávio Bolsonaro mantém a maior vantagem?

No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral, Flávio Bolsonaro aparece com 49% das intenções de voto no segundo turno, contra 41% de Lula. A diferença é de oito pontos percentuais a favor do candidato do PL.

Em agosto, Flávio também tinha 49%, enquanto Lula registrava 40%. Com isso, a vantagem do candidato do PL, que era de nove pontos, passou para oito.

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A parcela dos eleitores que declara voto em branco, nulo ou em nenhum candidato caiu de 10% para 8%. Já os indecisos passaram de 1% para 2%.

Como está a disputa em São Paulo?

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece com 47%, contra 42% de Lula. São cinco pontos percentuais de diferença a favor do candidato do PL.

Os números são exatamente os mesmos registrados na pesquisa anterior, de agosto. Flávio tinha 47% e Lula, 42%. A distância entre os dois, portanto, permanece em cinco pontos percentuais.

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A mudança ocorreu entre os demais eleitores. O percentual de branco, nulo ou nenhum candidato passou de 9% para 10%, enquanto a parcela de indecisos permaneceu em 1%.

O que mudou em Minas Gerais?

Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral, é o único dos três estados em que Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro. O petista tem 46%, contra 45% do candidato do PL, uma diferença de apenas um ponto percentual.

Na pesquisa anterior, Lula também tinha 46%, enquanto Flávio registrava 42%. A distância, que era de quatro pontos percentuais a favor do petista, caiu para um ponto com o avanço de três pontos de Flávio.

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O percentual de eleitores que optam por branco, nulo ou nenhum candidato recuou de 10% para 8%. Os indecisos passaram de 2% para 1%.

Como foram feitas as pesquisas?

Em São Paulo, o Datafolha ouviu 1.610 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrado no TSE sob o número BR-03904/2026.

Em Minas Gerais, foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais, também entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-03022/2026.

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No Rio de Janeiro, foram entrevistadas 1.204 pessoas entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrado sob os números RJ-09217/2026 e BR-06361/2026.

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