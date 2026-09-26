Pesquisa Datafolha mostra a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país
Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto petista lidera numericamente em Minas Gerais
As três pesquisas mais recentes do Datafolha nos maiores colégios eleitorais do país mostram cenários distintos na disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, Flávio aparece à frente em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto Lula lidera numericamente em Minas Gerais. A distância entre os dois varia de dois a seis pontos percentuais nos três estados.
No segundo turno, Flávio também aparece numericamente à frente nos três levantamentos: a diferença é de oito pontos em São Paulo, dois em Minas Gerais e nove no Rio de Janeiro.
As sondagens foram divulgadas nesta sexta-feira, 25.
São Paulo: qual é a distância entre Lula e Flávio?
No maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro tem 38% das intenções de voto no primeiro turno, contra 33% de Lula. A distância é de 5 pontos percentuais.
Na rodada anterior, realizada em 11 de setembro, Flávio tinha 35% e Lula, 33%. A diferença, portanto, passou de 2 para 5 pontos.
Na simulação de segundo turno, Flávio marca 49%, contra 41% de Lula. A distância é de 8 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, os dois tinham 47% e 42%, respectivamente, uma diferença de 5 pontos.
O Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-09355/2026.
Minas Gerais: Lula ainda lidera no primeiro turno?
Em Minas Gerais, Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com 39% contra 37%. A distância é de 2 pontos percentuais.
Na rodada anterior, realizada em 12 de setembro, Lula tinha 37% e Flávio, 35%. A diferença também era de 2 pontos.
A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais. Portanto, a diferença de dois pontos entre os candidatos está dentro da margem de erro do levantamento.
Na simulação de segundo turno, Flávio aparece com 46%, contra 44% de Lula, uma diferença de 2 pontos percentuais. Na rodada anterior, Flávio tinha 45% e Lula, 46%.
Foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre 22 e 24 de setembro. A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-06824/2026.
Rio de Janeiro: onde está a maior distância entre os dois?
No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece com 44% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% de Lula. A diferença é de 6 pontos percentuais, a maior entre os três estados nesta rodada.
Na pesquisa anterior, realizada em 11 de setembro, Flávio tinha 39% e Lula, 35%. A distância era de quatro pontos.
No segundo turno, Flávio também aparece à frente, com 51%, contra 42% de Lula. A diferença chega a 9 pontos percentuais. Na rodada anterior, os resultados eram de 49% para Flávio e 41% para Lula, diferença de oito pontos.
O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-05762/2026.
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