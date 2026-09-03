Pesquisa: DF tem disputa difícil entre atual governadora e ex-deputado petista
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) estão tecnicamente empatados no primeiro e no segundo turno
A governadora Celina Leão (PP) e o ex-deputado federal Leandro Grass (PT-DF) estão tecnicamente empatados no primeiro e no segundo turno na disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores da capital brasileira entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%
No primeiro turno, a mandatária tem 30,7% contra 29% de Grass. O percentual dela sobe num eventual segundo turno para 43,6%, contra 41,1% do petista. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Celina Leão (PP): 30.7%
- Leandro Grass (PT): 29%
- José Roberto Arruda (PSD): 14.2%
- Paula Belmonte (PSDB): 8.2%
- Ricardo Cappelli (PSB): 5.8%
- Kiko Caputo (Novo): 4.3%
- Professora Samara Mineiro (UP): 1.3%
- Elisson (Agir): 0%
- Professor Robson (PSTU): 0%
- Rico Pinheiro (PRTB): 0%
- Voto branco/nulo: 2.8%
- Não sei: 3.6%
Segundo turno
Em todos os cenários de segundo turno desenhados pela AtlasIntel também há empate técnico entre os candidatos, sendo o mais acirrado deles no caso de Celina enfrentar o ex-deputado José Roberto Arruda (PSD).
Cenário 1:
- Celina Leão: 43.6%
- Leandro Grass: 41.1%
- Branco / Nulo / Não sei: 15.3%
Cenário 2:
- Arruda: 38.7%
- Celina Leão: 38%
- Branco / Nulo / Não sei: 23.3%
Cenário 3:
- Leandro Grass: 38.2%
- Arruda: 34.2%
- Branco / Nulo / Não sei: 27.6%
O governo de Celina Leão na avaliação do brasilense
Apesar de ter bom desempenho eleitoral, a gestão de Celina Leão é majoritariamente desaprovada pela população da capital federal.
Aprovação
- Aprovo: 35%
- Não sei: 7%
- Desaprovo: 58%
Avaliação
- Ótimo / Bom: 17%
- Regular: 34%
- Ruim / Péssimo: 49%
Expectativa de gestão
- Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 68.2%
- Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 28.9%
- Não sei: 2.9%
Aprovação do governo de Ibaneis Rocha
O mesmo cenário ocorria com o seu antecessor, o governador Ibaneis Rocha.
- Desaprovo: 68.4%
- Aprovo: 24.9%
- Não sei: 6.7%
Rejeições
- Renan Santos (Missão): 55.8%
- Ibaneis Rocha (MDB): 52.4%
- Lula (PT): 50%
- Flávio Bolsonaro (PL): 48.2%
- Jair Bolsonaro (PL): 46.1%
- Celina Leão (PP): 45.6%
- Michelle Bolsonaro (PL): 44.2%
- Érika Kokay (PT): 43.6%
- Romeu Zema (Novo): 42.2%
- Leandro Grass (PT): 41.3%
- Bia Kicis (PL): 39.8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Arruda (PSD): 36.1%
- Leila do Vôlei (PDT): 33.5%
- Cappelli (PSB): 28.9%
- Paula Belmonte (Cidadania): 22.5%