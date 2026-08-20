Pesquisa: Ciro Gomes e Elmano empatam no primeiro e no segundo turno do Ceará

A eleição para o governo do Ceará tem um empate técnico de segundo turno entre o governador, Elmano de Freitas (PT), e o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB-CE), além de um empate numérico no primeiro turno, de acordo com uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 20. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro cenário, ambos aparecem com 44% das intenções de voto. A situação representa um forte crescimento do petista, após o início oficial da campanha. Até então, ele vinha aparecendo sempre em segundo lugar nas diversas pesquisas feitas até aqui e com chances de derrota já no primeiro turno. O novo cenário aponta para a possibilidade de resolução em segundo turno.

Primeiro turno

Elmano de Freitas (PT): 44%

Ciro Gomes (PSDB): 44%

Vera Lúcia (Novo): 1%

Delegado Huggo (Missão): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

NS/NR: 5%

Já no segundo turno, a novidade é Elmano de Freitas à frente de Ciro Gomes numericamente pela primeira vez. O governador sempre aparecia atrás do tucano nas demais pesquisas. Agora, ele tem 46% das intenções de votos, empatado tecnicamente com os 45% do seu principal adversário — considerando a margem de erro de dois pontos.

Segundo turno

O governo de Elmano de Freitas

Aprovação do governo

Aprova: 58%

Desaprova: 39%

NS/NR: 3% Continua após a publicidade

Avaliação do governo

Ótimo/Bom: 39%

Regular: 36%

Ruim/Péssimo: 24%

NS/NR: 1% Continua após a publicidade