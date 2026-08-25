Pesquisa: candidata de Lula lidera numericamente disputa ao governo do Rio Grande do Sul
Segundo Real Time Big Data, Juliana Brizola (PDT) está em vantagem sobre Luciano Zucco (PL) no primeiro e no segundo turno, mas ainda tem empate técnico
A candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao governo do Rio Grande do Sul, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), lidera numericamente as intenções de voto de primeiro e segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 25. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.600 pessoas entre os dias 20 e 24 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.
A disputa no estado é protagonizada por três nomes. Além de Brizola, o deputado federal Luciano Zucco (PL) e o vice-governador Gabriel Souza (MDB). Apenas os três aparecem com mais de dois dígitos na pesquisa.
Primeiro turno
- Juliana Brizola (PDT) — 38%
- Zucco (PL) — 32%
- Gabriel Souza (MDB) — 19%
- Marcelo Maranata (PSDB) — 4%
- Outros — 1%
- Nulo/Branco — 3%
- NS/NR — 3%
Segundo turno
O Real Time Big Data desenhou três eventuais cenários de segundo turno. No primeiro deles, o mais provável, Juliana Brizola segue na liderança numérica, mas encontra empate técnico com Zucco. Nos outros dois, o candidato governista seria derrotado tanto por Juliana quanto por Zucco.
Cenário 1
- Juliana Brizola (PDT) — 45%
- Zucco (PL) — 41%
- Nulo/Branco — 7%
- NS/NR — 7%
Cenário 2
- Zucco (PL) — 43%
- Gabriel Souza (MDB) — 38%
- Nulo/Branco — 9%
- NS/NR — 10%
Cenário 3
- Juliana Brizola (PDT) — 48%
- Gabriel Souza (MDB) — 35%
- Nulo/Branco — 8%
- NS/NR — 9%
O governo de Eduardo Leite para o gaúcho
O quadro de avaliação do atual governo, de Eduardo Leite (PSD), revela que ainda é possível haver mudanças consideráveis nas eleições gaúchas, visto que a gestão é bem aprovada — o que pode levar ao eleitor migrar de voto para o candidato governista em alguma medida.
Aprovação do governo
- Aprova: 56%
- Desaprova: 38%
- NS / NR: 6%
Avaliação do governo
- Ótimo/Bom: 34%
- Regular: 38%
- Ruim/Péssimo: 25%
- NS / NR: 3%