Pesquisa CNT/MDA indica margem de Lula sobre Flávio Bolsonaro no 1º e no 2º turno

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A nova pesquisa CNT/MDA, divulgada a poucos dias das eleições, mostra o presidente Lula à frente na corrida presidencial. O levantamento aponta uma liderança significativa do petista sobre o senador Flávio Bolsonaro, tanto na simulação de primeiro quanto em um eventual segundo turno, prometendo um cenário eleitoral acirrado.

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A poucos dias do pleito, a nova pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira (15), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente dos demais postulantes ao Planalto. Em simulação de primeiro turno, o petista lidera com 40,6% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 30,4%.

Em um eventual segundo turno entre os dois adversários, Lula registra 47,3%, enquanto o candidato do PL aparece com 40%. Apesar da dianteira do atual chefe do Executivo, a diferença entre os líderes da pesquisa diminui neste cenário de 9,0 pontos percentuais em agosto para 7,3 pontos percentuais em setembro.

Na estimulada de primeiro turno, o levantamento da CNT/MDA tem Lula com 40,6% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, com 30,4%, Augusto Cury com 6%, Ronaldo Caiado, com 3%, e Renan Santos, com 2,7%. Os demais candidatos pontuaram abaixo de 2%.

Já na espontânea, quando os nomes dos candidatos não aparecem para os entrevistados, Lula totaliza 36,6% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro, 26,7%. Os indecisos chegam a 20,8%.

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A pesquisa também aferiu o nível de convicção dos eleitores, revelando que a parcela que considera a decisão de voto definitiva subiu de 71,2% para 79,8%.

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A 170ª rodada foi realizada pelo Instituto MDA Pesquisa entre 9 e 13 de setembro de 2026, com 2.002 entrevistas em todas as regiões do país. A coleta foi feita de forma presencial, em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06902/2026.