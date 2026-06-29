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Política

Pesquisa BTG/Nexus aponta os três temas que mais preocupam o eleitor

Eleitores ouvidos por levantamento apontam os principais problemas que afetam o país

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 09h24 | Atualizado em 29 jun 2026, 09h33
Urna eletrônica: convenções que definirão candidatos das eleições de outubro estão no ar
Urna eletrônica (Roberto Jayme/TSE)
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Pesquisa BTG/Nexus aponta os três temas que mais preocupam o eleitor Priorize VEJA no Google

Eleitores ouvidos pela pesquisa BTG/Nexus apontam a segurança pública, a saúde pública e a corrupção como principais problemas que afetam o país.

Enquanto 29% indicaram que a segurança é o tema mais preocupante, 26% colocaram saúde pública e corrupção como maior dor de cabeça.

A maioria dos eleitores que elencou segurança pública e corrupção como problema do país sinalizou que pretende votar no pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Entre aqueles que apontaram preocupação com a saúde pública, a maioria indicou que depositará seu voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Classe política, educação, inflação e custo de vida, desemprego, desigualdade social, impostos e baixo crescimento da economia também integram o top 10 dos problemas apontados pelo eleitorado.

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