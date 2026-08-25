Pesquisa: cinco nomes empatam tecnicamente na disputa gaúcha pelo Senado

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Pesquisa Real Time Big Data revela empate técnico entre cinco candidatos ao Senado no Rio Grande do Sul. Marcel Van Hattem, Manuela D’Ávila, Ubiratan Sanderson, Paulo Pimenta e Germano Rigotto se cruzam na margem de erro, acirrando a disputa pelas duas vagas. O levantamento ouviu 1.600 pessoas entre 20 e 24 de agosto.

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Cinco candidatos estão tecnicamente empatados na disputa pelas duas cadeiras ao Senado do Rio Grande do Sul, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 25. Para chegar ao quadro, o instituto ouviu 1.600 pessoas entre os dias 20 e 24 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

São eles: o deputado Marcel Van Hattem (Novo); a ex-deputada Manuela D’Ávila (PSOL); o deputado Ubiratan Sanderson (PL); o deputado Paulo Pimenta (PT); e o ex-deputado Germano Rigotto (MDB). Apesar de Van Hattem ter a liderança numérica, seguido por D’Ávila, todos eles acabam se cruzando em alguma medida na margem de erro de dois pontos. Confira abaixo.

Marcel Van Hattem (Novo): 20%

Manuela D’Ávila (PSOL): 19%

Ubiratan Sanderson (PL): 17%

Paulo Pimenta (PT): 15%

Germano Rigotto (MDB): 15%

Frederico Antunes (PSD): 5%

Luciano do MLB (UP): 1%

Milton Cardoso (PSDB): 1%

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 0%

Regis Ethur (PSTU): 0%

Renato Jaguarão (Cidadania): 0%

Ric Jones (PCO): 0%

Tania Peres (UP): 0%

Nulo/Branco: 4%

NS/NR: 3%

Os números acima representam as respostas consolidadas entre as opções de primeiro e segundo voto para o Senado que os entrevistados responderam, visto que, este ano, o eleitor poderá votar em dois senadores diferentes.

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Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Confira abaixo como se dividem as preferências dos eleitores quando separados por votos, a primeira opção e a segunda.

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Primeiro voto

Marcel Van Hattem (Novo): 23%

Manuela D’Ávila (PSOL): 23%

Sanderson (PL): 16%

Paulo Pimenta (PT): 15%

Rigotto (MDB): 14%

Frederico Antunes (PSD): 3%

Luciano do MLB (UP): 1%

Milton Cardoso (PSDB): 1%

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 0%

Regis Ethur (PSTU): 0%

Renato Jaguarão (Cidadania): 0%

Ric Jones (PCO): 0%

Tania Peres (UP): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 2%

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Segundo voto

Sanderson (PL): 18%

Marcel Van Hattem (Novo): 16%

Manuela D’Ávila (PSOL): 15%

Rigotto (MDB): 15%

Paulo Pimenta (PT): 14%

Frederico Antunes (PSD): 6%

Luciano do MLB (UP): 1%

Milton Cardoso (PSDB): 1%

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 1%

Regis Ethur (PSTU): 1%

Renato Jaguarão (Cidadania): 1%

Ric Jones (PCO): 0%

Tania Peres (UP): 0%

Nulo/Branco: 6%

NS/NR: 5%