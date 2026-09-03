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Política

Pesquisa: Bahia tem disputa acirrada entre Jerônimo e ACM que pode acabar no 1º turno

Maior colégio eleitoral do Nordeste decidirá se vai continuar sob o comando do PT iniciado em 2007

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 09h55
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) (União Brasil/Governo da Bahia/Divulgação)
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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) protagonizam disputa eleitoral acirrada, com chance de encerramento no primeiro turno, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.804 eleitores do estado entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

ACM Neto lidera os dois turnos numericamente, mas está tecnicamente empatado na margem de erro com o petista.

Primeiro turno

  • ACM Neto (União): 49,1%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 47,9%
  • Ronaldo Mansur (PSOL): 1,2%
  • Aroldo Félix (UP): 0,0%
  • Estêvão (DC): 0,0%
  • Voto branco/nulo: 1,6%
  • Não sei: 0,2%

Segundo turno

  • ACM Neto (União Brasil): 49,2%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 48,6%
  • Voto branco/nulo: 1,9%
  • Não sei: 0,2%

Rejeições

Dentre todos os líderes políticos do estado, Flávio e Jair Bolsonaro são os mais rejeitados pela população baiana. Já entre ACM Neto e Jerônimo, há um empate técnico, com o cacique de direita com 0,4 ponto a frente — ambos ocupando o espaço de terceiro e quarto lugar nas maiores rejeições.

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 64,1%
  • Jair Bolsonaro (PL): 59,6%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 41,5%
  • ACM Neto (União Brasil): 41,1%
  • Renan Santos (Missão): 38,6%
  • Romeu Zema (Novo): 35,5%
  • Lula (PT): 35,3%
  • Jaques Wagner (PT): 34,1%
  • João Roma (PL): 34,0%
  • Rui Costa (PT): 33,2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 29,0%
  • Augusto Cury (Avante): 28,7%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 28,0%
  • Bruno Reis (União Brasil): 27,3%
  • Nenhum destes: 0,1%

O governo Jerônimo sob o olhar dos baianos

Aprovação

  • Aprovo: 48%
  • Desaprovo: 46%
  • Não sei: 6%
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Avaliação

  • Ótimo / Bom: 44%
  • Regular: 14%
  • Ruim / Péssimo: 42%

Reeleição

  • Sim, merece ser reeleito: 48,0%
  • Não, não merece ser reeleito: 47,7%
  • Não sei: 4,3%
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TAGS:
ACM Neto
Bahia
Eleições 2026
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