Nova pesquisa BTG/Nexus mede a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a poucos dias do primeiro turno

Ler Resumo





A BTG/Nexus divulgará sua última pesquisa antes do primeiro turno das eleições presidenciais na segunda, 28. O levantamento, realizado de 25 a 27 de setembro, atualizará os cenários de Lula x Flávio Bolsonaro, investigando a firmeza dos votos, o comportamento de eleitores indecisos e os fatores que pesam na decisão final.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A BTG/Nexus divulga na próxima segunda-feira, 28, uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República, prevista para ser a última rodada do instituto antes do primeiro turno das eleições. O levantamento será realizado entre sexta-feira, 25, e domingo, 27, exatamente uma semana antes da votação marcada para 4 de outubro.

O questionário registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07557/2026 mostra que a pesquisa atualizará os cenários de primeiro e segundo turnos, a firmeza das escolhas, as segundas opções, o potencial de voto e a rejeição dos principais candidatos. A rodada também vai aprofundar a investigação sobre o comportamento do eleitor na reta final, perguntando qual é a chance efetiva de mudança entre quem ainda não fechou o voto e quando aqueles que já estão decididos fizeram sua escolha.

Como estará a disputa entre Lula e Flávio no primeiro turno?

O levantamento terá uma pergunta espontânea e um cenário estimulado com treze candidatos. Além de Lula e Flávio Bolsonaro, serão testados Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, Samara, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Veterinário Wilson Grassi, Clariana Barão e Leonardo Avalanche.

Na pesquisa divulgada em 21 de setembro, Lula aparecia com 40% no cenário estimulado e Flávio, com 37%, diferença dentro da margem de erro. Augusto Cury tinha 6%, Caiado, 5%, Renan, 3%, e Zema e Samara registravam 1% cada.

O que a pesquisa vai mostrar sobre um eventual segundo turno?

A BTG/Nexus voltará a testar cinco confrontos de segundo turno, todos envolvendo Lula. O presidente será colocado frente a frente com Flávio Bolsonaro, Zema, Caiado, Renan Santos e Augusto Cury.

O confronto entre Lula e Flávio será acompanhado com atenção porque a rodada anterior mostrou 46% para o presidente e 45% para o senador, em empate técnico. Além da intenção de voto, o instituto perguntará novamente se a escolha nesse eventual segundo turno já está tomada ou ainda pode mudar e, entre os que admitem mudança, qual seria a segunda alternativa.

Continua após a publicidade

Quanto do voto ainda pode mudar?

O questionário vai além da tradicional pergunta sobre firmeza da escolha. Primeiro, o eleitor que indicou algum candidato será questionado se sua decisão já está tomada ou se ainda pode mudar. Na rodada passada, 84% disseram que não pretendiam trocar de candidato e 15% admitiram essa possibilidade.

Desta vez, quem disser que ainda pode mudar terá de classificar essa possibilidade como muito alta, alta, baixa ou muito baixa. O novo recorte permitirá distinguir os eleitores que apenas admitem teoricamente uma troca daqueles que consideram efetivamente provável abandonar sua escolha atual.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Quando o eleitor decidiu em quem votar?

Outra pergunta prevista busca medir quando os votos considerados definitivos foram consolidados. Os entrevistados que afirmarem que não mudarão mais serão questionados se tomaram a decisão durante a última semana, nos últimos quinze dias, no último mês, nos últimos dois meses, nos últimos seis meses ou há mais de seis meses.

O resultado poderá dimensionar quanto da atual configuração da disputa foi formado ao longo da campanha e quanto já estava definido antes da reta final. A pergunta será aplicada somente aos eleitores que declararem uma decisão de voto já tomada.

O que mais pesa na escolha do candidato?

A pesquisa também perguntará quais fatores tiveram maior impacto na decisão de voto. Cada eleitor poderá apontar o principal e o segundo fator entre economia brasileira, situação financeira pessoal, segurança pública, acusações de corrupção, saúde pública, educação pública e rejeição a outro candidato em quem não votaria de jeito nenhum.

O bloco acrescenta um novo retrato às motivações eleitorais medidas na rodada anterior. Na pesquisa divulgada no dia 21, a Nexus havia perguntado se o entrevistado estava votando no candidato ideal, na melhor opção disponível ou estrategicamente para impedir a vitória de outro nome.

Continua após a publicidade

Quem o eleitor acredita que vencerá a eleição?

A expectativa de vitória será medida novamente. Independentemente de sua própria intenção de voto, os entrevistados responderão espontaneamente quem acreditam que será o vencedor da eleição presidencial.

Na rodada anterior, Lula foi apontado por 54% e Flávio por 36%. O resultado contrastava com os placares apertados observados nas simulações de intenção de voto, especialmente no eventual segundo turno entre os dois.

O eleitor sabe o número do candidato em que pretende votar?

A nova rodada também vai perguntar aos eleitores que escolherem algum candidato se sabem informar espontaneamente o número que deverão digitar na urna. A resposta será registrada numericamente, sem apresentação de alternativas.

O questionário ainda investiga a disposição para comparecer às urnas por duas formas diferentes: uma escala de zero a dez e uma pergunta sobre se o eleitor já decidiu votar, provavelmente irá votar ou considera não comparecer ou justificar a ausência.

Continua após a publicidade

Como estarão rejeição e potencial de voto?

A Nexus repetirá a medição de potencial e rejeição de Lula, Flávio, Renan, Zema, Caiado e Cury. Para cada um, o entrevistado deverá dizer se é o único candidato em quem votaria, se poderia escolhê-lo junto com outras possibilidades, se não votaria nele de jeito nenhum ou se não o conhece.

A pesquisa ainda perguntará se, considerando sua preferência política, o eleitor gostaria de ver eleito Lula, Flávio Bolsonaro ou outro candidato indicado por Jair Bolsonaro ou sua família, ou um nome não apoiado nem por Lula nem por Bolsonaro.

O que a pesquisa vai medir sobre o governo e a economia?

A avaliação do governo Lula e a aprovação do trabalho do presidente também serão atualizadas. A rodada anterior registrou 46% de aprovação e 50% de desaprovação, enquanto 35% classificavam o governo como ótimo ou bom e 46% como ruim ou péssimo.

O questionário também dedica um bloco à economia. Os entrevistados serão perguntados sobre o principal problema do Brasil, como avaliam a economia nacional e a própria situação financeira, como comparam esses dois aspectos ao governo anterior e o que esperam para os próximos seis meses.

Continua após a publicidade

Qual a metodologia da pesquisa?

A nova BTG/Nexus será feita com 2.000 eleitores de 16 anos ou mais, por meio de entrevistas telefônicas realizadas entre 25 e 27 de setembro. A seleção será aleatória e estratificada por DDD. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Registrada no TSE sob o número BR-07557/2026, a pesquisa será divulgada na segunda-feira, 28.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.