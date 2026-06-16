Pesquisa CNT/MDA: aprovação a Lula supera desaprovação pela primeira vez desde 2024

A pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 16, traz boas notícias para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva: tanto sua aprovação pessoal quanto a de seu governo oscilaram positivamente e agora superam numericamente a desaprovação, embora ambas estejam empatadas tecnicamente dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A avaliação positiva do governo passou de 32% em abril para 35%, e a negativa, de 37% para 34%. Já a aprovação pessoal do presidente foi de 45% para 49%, enquanto a desaprovação foi de 50% para 46%.

Esta é a primeira vez em que Lula é mais aprovado que desaprovado desde novembro de 2024, de acordo com a série histórica da pesquisa.

Veja os números de aprovação do governo e do presidente:

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Aprovação de Lula

Aprova: 48,8%

48,8% Desaprova: 46,2%

46,2% Não sabe/não respondeu: 5%

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Avaliação do governo

Positiva: 35,3%

35,3% Regular: 29,2%

29,2% Negativa: 34,3%

34,3% Não sabe/não respondeu: 1,1%