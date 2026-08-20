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Política

Pesquisa: Cid Gomes lidera disputa ao Senado no Ceará, mas segunda vaga é disputada

Senador assume dianteira, enquanto sua aliada de chapa, a deputada Luizianne Lins (Rede) empata com o ex-deputado Capitão Wagner (União)

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 08h33 | Atualizado em 20 ago 2026, 09h03
Luizianne Lins, Cid Gomes, Capitão Wagner e Alcides Fernandes
Luizianne Lins, Cid Gomes, Capitão Wagner e Alcides Fernandes (Bruno Spada/Câmara dos Deputados | Ton Molina/Agência Senado | Pablo Valadares/Câmara dos Deputados | Redes sociais/Reprodução)
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Pesquisa: Cid Gomes lidera disputa ao Senado no Ceará, mas segunda vaga é disputada Priorizar nos meus resultados Google

O senador Cid Gomes (PSB-CE), que tenta a reeleição neste ano, lidera a disputa pelas vagas ao Senado no estado do Ceará, enquanto a segunda vaga é fortemente disputada pela sua companheira de chapa, a deputada Luizianne Lins (Rede-CE) e o ex-deputado Capitão Wagner (União-CE). Os dados são de uma pesquisa do Real Time Big Data que foi divulgada nesta quinta-feira, 20, e ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

  • Cid Gomes (PSB): 27%
  • Capitão Wagner (União): 21%
  • Luizianne (Rede): 21%
  • Alcides Fernandes (PL): 14%
  • Guilherme Theophilo (Novo): 5%
  • Catarina Matos (UP): 0%
  • Reginaldo (PSTU): 0%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 7%

Os números acima representam as intenções de votos consolidadas entre primeira e segunda opções dos eleitores cearenses.

Divisão por voto

Quando são observados os votos isoladamente, visto que os eleitores poderão votar em dois senadores diferentes neste ano, entende-se de onde vem a liderança de Cid Gomes. O senador socialista lidera as intenções de voto no estado tanto na primeira quanto na segunda opção.

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Já Wagner e Luizianne se intercalam como prioridades dos eleitores, por isso terão uma disputa no voto a voto. Por fim, o quarto candidato mais expressivo é o pastor Alcides Fernandes (PL-CE), candidato de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no estado e que conta com o apoio do ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

Primeiro voto

  • Cid Gomes (PSB): 32%
  • Capitão Wagner (União): 24%
  • Luizianne (Rede): 19%
  • Alcides Fernandes (PL): 14%
  • Guilherme Theophilo (Novo): 4%
  • Catarina Matos (UP): 0%
  • Reginaldo (PSTU): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 4%
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Segundo voto

  • Cid Gomes (PSB): 21%
  • Capitão Wagner (União): 19%
  • Luizianne (Rede): 22%
  • Alcides Fernandes (PL): 13%
  • Guilherme Theophilo (Novo): 6%
  • Catarina Matos (UP): 0%
  • Reginaldo (PSTU): 0%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 11%
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