Pesquisa: Cleitinho lidera todos os cenários em Minas, e outros três disputam ida ao segundo turno

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Pesquisa Real Time Big Data aponta o senador Cleitinho Azevedo na liderança isolada para o governo de Minas Gerais, com folga nos cenários de primeiro e segundo turno. Patrus Ananias e Alexandre Kalil aparecem em disputa pelas posições seguintes. O levantamento detalha os percentuais de voto e rejeição, além de avaliar a gestão atual.

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera com folga todos os cenários de primeiro e segundo turno para o governo de Minas Gerais, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Enquanto isso, outros três candidatos disputam uma vaga no segundo turno contra ele. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2. 000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

A vantagem de Cleitinho é de pelo menos 15 pontos de diferença no primeiro e em quase todos os cenários de segundo turno. O único que consegue reduzir essa vantagem, na segunda etapa eleitoral, é o deputado federal Patrus Ananias (PT), que é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e fica a apenas cinco pontos de desvantagem para o parlamentar. Confira abaixo.

Primeiro turno

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 33%

Patrus Ananias (PT): 15%

Alexandre Kalil (PDT): 13%

Mateus Simões (PSD): 11%

Gabriel Azevedo (MDB): 7%

Flávio Roscoe (PL): 5%

Ben Mendes (Missão): 3%

Indira Xavier (UP): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 6%

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Patrus e Kalil empatam tecnicamente no segundo lugar, enquanto Kalil e Mateus empatam tecnicamente no terceiro lugar. Há ainda mais um empate técnico, com o ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) e o empresário Flávio Roscoe (PL), que empatam tecnicamente em quinto lugar.

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Segundo turno

Cenário 1

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 45%

Patrus Ananias (PT): 40%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 6%

Cenário 2

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%

Alexandre Kalil (PDT): 35%

Nulo / Branco: 11%

NS / NR: 8%

Cenário 3

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%

Mateus Simões (PSD): 31%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 11%

A pesquisa também fez outros três eventuais cenários em que Cleitinho não iria ao segundo turno. Confira abaixo:

Cenário 4

Alexandre Kalil (PDT): 35%

Mateus Simões (PSD): 35%

Nulo / Branco: 13%

NS / NR: 17%

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Cenário 5

Alexandre Kalil (PDT): 38%

Patrus Ananias (PT): 38%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 12%

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Cenário 6

Patrus Ananias (PT): 37%

Mateus Simões (PSD): 33%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 18%

Rejeições

Apesar do grande favoritismo de Cleitinho, chama a atenção que é ele quem tem a maior rejeição dentre os candidatos no estado, atingindo 43%. O senador é seguido nesse ponto pelo petista Patrus Ananias, com 42%, e o pedetista Alexandre Kalil, com 40% — todos empatados na margem de erro.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%

Patrus Ananias (PT): 42%

Alexandre Kalil (PDT): 40%

Flávio Roscoe (PL): 26%

Mateus Simões (PSD): 25%

Ben Mendes (Missão): 19%

Gabriel Azevedo (MDB): 18%

Professor Túlio Lopes (PCB): 18%

Indira Xavier (UP): 17%

Rafael Duda (PSTU): 16%

Henrique Áreas (PCO): 11%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS / NR: 2%

O governo Mateus Simões na visão dos mineiros

A pesquisa aponta que o cenário de segundo turno também ainda está em aberto porque o atual governador, Mateus Simões, vem crescendo lentamente nas pesquisas (agora tem 11% e, até então, não chegava a dois dígitos) e sua aprovação junto ao eleitor é alta, de 56%.

Aprovação