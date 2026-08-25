Pesquisa: candidata de Lula lidera numericamente disputa ao governo do Rio Grande do Sul

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Pesquisa Real Time Big Data para o governo do Rio Grande do Sul aponta Juliana Brizola (PDT) à frente nas intenções de voto no primeiro e segundo turnos. A candidata de Lula lidera numericamente sobre Luciano Zucco (PL) e Gabriel Souza (MDB), em disputa acirrada que revela os cenários eleitorais. Entenda os detalhes.

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A candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao governo do Rio Grande do Sul, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), lidera numericamente as intenções de voto de primeiro e segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 25. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.600 pessoas entre os dias 20 e 24 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

A disputa no estado é protagonizada por três nomes. Além de Brizola, o deputado federal Luciano Zucco (PL) e o vice-governador Gabriel Souza (MDB). Apenas os três aparecem com mais de dois dígitos na pesquisa.

Primeiro turno

Juliana Brizola (PDT) — 38%

Zucco (PL) — 32%

Gabriel Souza (MDB) — 19%

Marcelo Maranata (PSDB) — 4%

Outros — 1%

Nulo/Branco — 3%

NS/NR — 3%

Segundo turno

O Real Time Big Data desenhou três eventuais cenários de segundo turno. No primeiro deles, o mais provável, Juliana Brizola segue na liderança numérica, mas encontra empate técnico com Zucco. Nos outros dois, o candidato governista seria derrotado tanto por Juliana quanto por Zucco.

Cenário 1

Juliana Brizola (PDT) — 45%

Zucco (PL) — 41%

Nulo/Branco — 7%

NS/NR — 7%

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Cenário 2

Zucco (PL) — 43%

Gabriel Souza (MDB) — 38%

Nulo/Branco — 9%

NS/NR — 10%

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Cenário 3

Juliana Brizola (PDT) — 48%

Gabriel Souza (MDB) — 35%

Nulo/Branco — 8%

NS/NR — 9%

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Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

O governo de Eduardo Leite para o gaúcho

O quadro de avaliação do atual governo, de Eduardo Leite (PSD), revela que ainda é possível haver mudanças consideráveis nas eleições gaúchas, visto que a gestão é bem aprovada — o que pode levar ao eleitor migrar de voto para o candidato governista em alguma medida.

Aprovação do governo

Aprova: 56%

Desaprova: 38%

NS / NR: 6%

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Avaliação do governo

Ótimo/Bom: 34%

Regular: 38%

Ruim/Péssimo: 25%

NS / NR: 3%