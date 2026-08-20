Pesquisa: Cid Gomes lidera disputa ao Senado no Ceará, mas segunda vaga é disputada
Senador assume dianteira, enquanto sua aliada de chapa, a deputada Luizianne Lins (Rede) empata com o ex-deputado Capitão Wagner (União)
O senador Cid Gomes (PSB-CE), que tenta a reeleição neste ano, lidera a disputa pelas vagas ao Senado no estado do Ceará, enquanto a segunda vaga é fortemente disputada pela sua companheira de chapa, a deputada Luizianne Lins (Rede-CE) e o ex-deputado Capitão Wagner (União-CE). Os dados são de uma pesquisa do Real Time Big Data que foi divulgada nesta quinta-feira, 20, e ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
- Cid Gomes (PSB): 27%
- Capitão Wagner (União): 21%
- Luizianne (Rede): 21%
- Alcides Fernandes (PL): 14%
- Guilherme Theophilo (Novo): 5%
- Catarina Matos (UP): 0%
- Reginaldo (PSTU): 0%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 7%
Os números acima representam as intenções de votos consolidadas entre primeira e segunda opções dos eleitores cearenses.
Divisão por voto
Quando são observados os votos isoladamente, visto que os eleitores poderão votar em dois senadores diferentes neste ano, entende-se de onde vem a liderança de Cid Gomes. O senador socialista lidera as intenções de voto no estado tanto na primeira quanto na segunda opção.
Já Wagner e Luizianne se intercalam como prioridades dos eleitores, por isso terão uma disputa no voto a voto. Por fim, o quarto candidato mais expressivo é o pastor Alcides Fernandes (PL-CE), candidato de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no estado e que conta com o apoio do ex-governador Ciro Gomes (PSDB).
Primeiro voto
- Cid Gomes (PSB): 32%
- Capitão Wagner (União): 24%
- Luizianne (Rede): 19%
- Alcides Fernandes (PL): 14%
- Guilherme Theophilo (Novo): 4%
- Catarina Matos (UP): 0%
- Reginaldo (PSTU): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 4%
Segundo voto
- Cid Gomes (PSB): 21%
- Capitão Wagner (União): 19%
- Luizianne (Rede): 22%
- Alcides Fernandes (PL): 13%
- Guilherme Theophilo (Novo): 6%
- Catarina Matos (UP): 0%
- Reginaldo (PSTU): 0%
- Nulo/Branco: 8%
- NS/NR: 11%