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Política

Pesquisa BTG/Nexus: como está a disputa Lula x Flávio entre os eleitores evangélicos

Diferença entre os dois caiu de 21 para 16 pontos em quatro rodadas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 11h38
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidatos à Presidência  (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) permanece à frente do presidente Lula (PT) entre os eleitores evangélicos na disputa pela Presidência da República, mas terminou agosto com sua menor vantagem sobre o petista nas últimas quatro rodadas da pesquisa BTG Pactual/Nexus. No levantamento divulgado nesta segunda-feira, 31, o senador aparece com 43% das intenções de voto no segmento, enquanto o presidente registra 27%.

A diferença é de 16 pontos percentuais. No dia 10 de agosto, primeiro levantamento da sequência, Flávio tinha 47% entre os evangélicos e Lula, 26%, distância de 21 pontos. Desde então, a vantagem do senador diminuiu cinco pontos.

A mudança ocorreu principalmente pela oscilação de Flávio. Depois de marcar 47% em 10 de agosto, ele chegou a 49% no dia 17, passou a 47% em 24 de agosto e agora aparece com 43%. Lula, por sua vez, registrou 26%, 30%, 29% e 27%, respectivamente, nas mesmas rodadas.

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A pesquisa BTG Pactual/Nexus ouviu 2.005 eleitores em todo o país entre os dias 28 e 30 de agosto, por telefone. A margem de erro para a amostra total da pesquisa é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. 

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No conjunto do eleitorado, Lula aparece com 39% das intenções de voto no principal cenário de primeiro turno, contra 33% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury tem 11%, Ronaldo Caiado, 5%, e Renan Santos, 3%.

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O que mudou entre os evangélicos?

Na comparação com a pesquisa imediatamente anterior, divulgada em 24 de agosto, Flávio Bolsonaro caiu quatro pontos percentuais, de 47% para 43%. Lula também oscilou para baixo, de 29% para 27%. Com isso, a distância entre os dois passou de 18 para 16 pontos.

O resultado mostra que a redução da vantagem do senador não foi acompanhada por um avanço do presidente no segmento. Em relação ao pico registrado em 17 de agosto, quando chegou a 49%, Flávio perdeu seis pontos. Lula está três pontos abaixo dos 30% alcançados naquela mesma rodada.

A pesquisa também aponta espaço para outros candidatos entre os evangélicos. Augusto Cury aparece com 13% das intenções de voto, seguido por Ronaldo Caiado, com 4%, e Renan Santos, com 3%. Zema e Samara registram 1% cada.

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Como fica uma disputa de segundo turno?

Em uma eventual disputa direta entre Flávio Bolsonaro e Lula, a vantagem do senador entre os evangélicos é maior e permanece mais estável. Flávio aparece com 58%, diante de 35% do presidente. A diferença entre os dois é de 23 pontos percentuais.

Nas quatro rodadas consideradas, Flávio marcou 58% em 10 de agosto, 59% no dia 17, repetiu os 59% no dia 24 e voltou agora aos 58%. Lula passou de 32% para 34%, depois marcou 33% e chegou aos atuais 35%. Na comparação semanal, a distância entre os dois diminuiu de 26 para 23 pontos.

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O comportamento é diferente entre os católicos. Nesse segmento, Lula aparece à frente no primeiro turno, com 45%, contra 30% de Flávio. Em uma simulação de segundo turno entre os dois, o presidente registra 51%, enquanto o senador tem 41%.

Qual é o peso dos evangélicos na pesquisa?

Os evangélicos representam 31% dos entrevistados no levantamento. Os católicos são 48% da amostra, enquanto 10% declararam seguir outras religiões e 11% disseram não ter religião.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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