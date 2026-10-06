Pesquisa AtlasIntel testa disputa Lula x Flávio após resultado do primeiro turno

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A AtlasIntel lançou uma nova pesquisa eleitoral para 2026, simulando um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O levantamento detalhado vai além da intenção de voto, investigando rejeição, confiança na administração e a percepção dos brasileiros sobre temas cruciais. Acompanhe os resultados dia 9 de outubro!

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A AtlasIntel registrou uma nova pesquisa eleitoral para medir a disputa entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) após o resultado do primeiro turno das eleições de 2026. O levantamento pergunta diretamente aos eleitores em quem votariam em um segundo turno entre os dois candidatos.

A pesquisa começou a ser realizada no sábado, 3 de outubro, e seguirá até a quinta, dia 8. A divulgação dos resultados está prevista para sexta-feira, 9. Serão entrevistados 5.000 eleitores em todo o país.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Além da intenção de voto, o levantamento vai medir a rejeição de Lula e Flávio, o grau de decisão dos eleitores e a percepção sobre qual dos dois inspira mais confiança para administrar diferentes áreas do governo.

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O que a pesquisa vai medir sobre Lula e Flávio?

O questionário apresentado no registro da pesquisa coloca Lula e Flávio frente a frente em uma série de indicadores. Os entrevistados serão perguntados sobre qual dos dois mais rejeitam para a Presidência e em quem confiam mais para administrar áreas como economia e inflação, saúde, educação, segurança pública, combate à corrupção, política externa, impostos, equilíbrio fiscal, geração de empregos, infraestrutura e meio ambiente.

O levantamento também pergunta qual resultado provoca mais medo ou preocupação no eleitor: a reeleição de Lula, a eleição de Flávio Bolsonaro ou ambos igualmente.

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Outro ponto medido é o grau de consolidação do voto. Os entrevistados poderão responder se a escolha para o segundo turno está completamente decidida, se possuem uma inclinação mas ainda poderiam mudar de voto ou se permanecem indecisos.

Que outros temas entram no levantamento?

A AtlasIntel também vai medir a aprovação e a avaliação do desempenho de Lula, além da imagem de diferentes lideranças políticas. Entre os nomes incluídos estão Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Hugo Motta, Davi Alcolumbre, Renan Santos e Janja.

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O questionário ainda investiga quais são considerados os maiores problemas do país e a percepção dos brasileiros sobre a situação econômica, o mercado de trabalho, a inflação e as perspectivas para os próximos seis meses.

Em um módulo variável, a pesquisa pergunta aos eleitores se a atual crise envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal prejudica mais Lula, Flávio Bolsonaro, os dois candidatos ou nenhum deles. Outro item questiona qual grupo político é percebido como mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master, oferecendo entre as respostas aliados de Lula, aliados de Bolsonaro, Centrão ou todos igualmente.

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Como será feita a pesquisa?

A pesquisa será realizada pela AtlasIntel por meio de questionário estruturado na internet, com amostra aleatória e pós-estratificação de acordo com características do eleitorado brasileiro. Serão considerados critérios como sexo, idade, escolaridade e nível econômico.

O levantamento terá 5.000 entrevistados, margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa é financiada com recursos próprios da AtlasIntel, tem valor declarado de 75.000 reais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03663/2026.