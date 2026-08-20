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Política

Pesquisa: Ciro Gomes e Elmano empatam no primeiro e no segundo turno do Ceará

Real Time Big Data aponta embate acirrado entre o tucano e o petista

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 08h12 | Atualizado em 20 ago 2026, 14h16
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB)
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) (Governo do Ceará/Divulgação/Mateus Bonomi/Anadolu Agency/Getty Images)
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Pesquisa: Ciro Gomes e Elmano empatam no primeiro e no segundo turno do Ceará Priorizar nos meus resultados Google

A eleição para o governo do Ceará tem um empate técnico de segundo turno entre o governador, Elmano de Freitas (PT), e o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB-CE), além de um empate numérico no primeiro turno, de acordo com uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 20. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro cenário, ambos aparecem com 44% das intenções de voto. A situação representa um forte crescimento do petista, após o início oficial da campanha. Até então, ele vinha aparecendo sempre em segundo lugar nas diversas pesquisas feitas até aqui e com chances de derrota já no primeiro turno. O novo cenário aponta para a possibilidade de resolução em segundo turno.

Primeiro turno

  • Elmano de Freitas (PT): 44%
  • Ciro Gomes (PSDB): 44%
  • Vera Lúcia (Novo): 1%
  • Delegado Huggo (Missão): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 5%

Já no segundo turno, a novidade é Elmano de Freitas à frente de Ciro Gomes numericamente pela primeira vez. O governador sempre aparecia atrás do tucano nas demais pesquisas. Agora, ele tem 46% das intenções de votos, empatado tecnicamente com os 45% do seu principal adversário — considerando a margem de erro de dois pontos.

Segundo turno

  • Elmano de Freitas (PT): 46%
  • Ciro Gomes (PSDB): 45%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe/Não respondeu: 4%
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Rejeição

Já quando as rejeições são observadas, Ciro Gomes se destaca por ser o nome mais rejeitado pelos cearenses. Considerado um dos principais caciques políticos do estado, o tucano tem sido frequentemente associado ao bolsonarismo pelos seus adversários por ter se coligado com o PL e ter em sua chapa um candidato ao Senado de direita e conservador. Apesar disso, ele afirma que não fará campanha para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e que não dará palanque a ele no estado.

Siga

Em segundo lugar dos mais rejeitados vem o governador Elmano. Pela margem de erro, eles também estão tecnicamente empatados nesse quesito.

  • Ciro Gomes (PSDB): 42%
  • Elmano de Freitas (PT): 41%
  • Delegado Huggo (Missão): 25%
  • Vera Lúcia (NOVO): 24%
  • Serley Leal (UP): 19%
  • Zé Batista (PSTU): 23%
  • Danilo Soares (Democrata): 20%
  • Poderia votar em todos: 2%
  • NS/NR: 3%
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O governo de Elmano de Freitas

Aprovação do governo

  • Aprova: 58%
  • Desaprova: 39%
  • NS/NR: 3%
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Avaliação do governo

  • Ótimo/Bom: 39%
  • Regular: 36%
  • Ruim/Péssimo: 24%
  • NS/NR: 1%
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TAGS:
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