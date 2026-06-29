Pesquisa BTG/Nexus mostra como fica a rejeição a Lula após caso Jaques Wagner

Nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29, mostra que a rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva oscilou para cima após a operação da Polícia Federal que realizou buscas contra o ex-líder do governo no Senado Jaques Wagner.

+ A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa entre Lula e Flávio

Segundo o levantamento, o percentual de eleitores que não votariam em Lula de jeito nenhum subiu de 47% em 15 de junho para 49%. Já o índice daqueles que responderam que o petista é o único em quem votaria permaneceu em 38%. Outros 12% afirmaram que poderia votar nele, mas também em outro. Eram 14% há quinze dias.

Qual a rejeição de Flávio Bolsonaro?

O percentual de eleitores que disseram não votar no senador de jeito nenhum saiu de 52% para 51%, enquanto 28% responderam que ele é o único em quem votaria — eram 25% em 15 de junho. Outros 18% afirmaram que poderiam votar nele, mas também em outro e 3% disseram não conhecer Flávio Bolsonaro.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como o governo é avaliado?

Quando perguntado sobre a avaliação do governo Lula, 42% disseram ser ruim ou péssimo, 38%, ótimo ou bom, 18% regular e 1% não soube ou não respondeu. Em relação a 15 de junho, o índice negativo oscilou um ponto para cima e o positivo manteve o mesmo patamar.

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Também houve pergunta sobre a aprovação da gestão petista. Neste questionário, 48% disseram que aprovam o governo e 48% disseram que desaprovam. Outros 4% não souberam ou não responderam. Há quinze dias, o índice de desaprovação estava em 47%.

Sobre a pesquisa

Foram entrevistados 2.009 eleitores por telefone, entre os dias 26 e 28 de junho, ou seja, após a crise na família Bolsonaro e a operação contra Wagner. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08521/2026.