Pesquisa BTG/Nexus aponta os três temas que mais preocupam o eleitor

Eleitores ouvidos pela pesquisa BTG/Nexus apontam a segurança pública, a saúde pública e a corrupção como principais problemas que afetam o país.

Enquanto 29% indicaram que a segurança é o tema mais preocupante, 26% colocaram saúde pública e corrupção como maior dor de cabeça.

A maioria dos eleitores que elencou segurança pública e corrupção como problema do país sinalizou que pretende votar no pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Entre aqueles que apontaram preocupação com a saúde pública, a maioria indicou que depositará seu voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Classe política, educação, inflação e custo de vida, desemprego, desigualdade social, impostos e baixo crescimento da economia também integram o top 10 dos problemas apontados pelo eleitorado.