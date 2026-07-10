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Política

Pesquisa Datafolha mostra a diferença entre Lula e Flávio na capital e no interior de São Paulo

Presidente e senador acirram disputa pelos votos no maior colégio eleitoral do país

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 10h59 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h48
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -  (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisa Datafolha mostra a diferença entre Lula e Flávio na capital e no interior de São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

As intenções de votos para um eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas Eleições de 2026 oscilaram entre os eleitores da capital e os do interior do Estado de São Paulo – conforme dados da pesquisa Datafolha, publicada no último domingo, 5.

Na capital e Região Metropolitana, Lula lidera com 48% e Flávio tem 40%, com margem de erro de 3 pontos percentuais. Já no interior, a situação se inverte. O senador chega a 52% e o petista fica com 38%, com margem de erro de 4 pontos percentuais. 

Já na média em todo o Estado de São Paulo, Flávio tem 46% das intenções de voto e Lula 43% – ficando empatados dentro da margem de erro. Além da disputa direta, a pesquisa acendeu um alerta vermelho para o presidente e seu partido.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Porque São Paulo é importante?

Em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) construiu em São Paulo uma vantagem superior a 8 milhões de votos sobre o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), diferença decisiva para sua vitória nacional. Quatro anos depois, diante de Lula, essa margem caiu para menos de 3 milhões de votos. A redução foi considerada um dos fatores que contribuíram para a vitória do petista.

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Nova pesquisa Datafolha

Realizada entre os dias 1º e 3 de julho, a pesquisa ouviu 1.608 eleitores em 71 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Federal sob os números SP-01703/2026 e BR-06481/2026.

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