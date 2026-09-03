Pesquisa: DF tem disputa difícil entre atual governadora e ex-deputado petista

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Pesquisa AtlasIntel revela que a governadora Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT-DF) estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Distrito Federal, tanto no primeiro quanto em cenários de segundo turno. Apesar do desempenho eleitoral acirrado, a gestão de Celina enfrenta alta desaprovação na capital, com grande parte da população desejando uma mudança.

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A governadora Celina Leão (PP) e o ex-deputado federal Leandro Grass (PT-DF) estão tecnicamente empatados no primeiro e no segundo turno na disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores da capital brasileira entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%

No primeiro turno, a mandatária tem 30,7% contra 29% de Grass. O percentual dela sobe num eventual segundo turno para 43,6%, contra 41,1% do petista. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Celina Leão (PP): 30.7%

Leandro Grass (PT): 29%

José Roberto Arruda (PSD): 14.2%

Paula Belmonte (PSDB): 8.2%

Ricardo Cappelli (PSB): 5.8%

Kiko Caputo (Novo): 4.3%

Professora Samara Mineiro (UP): 1.3%

Elisson (Agir): 0%

Professor Robson (PSTU): 0%

Rico Pinheiro (PRTB): 0%

Voto branco/nulo: 2.8%

Não sei: 3.6%

Segundo turno

Em todos os cenários de segundo turno desenhados pela AtlasIntel também há empate técnico entre os candidatos, sendo o mais acirrado deles no caso de Celina enfrentar o ex-deputado José Roberto Arruda (PSD).

Cenário 1:

Celina Leão: 43.6%

Leandro Grass: 41.1%

Branco / Nulo / Não sei: 15.3%

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Cenário 2:

Arruda: 38.7%

Celina Leão: 38%

Branco / Nulo / Não sei: 23.3%

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Cenário 3:

Leandro Grass: 38.2%

Arruda: 34.2%

Branco / Nulo / Não sei: 27.6%

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O governo de Celina Leão na avaliação do brasilense

Apesar de ter bom desempenho eleitoral, a gestão de Celina Leão é majoritariamente desaprovada pela população da capital federal.

Aprovação

Aprovo: 35%

Não sei: 7%

Desaprovo: 58%

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Avaliação

Ótimo / Bom: 17%

Regular: 34%

Ruim / Péssimo: 49%

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Expectativa de gestão

Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 68.2%

Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 28.9%

Não sei: 2.9%

Aprovação do governo de Ibaneis Rocha

O mesmo cenário ocorria com o seu antecessor, o governador Ibaneis Rocha.

Desaprovo: 68.4%

Aprovo: 24.9%

Não sei: 6.7%

Rejeições

Renan Santos (Missão): 55.8%

Ibaneis Rocha (MDB): 52.4%

Lula (PT): 50%

Flávio Bolsonaro (PL): 48.2%

Jair Bolsonaro (PL): 46.1%

Celina Leão (PP): 45.6%

Michelle Bolsonaro (PL): 44.2%

Érika Kokay (PT): 43.6%

Romeu Zema (Novo): 42.2%

Leandro Grass (PT): 41.3%

Bia Kicis (PL): 39.8%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Arruda (PSD): 36.1%

Leila do Vôlei (PDT): 33.5%

Cappelli (PSB): 28.9%

Paula Belmonte (Cidadania): 22.5%

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