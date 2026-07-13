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Política

Pesquisa BTG/Nexus mostra quantos são anti-Lula e anti-Bolsonaro

Levantamento ouviu dois mil eleitores e tem intervalo de confiança de 95%

Por Ígor Resende 13 jul 2026, 12h36 | Atualizado em 13 jul 2026, 12h38
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Pesquisa BTG/Nexus mostra quantos são anti-Lula e anti-Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, mediu a polarização política no Brasil para as Eleições de 2026. Os entrevistados foram agrupados em seis grupos, sendo que 25% se consideram bolsonaristas convictos, 24% lulistas convictos e 23% se dizem não polarizados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Outros três grupos ficaram com 7% cada, são eles: o presidente Lula como alternativa, Bolsonaro e sua família como alternativa e também aqueles que são ao mesmo tempo Anti-Lula e Anti-Bolsonaro. 

“Para entender e medir a diversidade das fragmentações políticas da sociedade brasileira nas Eleições de 2026, a Nexus desenvolveu uma escala de polarização eleitoral sobrepondo os níveis de concordância da população votante entre o antilulismo e o antibolsonarismo”, explicou a empresa.

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Lula x Flávio para a Presidência

A nova pesquisa BTG/Nexus mostra que Lula tem 47% de intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo das eleições. Os dois estão em um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Veja o levantamento completo

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Como é organizado o questionário

O questionário tem 28 perguntas divididas entre o perfil do entrevistado e blocos sobre política, desempenho do governo e conjuntura econômica.  A pesquisa também revelou o nível de interesse dos eleitores brasileiros nas Eleições de 2026.

As entrevistas foram feitas por telefone, com pessoas acima de 16 anos e que tenham título de eleitor. Elas foram escolhidas de acordo com o DDD e por sorteio, a partir de telefones fixos e celulares registrados no banco de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).  

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Contratada pela BTG junto à Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, a pesquisa eleitoral custou R$ 164.888,89. 

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores, entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-07981/2026. 

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