Pesquisa: Bahia tem disputa acirrada entre Jerônimo e ACM que pode acabar no 1º turno
Maior colégio eleitoral do Nordeste decidirá se vai continuar sob o comando do PT iniciado em 2007
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) protagonizam disputa eleitoral acirrada, com chance de encerramento no primeiro turno, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.804 eleitores do estado entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
ACM Neto lidera os dois turnos numericamente, mas está tecnicamente empatado na margem de erro com o petista.
Primeiro turno
- ACM Neto (União): 49,1%
- Jerônimo Rodrigues (PT): 47,9%
- Ronaldo Mansur (PSOL): 1,2%
- Aroldo Félix (UP): 0,0%
- Estêvão (DC): 0,0%
- Voto branco/nulo: 1,6%
- Não sei: 0,2%
Segundo turno
- ACM Neto (União Brasil): 49,2%
- Jerônimo Rodrigues (PT): 48,6%
- Voto branco/nulo: 1,9%
- Não sei: 0,2%
Rejeições
Dentre todos os líderes políticos do estado, Flávio e Jair Bolsonaro são os mais rejeitados pela população baiana. Já entre ACM Neto e Jerônimo, há um empate técnico, com o cacique de direita com 0,4 ponto a frente — ambos ocupando o espaço de terceiro e quarto lugar nas maiores rejeições.
- Flávio Bolsonaro (PL): 64,1%
- Jair Bolsonaro (PL): 59,6%
- Jerônimo Rodrigues (PT): 41,5%
- ACM Neto (União Brasil): 41,1%
- Renan Santos (Missão): 38,6%
- Romeu Zema (Novo): 35,5%
- Lula (PT): 35,3%
- Jaques Wagner (PT): 34,1%
- João Roma (PL): 34,0%
- Rui Costa (PT): 33,2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 29,0%
- Augusto Cury (Avante): 28,7%
- Angelo Coronel (Republicanos): 28,0%
- Bruno Reis (União Brasil): 27,3%
- Nenhum destes: 0,1%
O governo Jerônimo sob o olhar dos baianos
Aprovação
- Aprovo: 48%
- Desaprovo: 46%
- Não sei: 6%
Avaliação
- Ótimo / Bom: 44%
- Regular: 14%
- Ruim / Péssimo: 42%
Reeleição
- Sim, merece ser reeleito: 48,0%
- Não, não merece ser reeleito: 47,7%
- Não sei: 4,3%