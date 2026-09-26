Pesquisa Datafolha mostra a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país

As três pesquisas mais recentes do Datafolha nos maiores colégios eleitorais do país mostram cenários distintos na disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, Flávio aparece à frente em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto Lula lidera numericamente em Minas Gerais. A distância entre os dois varia de dois a seis pontos percentuais nos três estados.

No segundo turno, Flávio também aparece numericamente à frente nos três levantamentos: a diferença é de oito pontos em São Paulo, dois em Minas Gerais e nove no Rio de Janeiro.

As sondagens foram divulgadas nesta sexta-feira, 25.

São Paulo: qual é a distância entre Lula e Flávio?

No maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro tem 38% das intenções de voto no primeiro turno, contra 33% de Lula. A distância é de 5 pontos percentuais.

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Na rodada anterior, realizada em 11 de setembro, Flávio tinha 35% e Lula, 33%. A diferença, portanto, passou de 2 para 5 pontos.

Na simulação de segundo turno, Flávio marca 49%, contra 41% de Lula. A distância é de 8 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, os dois tinham 47% e 42%, respectivamente, uma diferença de 5 pontos.

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O Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-09355/2026.

Minas Gerais: Lula ainda lidera no primeiro turno?

Em Minas Gerais, Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com 39% contra 37%. A distância é de 2 pontos percentuais.

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Na rodada anterior, realizada em 12 de setembro, Lula tinha 37% e Flávio, 35%. A diferença também era de 2 pontos.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais. Portanto, a diferença de dois pontos entre os candidatos está dentro da margem de erro do levantamento.

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Na simulação de segundo turno, Flávio aparece com 46%, contra 44% de Lula, uma diferença de 2 pontos percentuais. Na rodada anterior, Flávio tinha 45% e Lula, 46%.

Foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre 22 e 24 de setembro. A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-06824/2026.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Rio de Janeiro: onde está a maior distância entre os dois?

No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece com 44% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% de Lula. A diferença é de 6 pontos percentuais, a maior entre os três estados nesta rodada.

Na pesquisa anterior, realizada em 11 de setembro, Flávio tinha 39% e Lula, 35%. A distância era de quatro pontos.

No segundo turno, Flávio também aparece à frente, com 51%, contra 42% de Lula. A diferença chega a 9 pontos percentuais. Na rodada anterior, os resultados eram de 49% para Flávio e 41% para Lula, diferença de oito pontos.

O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-05762/2026.

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