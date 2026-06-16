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Política

Pesquisa CNT/MDA: aprovação a Lula supera desaprovação pela primeira vez desde 2024

Levantamento mostra oscilação positiva para o presidente; veja gráfico com série histórica

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 14h19 | Atualizado em 16 jun 2026, 15h26
Homem idoso de cabelos brancos e barba, vestindo terno azul-marinho e gravata, fala ao microfone. Ele segura óculos na mão esquerda. Ao fundo, duas bandeiras: a do Brasil à esquerda e a do Império do Brasil à direita, sobre um painel de madeira vertical
O presidente Lula durante reunião ministerial - 03/06/2026 (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
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Pesquisa CNT/MDA: aprovação a Lula supera desaprovação pela primeira vez desde 2024 Priorize VEJA no Google

A pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 16, traz boas notícias para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva: tanto sua aprovação pessoal quanto a de seu governo oscilaram positivamente e agora superam numericamente a desaprovação, embora ambas estejam empatadas tecnicamente dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A avaliação positiva do governo passou de 32% em abril para 35%, e a negativa, de 37% para 34%. Já a aprovação pessoal do presidente foi de 45% para 49%, enquanto a desaprovação foi de 50% para 46%.

Esta é a primeira vez em que Lula é mais aprovado que desaprovado desde novembro de 2024, de acordo com a série histórica da pesquisa.

Veja os números de aprovação do governo e do presidente:

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Aprovação de Lula

  • Aprova: 48,8%
  • Desaprova: 46,2%
  • Não sabe/não respondeu: 5%
Gráfico de linhas mostrando a evolução da aprovação e desaprovação de governos de fevereiro de 2019 a junho de 2026. A linha azul representa aprovação, a vermelha desaprovação e a cinza NS/NR. Jair Bolsonaro governou até maio de 2023, com aprovação variando de 57% a 33% e desaprovação de 28% a 62%. Lula assumiu em maio de 2023, com aprovação de 57% e desaprovação de 35%, chegando a 49% de aprovação e 46% de desaprovação em junho de 2026
Aprovação de Lula na pesquisa CNT/MDA (CNT/Divulgação)
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Avaliação do governo

  • Positiva: 35,3%
  • Regular: 29,2%
  • Negativa: 34,3%
  • Não sabe/não respondeu: 1,1%
Gráfico de linhas mostrando a evolução da aprovação e desaprovação de governos de fevereiro de 2019 a junho de 2026. A linha azul representa aprovação, a vermelha desaprovação e a cinza NS/NR. Jair Bolsonaro governou até maio de 2023, com aprovação variando de 57% a 33% e desaprovação de 28% a 62%. Lula assumiu em maio de 2023, com aprovação de 57% e desaprovação de 35%, chegando a 49% de aprovação e 46% de desaprovação em junho de 2026
Aprovação de Lula na pesquisa CNT/MDA (CNT/Divulgação)
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Luiz Inácio Lula da Silva
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