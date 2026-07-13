Pesquisa BTG/Nexus mostra nível de interesse do brasileiro nas eleições de 2026

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Pesquisa BTG/Nexus revela que 73% dos brasileiros têm interesse nas Eleições de 2026. Em cenário de segundo turno, Lula lidera com 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro, num empate técnico. Entenda os detalhes do levantamento que ouviu 2.003 eleitores entre 10 e 12 de julho, com margem de erro de 2 pontos.

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A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, mostrou que 48% dos brasileiros têm muito interesse nas Eleições de 2026. Outros 25% dos eleitores têm interesse razoável, 13% têm pouco interesse, 12% não têm nenhum e 2% não souberam ou não quiseram opinar. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A soma dos que têm mais interesse chegou a 73% ante 76% de 29 de junho. Já a soma dos que têm pouco ou nenhum interesse subiu de 22% para 25% no mesmo período.

Lula x Flávio para a Presidência

A nova pesquisa BTG/Nexus mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% de intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições. Os dois estão em um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Veja o levantamento completo.

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Como é organizado o questionário

O questionário tem 28 perguntas divididas entre o perfil do entrevistado e blocos sobre política, eleições, desempenho do governo e conjuntura econômica.

As entrevistas foram feitas por telefone, com pessoas acima de 16 anos e que tenham título de eleitor. Elas foram escolhidas de acordo com o DDD e por sorteio, a partir de telefones fixos e celulares registrados no banco de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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Contratada pela BTG junto à Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, a pesquisa eleitoral custou R$ 164.888,89.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores, entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-07981/2026.

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