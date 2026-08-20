Pesquisa: Cid Gomes lidera disputa ao Senado no Ceará, mas segunda vaga é disputada

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O senador Cid Gomes (PSB-CE) lidera a corrida por uma vaga ao Senado no Ceará, conforme pesquisa Real Time Big Data. A segunda vaga é intensamente disputada por Luizianne Lins (Rede-CE) e Capitão Wagner (União-CE). O estudo, com margem de erro de 2%, detalha as intenções de voto para as duas opções dos eleitores cearenses.

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O senador Cid Gomes (PSB-CE), que tenta a reeleição neste ano, lidera a disputa pelas vagas ao Senado no estado do Ceará, enquanto a segunda vaga é fortemente disputada pela sua companheira de chapa, a deputada Luizianne Lins (Rede-CE) e o ex-deputado Capitão Wagner (União-CE). Os dados são de uma pesquisa do Real Time Big Data que foi divulgada nesta quinta-feira, 20, e ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Cid Gomes (PSB): 27%

Capitão Wagner (União): 21%

Luizianne (Rede): 21%

Alcides Fernandes (PL): 14%

Guilherme Theophilo (Novo): 5%

Catarina Matos (UP): 0%

Reginaldo (PSTU): 0%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 7% Os números acima representam as intenções de votos consolidadas entre primeira e segunda opções dos eleitores cearenses.

Divisão por voto

Quando são observados os votos isoladamente, visto que os eleitores poderão votar em dois senadores diferentes neste ano, entende-se de onde vem a liderança de Cid Gomes. O senador socialista lidera as intenções de voto no estado tanto na primeira quanto na segunda opção.

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Já Wagner e Luizianne se intercalam como prioridades dos eleitores, por isso terão uma disputa no voto a voto. Por fim, o quarto candidato mais expressivo é o pastor Alcides Fernandes (PL-CE), candidato de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no estado e que conta com o apoio do ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

Primeiro voto

Cid Gomes (PSB): 32%

Capitão Wagner (União): 24%

Luizianne (Rede): 19%

Alcides Fernandes (PL): 14%

Guilherme Theophilo (Novo): 4%

Catarina Matos (UP): 0%

Reginaldo (PSTU): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 4% Continua após a publicidade

Segundo voto

Cid Gomes (PSB): 21%

Capitão Wagner (União): 19%

Luizianne (Rede): 22%

Alcides Fernandes (PL): 13%

Guilherme Theophilo (Novo): 6%

Catarina Matos (UP): 0%

Reginaldo (PSTU): 0%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 11% Continua após a publicidade