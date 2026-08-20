Pesquisa: Ciro Gomes e Elmano empatam no primeiro e no segundo turno do Ceará
Real Time Big Data aponta embate acirrado entre o tucano e o petista
A eleição para o governo do Ceará tem um empate técnico de segundo turno entre o governador, Elmano de Freitas (PT), e o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB-CE), além de um empate numérico no primeiro turno, de acordo com uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 20. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro cenário, ambos aparecem com 44% das intenções de voto. A situação representa um forte crescimento do petista, após o início oficial da campanha. Até então, ele vinha aparecendo sempre em segundo lugar nas diversas pesquisas feitas até aqui e com chances de derrota já no primeiro turno. O novo cenário aponta para a possibilidade de resolução em segundo turno.
Primeiro turno
- Elmano de Freitas (PT): 44%
- Ciro Gomes (PSDB): 44%
- Vera Lúcia (Novo): 1%
- Delegado Huggo (Missão): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 5%
Já no segundo turno, a novidade é Elmano de Freitas à frente de Ciro Gomes numericamente pela primeira vez. O governador sempre aparecia atrás do tucano nas demais pesquisas. Agora, ele tem 46% das intenções de votos, empatado tecnicamente com os 45% do seu principal adversário — considerando a margem de erro de dois pontos.
Segundo turno
- Elmano de Freitas (PT): 46%
- Ciro Gomes (PSDB): 45%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe/Não respondeu: 4%
Rejeição
Já quando as rejeições são observadas, Ciro Gomes se destaca por ser o nome mais rejeitado pelos cearenses. Considerado um dos principais caciques políticos do estado, o tucano tem sido frequentemente associado ao bolsonarismo pelos seus adversários por ter se coligado com o PL e ter em sua chapa um candidato ao Senado de direita e conservador. Apesar disso, ele afirma que não fará campanha para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e que não dará palanque a ele no estado.
Em segundo lugar dos mais rejeitados vem o governador Elmano. Pela margem de erro, eles também estão tecnicamente empatados nesse quesito.
- Ciro Gomes (PSDB): 42%
- Elmano de Freitas (PT): 41%
- Delegado Huggo (Missão): 25%
- Vera Lúcia (NOVO): 24%
- Serley Leal (UP): 19%
- Zé Batista (PSTU): 23%
- Danilo Soares (Democrata): 20%
- Poderia votar em todos: 2%
- NS/NR: 3%
O governo de Elmano de Freitas
Aprovação do governo
- Aprova: 58%
- Desaprova: 39%
- NS/NR: 3%
Avaliação do governo
- Ótimo/Bom: 39%
- Regular: 36%
- Ruim/Péssimo: 24%
- NS/NR: 1%