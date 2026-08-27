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Política

Pesquisa: Cleitinho lidera todos os cenários em Minas, e outros três disputam ida ao segundo turno

Levantamento do Real Time Big Data aponta favoritismo amplo do senador do Republicanos ao governo mineiro

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 27 ago 2026, 08h11
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões
Cleitinho Azevedo (Republicanos), Alexandre Kalil (PSD) e Patrus Ananias (PT): os candidatos que disputam o governo mineiro foram testados em levantamento do Instituto Datafolha (Carlos Moura/Agência Senado | Luis Macedo/Câmara dos Deputados | Amira Hissa/Divulgação | Tauan Alencar/MME/Reprodução)
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Pesquisa: Cleitinho lidera todos os cenários em Minas, e outros três disputam ida ao segundo turno Priorizar nos meus resultados Google

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera com folga todos os cenários de primeiro e segundo turno para o governo de Minas Gerais, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Enquanto isso, outros três candidatos disputam uma vaga no segundo turno contra ele. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2. 000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

A vantagem de Cleitinho é de pelo menos 15 pontos de diferença no primeiro e em quase todos os cenários de segundo turno. O único que consegue reduzir essa vantagem, na segunda etapa eleitoral, é o deputado federal Patrus Ananias (PT), que é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e fica a apenas cinco pontos de desvantagem para o parlamentar. Confira abaixo.

Primeiro turno

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 33%
  • Patrus Ananias (PT): 15%
  • Alexandre Kalil (PDT): 13%
  • Mateus Simões (PSD): 11%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 7%
  • Flávio Roscoe (PL): 5%
  • Ben Mendes (Missão): 3%
  • Indira Xavier (UP): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 6%

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Patrus e Kalil empatam tecnicamente no segundo lugar, enquanto Kalil e Mateus empatam tecnicamente no terceiro lugar. Há ainda mais um empate técnico, com o ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) e o empresário Flávio Roscoe (PL), que empatam tecnicamente em quinto lugar.

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Segundo turno

Cenário 1

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 45%
  • Patrus Ananias (PT): 40%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 6%

Cenário 2

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
  • Alexandre Kalil (PDT): 35%
  • Nulo / Branco: 11%
  • NS / NR: 8%

Cenário 3

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
  • Mateus Simões (PSD): 31%
  • Nulo / Branco: 12%
  • NS / NR: 11%

A pesquisa também fez outros três eventuais cenários em que Cleitinho não iria ao segundo turno. Confira abaixo:

Cenário 4

  • Alexandre Kalil (PDT): 35%
  • Mateus Simões (PSD): 35%
  • Nulo / Branco: 13%
  • NS / NR: 17%
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Cenário 5

  • Alexandre Kalil (PDT): 38%
  • Patrus Ananias (PT): 38%
  • Nulo / Branco: 12%
  • NS / NR: 12%
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Cenário 6

  • Patrus Ananias (PT): 37%
  • Mateus Simões (PSD): 33%
  • Nulo / Branco: 12%
  • NS / NR: 18%

Rejeições

Apesar do grande favoritismo de Cleitinho, chama a atenção que é ele quem tem a maior rejeição dentre os candidatos no estado, atingindo 43%. O senador é seguido nesse ponto pelo petista Patrus Ananias, com 42%, e o pedetista Alexandre Kalil, com 40% — todos empatados na margem de erro.

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%
  • Patrus Ananias (PT): 42%
  • Alexandre Kalil (PDT): 40%
  • Flávio Roscoe (PL): 26%
  • Mateus Simões (PSD): 25%
  • Ben Mendes (Missão): 19%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 18%
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 18%
  • Indira Xavier (UP): 17%
  • Rafael Duda (PSTU): 16%
  • Henrique Áreas (PCO): 11%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 2%

O governo Mateus Simões na visão dos mineiros

A pesquisa aponta que o cenário de segundo turno também ainda está em aberto porque o atual governador, Mateus Simões, vem crescendo lentamente nas pesquisas (agora tem 11% e, até então, não chegava a dois dígitos) e sua aprovação junto ao eleitor é alta, de 56%.

Aprovação

  • Aprova: 56%
  • Desaprova: 40%
  • NS / NR: 4%

Avaliação

  • Ótimo/Bom: 28%
  • Regular: 41%
  • Ruim/Péssimo: 28%
  • NS/NR: 3%
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