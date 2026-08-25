Pesquisa: cinco nomes empatam tecnicamente na disputa gaúcha pelo Senado
Levantamento do Real Time Big Data mostra que corrida no Rio Grande do Sul pelas duas vagas à Câmara Alta está fortemente acirrada
Cinco candidatos estão tecnicamente empatados na disputa pelas duas cadeiras ao Senado do Rio Grande do Sul, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 25. Para chegar ao quadro, o instituto ouviu 1.600 pessoas entre os dias 20 e 24 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.
São eles: o deputado Marcel Van Hattem (Novo); a ex-deputada Manuela D’Ávila (PSOL); o deputado Ubiratan Sanderson (PL); o deputado Paulo Pimenta (PT); e o ex-deputado Germano Rigotto (MDB). Apesar de Van Hattem ter a liderança numérica, seguido por D’Ávila, todos eles acabam se cruzando em alguma medida na margem de erro de dois pontos. Confira abaixo.
- Marcel Van Hattem (Novo): 20%
- Manuela D’Ávila (PSOL): 19%
- Ubiratan Sanderson (PL): 17%
- Paulo Pimenta (PT): 15%
- Germano Rigotto (MDB): 15%
- Frederico Antunes (PSD): 5%
- Luciano do MLB (UP): 1%
- Milton Cardoso (PSDB): 1%
- Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 0%
- Regis Ethur (PSTU): 0%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 0%
- Ric Jones (PCO): 0%
- Tania Peres (UP): 0%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 3%
Os números acima representam as respostas consolidadas entre as opções de primeiro e segundo voto para o Senado que os entrevistados responderam, visto que, este ano, o eleitor poderá votar em dois senadores diferentes.
Confira abaixo como se dividem as preferências dos eleitores quando separados por votos, a primeira opção e a segunda.
Primeiro voto
- Marcel Van Hattem (Novo): 23%
- Manuela D’Ávila (PSOL): 23%
- Sanderson (PL): 16%
- Paulo Pimenta (PT): 15%
- Rigotto (MDB): 14%
- Frederico Antunes (PSD): 3%
- Luciano do MLB (UP): 1%
- Milton Cardoso (PSDB): 1%
- Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 0%
- Regis Ethur (PSTU): 0%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 0%
- Ric Jones (PCO): 0%
- Tania Peres (UP): 0%
- Nulo/Branco: 2%
- NS/NR: 2%
Segundo voto
- Sanderson (PL): 18%
- Marcel Van Hattem (Novo): 16%
- Manuela D’Ávila (PSOL): 15%
- Rigotto (MDB): 15%
- Paulo Pimenta (PT): 14%
- Frederico Antunes (PSD): 6%
- Luciano do MLB (UP): 1%
- Milton Cardoso (PSDB): 1%
- Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 1%
- Regis Ethur (PSTU): 1%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 1%
- Ric Jones (PCO): 0%
- Tania Peres (UP): 0%
- Nulo/Branco: 6%
- NS/NR: 5%