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Política

Pesquisa: DF tem disputa difícil entre atual governadora e ex-deputado petista

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) estão tecnicamente empatados no primeiro e no segundo turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h00 | Atualizado em 3 set 2026, 15h30
Celina Leão e Leandro Grass
Celina Leão e Leandro Grass (Matheus Borges/Agência Brasília | Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
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A governadora Celina Leão (PP) e o ex-deputado federal Leandro Grass (PT-DF) estão tecnicamente empatados no primeiro e no segundo turno na disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores da capital brasileira entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%

No primeiro turno, a mandatária tem 30,7% contra 29% de Grass. O percentual dela sobe num eventual segundo turno para 43,6%, contra 41,1% do petista. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Celina Leão (PP): 30.7%
  • Leandro Grass (PT): 29%
  • José Roberto Arruda (PSD): 14.2%
  • Paula Belmonte (PSDB): 8.2%
  • Ricardo Cappelli (PSB): 5.8%
  • Kiko Caputo (Novo): 4.3%
  • Professora Samara Mineiro (UP): 1.3%
  • Elisson (Agir): 0%
  • Professor Robson (PSTU): 0%
  • Rico Pinheiro (PRTB): 0%
  • Voto branco/nulo: 2.8%
  • Não sei: 3.6%

Segundo turno

Em todos os cenários de segundo turno desenhados pela AtlasIntel também há empate técnico entre os candidatos, sendo o mais acirrado deles no caso de Celina enfrentar o ex-deputado José Roberto Arruda (PSD).

Siga

Cenário 1:

  • Celina Leão: 43.6%
  • Leandro Grass: 41.1%
  • Branco / Nulo / Não sei: 15.3%
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Cenário 2:

  • Arruda: 38.7%
  • Celina Leão: 38%
  • Branco / Nulo / Não sei: 23.3%
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Cenário 3:

  • Leandro Grass: 38.2%
  • Arruda: 34.2%
  • Branco / Nulo / Não sei: 27.6%
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O governo de Celina Leão na avaliação do brasilense

Apesar de ter bom desempenho eleitoral, a gestão de Celina Leão é majoritariamente desaprovada pela população da capital federal.

Aprovação 

  • Aprovo: 35%
  • Não sei: 7%
  • Desaprovo: 58%
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Avaliação

  • Ótimo / Bom: 17%
  • Regular: 34%
  • Ruim / Péssimo: 49%
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Expectativa de gestão

  • Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 68.2%
  • Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 28.9%
  • Não sei: 2.9%

Aprovação do governo de Ibaneis Rocha

O mesmo cenário ocorria com o seu antecessor, o governador Ibaneis Rocha.

  • Desaprovo: 68.4%
  • Aprovo: 24.9%
  • Não sei: 6.7%

Rejeições

  • Renan Santos (Missão): 55.8%
  • Ibaneis Rocha (MDB): 52.4%
  • Lula (PT): 50%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 48.2%
  • Jair Bolsonaro (PL): 46.1%
  • Celina Leão (PP): 45.6%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 44.2%
  • Érika Kokay (PT): 43.6%
  • Romeu Zema (Novo): 42.2%
  • Leandro Grass (PT): 41.3%
  • Bia Kicis (PL): 39.8%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38%
  • Arruda (PSD): 36.1%
  • Leila do Vôlei (PDT): 33.5%
  • Cappelli (PSB): 28.9%
  • Paula Belmonte (Cidadania): 22.5%

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