Pesquisa BTG/Nexus: como está a disputa Lula x Flávio entre os eleitores evangélicos

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Pesquisa BTG Pactual/Nexus revela que Flávio Bolsonaro mantém liderança entre eleitores evangélicos, com 43% contra 27% de Lula. Contudo, sua vantagem diminuiu cinco pontos percentuais nas últimas rodadas. No eleitorado geral, Lula lidera com 39% a 33%. Entenda as dinâmicas e o peso dos evangélicos na disputa presidencial.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) permanece à frente do presidente Lula (PT) entre os eleitores evangélicos na disputa pela Presidência da República, mas terminou agosto com sua menor vantagem sobre o petista nas últimas quatro rodadas da pesquisa BTG Pactual/Nexus. No levantamento divulgado nesta segunda-feira, 31, o senador aparece com 43% das intenções de voto no segmento, enquanto o presidente registra 27%.

A diferença é de 16 pontos percentuais. No dia 10 de agosto, primeiro levantamento da sequência, Flávio tinha 47% entre os evangélicos e Lula, 26%, distância de 21 pontos. Desde então, a vantagem do senador diminuiu cinco pontos.

A mudança ocorreu principalmente pela oscilação de Flávio. Depois de marcar 47% em 10 de agosto, ele chegou a 49% no dia 17, passou a 47% em 24 de agosto e agora aparece com 43%. Lula, por sua vez, registrou 26%, 30%, 29% e 27%, respectivamente, nas mesmas rodadas.

A pesquisa BTG Pactual/Nexus ouviu 2.005 eleitores em todo o país entre os dias 28 e 30 de agosto, por telefone. A margem de erro para a amostra total da pesquisa é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

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No conjunto do eleitorado, Lula aparece com 39% das intenções de voto no principal cenário de primeiro turno, contra 33% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury tem 11%, Ronaldo Caiado, 5%, e Renan Santos, 3%.

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O que mudou entre os evangélicos?

Na comparação com a pesquisa imediatamente anterior, divulgada em 24 de agosto, Flávio Bolsonaro caiu quatro pontos percentuais, de 47% para 43%. Lula também oscilou para baixo, de 29% para 27%. Com isso, a distância entre os dois passou de 18 para 16 pontos.

O resultado mostra que a redução da vantagem do senador não foi acompanhada por um avanço do presidente no segmento. Em relação ao pico registrado em 17 de agosto, quando chegou a 49%, Flávio perdeu seis pontos. Lula está três pontos abaixo dos 30% alcançados naquela mesma rodada.

A pesquisa também aponta espaço para outros candidatos entre os evangélicos. Augusto Cury aparece com 13% das intenções de voto, seguido por Ronaldo Caiado, com 4%, e Renan Santos, com 3%. Zema e Samara registram 1% cada.

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Como fica uma disputa de segundo turno?

Em uma eventual disputa direta entre Flávio Bolsonaro e Lula, a vantagem do senador entre os evangélicos é maior e permanece mais estável. Flávio aparece com 58%, diante de 35% do presidente. A diferença entre os dois é de 23 pontos percentuais.

Nas quatro rodadas consideradas, Flávio marcou 58% em 10 de agosto, 59% no dia 17, repetiu os 59% no dia 24 e voltou agora aos 58%. Lula passou de 32% para 34%, depois marcou 33% e chegou aos atuais 35%. Na comparação semanal, a distância entre os dois diminuiu de 26 para 23 pontos.

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O comportamento é diferente entre os católicos. Nesse segmento, Lula aparece à frente no primeiro turno, com 45%, contra 30% de Flávio. Em uma simulação de segundo turno entre os dois, o presidente registra 51%, enquanto o senador tem 41%.

Qual é o peso dos evangélicos na pesquisa?

Os evangélicos representam 31% dos entrevistados no levantamento. Os católicos são 48% da amostra, enquanto 10% declararam seguir outras religiões e 11% disseram não ter religião.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.