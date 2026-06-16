Pesquisa CNT/MDA: aprovação a Lula supera desaprovação pela primeira vez desde 2024
Levantamento mostra oscilação positiva para o presidente; veja gráfico com série histórica
A pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 16, traz boas notícias para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva: tanto sua aprovação pessoal quanto a de seu governo oscilaram positivamente e agora superam numericamente a desaprovação, embora ambas estejam empatadas tecnicamente dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
A avaliação positiva do governo passou de 32% em abril para 35%, e a negativa, de 37% para 34%. Já a aprovação pessoal do presidente foi de 45% para 49%, enquanto a desaprovação foi de 50% para 46%.
Esta é a primeira vez em que Lula é mais aprovado que desaprovado desde novembro de 2024, de acordo com a série histórica da pesquisa.
Veja os números de aprovação do governo e do presidente:
Aprovação de Lula
- Aprova: 48,8%
- Desaprova: 46,2%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Avaliação do governo
- Positiva: 35,3%
- Regular: 29,2%
- Negativa: 34,3%
- Não sabe/não respondeu: 1,1%