Pesquisa BTG/Nexus mostra quantos são anti-Lula e anti-Bolsonaro

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A pesquisa BTG/Nexus para 2026 mostra a polarização no Brasil: 25% bolsonaristas e 24% lulistas, com 23% não polarizados. Em simulação de 2º turno, Lula (47%) e Flávio Bolsonaro (44%) aparecem em empate técnico. Saiba mais sobre os grupos e a metodologia do levantamento.

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A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, mediu a polarização política no Brasil para as Eleições de 2026. Os entrevistados foram agrupados em seis grupos, sendo que 25% se consideram bolsonaristas convictos, 24% lulistas convictos e 23% se dizem não polarizados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Outros três grupos ficaram com 7% cada, são eles: o presidente Lula como alternativa, Bolsonaro e sua família como alternativa e também aqueles que são ao mesmo tempo Anti-Lula e Anti-Bolsonaro.

“Para entender e medir a diversidade das fragmentações políticas da sociedade brasileira nas Eleições de 2026, a Nexus desenvolveu uma escala de polarização eleitoral sobrepondo os níveis de concordância da população votante entre o antilulismo e o antibolsonarismo”, explicou a empresa.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Lula x Flávio para a Presidência

A nova pesquisa BTG/Nexus mostra que Lula tem 47% de intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo das eleições. Os dois estão em um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Veja o levantamento completo.

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Como é organizado o questionário

O questionário tem 28 perguntas divididas entre o perfil do entrevistado e blocos sobre política, desempenho do governo e conjuntura econômica. A pesquisa também revelou o nível de interesse dos eleitores brasileiros nas Eleições de 2026.

As entrevistas foram feitas por telefone, com pessoas acima de 16 anos e que tenham título de eleitor. Elas foram escolhidas de acordo com o DDD e por sorteio, a partir de telefones fixos e celulares registrados no banco de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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Contratada pela BTG junto à Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, a pesquisa eleitoral custou R$ 164.888,89.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores, entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-07981/2026.