Pesquisa Datafolha mostra a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do Brasil

A disputa pela Presidência da República nos três maiores colégios eleitorais do Brasil apresenta cenários distintos entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisas Datafolha divulgadas nesta sexta-feira, 2. Flávio aparece numericamente à frente em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto Lula lidera em Minas Gerais. No segundo turno, a vantagem do petista em Minas contrasta com a dianteira do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio, enquanto São Paulo registra a menor distância entre os dois.

Como está a disputa em São Paulo?

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro aparece com 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% de Lula. Na pesquisa anterior, realizada em 24 de setembro, os dois tinham 38% e 33%, respectivamente. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro de dois pontos, o que caracteriza empate técnico.

O movimento mais expressivo da rodada é a alta de Lula, que passou de 33% para 38%. Flávio oscilou de 38% para 39%. Augusto Cury (Avante) aparece com 5%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), com 4% cada.

Considerando apenas os votos válidos, Flávio tem 41%, contra 40% de Lula.

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No segundo turno, porém, Flávio aparece à frente por uma diferença maior: 48% a 45%. Na pesquisa anterior, o candidato tinha 49%, enquanto Lula registrava 41%.

O que muda em Minas Gerais?

Minas Gerais apresenta o cenário inverso ao paulista. Lula lidera o primeiro turno com 42% das intenções de voto, ante 36% de Flávio Bolsonaro. Na rodada anterior, o petista tinha 39% e o candidato do PL, 37%.

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A vantagem de Lula, portanto, passou de dois para seis pontos percentuais. Na conta dos votos válidos, o petista chega a 45%, contra 38% de Flávio.

Os demais candidatos aparecem bem abaixo dos dois primeiros colocados. Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado têm 4% cada, enquanto Augusto Cury e Renan Santos registram 3% cada.

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No segundo turno, Lula também ampliou a vantagem. O petista passou de 44% para 48%, enquanto Flávio recuou de 46% para 44%. A diferença, que era de dois pontos na rodada anterior, chegou a quatro pontos.

Por que o Rio de Janeiro mantém a maior vantagem de Flávio?

No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro registra 45% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% de Lula. Os percentuais eram de 44% e 38%, respectivamente, na pesquisa de 25 de setembro.

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Com isso, a distância entre os dois candidatos permanece em sete pontos percentuais. Nos votos válidos, Flávio alcança 48%, enquanto Lula tem 40%.

Augusto Cury e Renan Santos aparecem com 3% cada, enquanto Ronaldo Caiado registra 2%. Os demais candidatos têm 1% ou menos.

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O cenário é ainda mais favorável a Flávio no segundo turno. Ele mantém 51% das intenções de voto, mesmo percentual da pesquisa anterior. Lula também permanece estável, com 42%. A diferença de nove pontos se repete entre as duas rodadas.

Como foi feita a pesquisa?

Em São Paulo, o Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-02676/2026.

Em Minas Gerais, foram entrevistadas 1.204 pessoas de 16 anos ou mais entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro é BR-00950/2026.

No Rio de Janeiro, o Datafolha ouviu 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob os números RJ-02070/2026 e BR-01272/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.