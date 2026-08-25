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Política

Pesquisa: candidata de Lula lidera numericamente disputa ao governo do Rio Grande do Sul

Segundo Real Time Big Data, Juliana Brizola (PDT) está em vantagem sobre Luciano Zucco (PL) no primeiro e no segundo turno, mas ainda tem empate técnico

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 07h14
Mulher de óculos e cabelo escuro, com microfone na mão, e homem de terno azul e gravata clara, também com microfone, ambos falando em eventos públicos
Ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) e deputado federal Luciano Zucco (PL) (Redes sociais/Reprodução/Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
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A candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao governo do Rio Grande do Sul, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), lidera numericamente as intenções de voto de primeiro e segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 25. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.600 pessoas entre os dias 20 e 24 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

A disputa no estado é protagonizada por três nomes. Além de Brizola, o deputado federal Luciano Zucco (PL) e o vice-governador Gabriel Souza (MDB). Apenas os três aparecem com mais de dois dígitos na pesquisa.

Primeiro turno

  • Juliana Brizola (PDT) — 38%
  • Zucco (PL) — 32%
  • Gabriel Souza (MDB) — 19%
  • Marcelo Maranata (PSDB) — 4%
  • Outros — 1%
  • Nulo/Branco — 3%
  • NS/NR — 3%

Segundo turno

O Real Time Big Data desenhou três eventuais cenários de segundo turno. No primeiro deles, o mais provável, Juliana Brizola segue na liderança numérica, mas encontra empate técnico com Zucco. Nos outros dois, o candidato governista seria derrotado tanto por Juliana quanto por Zucco.

Siga

Cenário 1

  • Juliana Brizola (PDT) — 45%
  • Zucco (PL) — 41%
  • Nulo/Branco — 7%
  • NS/NR — 7%
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Cenário 2

  • Zucco (PL) — 43%
  • Gabriel Souza (MDB) — 38%
  • Nulo/Branco — 9%
  • NS/NR — 10%
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Cenário 3

  • Juliana Brizola (PDT) — 48%
  • Gabriel Souza (MDB) — 35%
  • Nulo/Branco — 8%
  • NS/NR — 9%
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Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

O governo de Eduardo Leite para o gaúcho

O quadro de avaliação do atual governo, de Eduardo Leite (PSD), revela que ainda é possível haver mudanças consideráveis nas eleições gaúchas, visto que a gestão é bem aprovada — o que pode levar ao eleitor migrar de voto para o candidato governista em alguma medida.

Aprovação do governo

  • Aprova: 56%
  • Desaprova: 38%
  • NS / NR: 6%
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Avaliação do governo

  • Ótimo/Bom: 34%
  • Regular: 38%
  • Ruim/Péssimo: 25%
  • NS / NR: 3%
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TAGS:
Eduardo Leite
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