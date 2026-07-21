Pesquisa BTG/Nexus mostra disputa Lula x Flávio após tarifaço dos EUA

A entrada em vigor do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, 22, sobre produtos brasileiros será o principal tema da nova pesquisa BTG/Nexus. O levantamento, que será divulgado no dia 27, medirá como os eleitores avaliam a crise comercial e de que forma ela interfere na disputa entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro.

O instituto dedicou um dos maiores blocos do questionário às consequências políticas da decisão americana. A pesquisa buscará identificar o grau de conhecimento dos brasileiros sobre o tarifaço, como eles interpretam a medida adotada por Trump e quem consideram estar com a razão no embate travado entre Lula e Flávio Bolsonaro sobre as causas da crise diplomática e comercial entre os dois países.

Além do impacto do tarifaço, o levantamento também aprofundará a análise do comportamento do eleitorado. A pesquisa investigará não apenas as intenções de voto para a eleição presidencial, mas também as motivações por trás da escolha de cada candidato, o grau de fidelidade do eleitor à sua decisão, a existência de voto estratégico para impedir adversários e a percepção sobre o cenário econômico e o governo federal.

A BTG/Nexus ouvirá 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 24 e 26 de julho, período que coincide com os primeiros dias de vigência das tarifas anunciadas pelo governo americano.

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A pesquisa

Primeiro e segundo turno – O levantamento medirá a disputa presidencial em cenário espontâneo e em um cenário estimulado de primeiro turno com Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza).

A pesquisa também simulará quatro cenários de segundo turno: Lula contra Flávio, Lula contra Zema, Lula contra Caiado e Lula contra Renan Santos. O instituto ainda perguntará qual seria a segunda opção de voto dos eleitores caso seu candidato preferido deixasse a disputa.

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Tarifaço e embate entre Lula e Flávio – O bloco sobre a crise comercial entre Brasil e Estados Unidos medirá o nível de conhecimento dos brasileiros sobre o tarifaço imposto por Donald Trump e investigará se a medida é percebida como uma decisão de natureza econômica, política ou uma combinação dos dois fatores.

A pesquisa também perguntará quem os entrevistados consideram estar com a razão na disputa sobre a origem da crise: o presidente Lula, que atribui o tarifaço à atuação de Flávio Bolsonaro, ou o senador, que responsabiliza o governo federal pelo desgaste das relações diplomáticas com os Estados Unidos.

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Motivações do voto – A BTG/Nexus aprofundará a investigação sobre o comportamento do eleitor ao perguntar se a decisão de voto já está consolidada ou ainda pode mudar até a eleição. O questionário também procurará identificar se o eleitor escolhe determinado candidato por considerá-lo o melhor, por entendê-lo como a melhor opção disponível ou para impedir a vitória de um adversário.

Nos cenários de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o instituto medirá ainda se o voto é motivado pelo apoio ao candidato escolhido ou pelo desejo de derrotar o concorrente.

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Avaliação do governo – O questionário manterá o bloco tradicional de avaliação do governo Lula. Os entrevistados responderão como classificam a gestão federal e se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente.

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A pesquisa também investigará quais são os principais problemas do país, como os brasileiros avaliam a economia e sua situação financeira, a comparação com o período anterior ao atual governo e as expectativas para os próximos seis meses.

Por fim, o levantamento medirá o interesse pela eleição presidencial, a disposição para comparecer às urnas, o histórico de participação nas eleições de 2018 e 2022, o voto declarado no segundo turno da última disputa presidencial e o grau de identificação dos entrevistados com posições antilulistas e antibolsonaristas.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.