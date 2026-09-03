Pesquisa: Bahia tem disputa acirrada entre Jerônimo e ACM que pode acabar no 1º turno

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Uma nova pesquisa AtlasIntel revela uma disputa eleitoral acirrada na Bahia entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito ACM Neto (União). Os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados tanto no primeiro quanto no segundo turno, com ACM Neto numericamente à frente, indicando uma eleição com alta chance de definição no primeiro turno. Detalhes completos da pesquisa incluem aprovação do governo e índices de rejeição.

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) protagonizam disputa eleitoral acirrada, com chance de encerramento no primeiro turno, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.804 eleitores do estado entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

ACM Neto lidera os dois turnos numericamente, mas está tecnicamente empatado na margem de erro com o petista.

Primeiro turno

ACM Neto (União): 49,1%

Jerônimo Rodrigues (PT): 47,9%

Ronaldo Mansur (PSOL): 1,2%

Aroldo Félix (UP): 0,0%

Estêvão (DC): 0,0%

Voto branco/nulo: 1,6%

Não sei: 0,2%

Segundo turno

ACM Neto (União Brasil): 49,2%

Jerônimo Rodrigues (PT): 48,6%

Voto branco/nulo: 1,9%

Não sei: 0,2%

Rejeições

Dentre todos os líderes políticos do estado, Flávio e Jair Bolsonaro são os mais rejeitados pela população baiana. Já entre ACM Neto e Jerônimo, há um empate técnico, com o cacique de direita com 0,4 ponto a frente — ambos ocupando o espaço de terceiro e quarto lugar nas maiores rejeições.

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Flávio Bolsonaro (PL): 64,1%

Jair Bolsonaro (PL): 59,6%

Jerônimo Rodrigues (PT): 41,5%

ACM Neto (União Brasil): 41,1%

Renan Santos (Missão): 38,6%

Romeu Zema (Novo): 35,5%

Lula (PT): 35,3%

Jaques Wagner (PT): 34,1%

João Roma (PL): 34,0%

Rui Costa (PT): 33,2%

Ronaldo Caiado (PSD): 29,0%

Augusto Cury (Avante): 28,7%

Angelo Coronel (Republicanos): 28,0%

Bruno Reis (União Brasil): 27,3%

Nenhum destes: 0,1%

O governo Jerônimo sob o olhar dos baianos

Aprovação

Aprovo: 48%

Desaprovo: 46%

Não sei: 6%

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Avaliação

Ótimo / Bom: 44%

Regular: 14%

Ruim / Péssimo: 42%

Reeleição

Sim, merece ser reeleito: 48,0%

Não, não merece ser reeleito: 47,7%

Não sei: 4,3%