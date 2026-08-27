Pesquisa: Cleitinho lidera todos os cenários em Minas, e outros três disputam ida ao segundo turno
Levantamento do Real Time Big Data aponta favoritismo amplo do senador do Republicanos ao governo mineiro
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera com folga todos os cenários de primeiro e segundo turno para o governo de Minas Gerais, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Enquanto isso, outros três candidatos disputam uma vaga no segundo turno contra ele. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2. 000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.
A vantagem de Cleitinho é de pelo menos 15 pontos de diferença no primeiro e em quase todos os cenários de segundo turno. O único que consegue reduzir essa vantagem, na segunda etapa eleitoral, é o deputado federal Patrus Ananias (PT), que é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e fica a apenas cinco pontos de desvantagem para o parlamentar. Confira abaixo.
Primeiro turno
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 33%
- Patrus Ananias (PT): 15%
- Alexandre Kalil (PDT): 13%
- Mateus Simões (PSD): 11%
- Gabriel Azevedo (MDB): 7%
- Flávio Roscoe (PL): 5%
- Ben Mendes (Missão): 3%
- Indira Xavier (UP): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 6%
Patrus e Kalil empatam tecnicamente no segundo lugar, enquanto Kalil e Mateus empatam tecnicamente no terceiro lugar. Há ainda mais um empate técnico, com o ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) e o empresário Flávio Roscoe (PL), que empatam tecnicamente em quinto lugar.
Segundo turno
Cenário 1
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 45%
- Patrus Ananias (PT): 40%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 6%
Cenário 2
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
- Alexandre Kalil (PDT): 35%
- Nulo / Branco: 11%
- NS / NR: 8%
Cenário 3
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
- Mateus Simões (PSD): 31%
- Nulo / Branco: 12%
- NS / NR: 11%
A pesquisa também fez outros três eventuais cenários em que Cleitinho não iria ao segundo turno. Confira abaixo:
Cenário 4
- Alexandre Kalil (PDT): 35%
- Mateus Simões (PSD): 35%
- Nulo / Branco: 13%
- NS / NR: 17%
Cenário 5
- Alexandre Kalil (PDT): 38%
- Patrus Ananias (PT): 38%
- Nulo / Branco: 12%
- NS / NR: 12%
Cenário 6
- Patrus Ananias (PT): 37%
- Mateus Simões (PSD): 33%
- Nulo / Branco: 12%
- NS / NR: 18%
Rejeições
Apesar do grande favoritismo de Cleitinho, chama a atenção que é ele quem tem a maior rejeição dentre os candidatos no estado, atingindo 43%. O senador é seguido nesse ponto pelo petista Patrus Ananias, com 42%, e o pedetista Alexandre Kalil, com 40% — todos empatados na margem de erro.
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%
- Patrus Ananias (PT): 42%
- Alexandre Kalil (PDT): 40%
- Flávio Roscoe (PL): 26%
- Mateus Simões (PSD): 25%
- Ben Mendes (Missão): 19%
- Gabriel Azevedo (MDB): 18%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 18%
- Indira Xavier (UP): 17%
- Rafael Duda (PSTU): 16%
- Henrique Áreas (PCO): 11%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 2%
O governo Mateus Simões na visão dos mineiros
A pesquisa aponta que o cenário de segundo turno também ainda está em aberto porque o atual governador, Mateus Simões, vem crescendo lentamente nas pesquisas (agora tem 11% e, até então, não chegava a dois dígitos) e sua aprovação junto ao eleitor é alta, de 56%.
Aprovação