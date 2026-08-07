Pesquisa AtlasIntel testa disputa entre Lula e Flávio no estado pivô da crise do clã Bolsonaro

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A AtlasIntel divulga nova pesquisa eleitoral no Ceará, trazendo cenários para a Presidência em 2026 com Lula contra Flávio Bolsonaro e outros nomes. O levantamento também detalha as disputas para governo e Senado estaduais, além de medir a aprovação de líderes e os maiores problemas do estado. Entenda todos os detalhes da sondagem.

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A AtlasIntel registrou uma nova pesquisa eleitoral no Ceará que inclui os cenários para a disputa pela Presidência da República em 2026. O levantamento testa um eventual confronto entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), além de medir o desempenho do petista contra outros três adversários em simulações de segundo turno.

No cenário de primeiro turno apresentado aos entrevistados, aparecem Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). O questionário também oferece as opções outro candidato, voto branco ou nulo e não sabe.

Na corrida pelo governo estadual, a pesquisa testa um primeiro cenário com sete candidatos e um eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas.

A pesquisa irá entrevistar 1.800 eleitores entre 6 e 11 de agosto e será realizada por meio de questionário estruturado na web, com coleta aleatória e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado do Ceará.

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A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como a AtlasIntel testa um segundo turno entre Lula e Flávio?

A pesquisa apresenta aos eleitores cearenses quatro possibilidades de confronto direto envolvendo Lula.

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Uma delas coloca o presidente frente a frente com Flávio Bolsonaro. Nas demais, Lula é testado contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, contra Ronaldo Caiado e contra Renan Santos.

Quais disputas estaduais também são pesquisadas?

Embora o questionário inclua a corrida presidencial, o registro eleitoral informa como cargos pesquisados governador e senador pelo Ceará.

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Na disputa pelo governo estadual, a AtlasIntel testa um cenário com Ciro Gomes (PSDB), Danilo Soares (Democrata), Delegado Huggo Leonardo (Missão), Elmano de Freitas (PT), Pedro Brito (Novo), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU).

Há ainda uma simulação de segundo turno entre Ciro e Elmano e outro cenário no qual são apresentados os apoios das principais lideranças. Nesse caso, Ciro aparece associado a André Fernandes e Tasso Jereissati, enquanto Elmano é apresentado como apoiado por Lula e Camilo Santana.

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Para o Senado, a pesquisa inclui Alcides Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Catarina Matos (UP), Cid Gomes (PSB), General Theophilo (Novo), Luizianne Lins (Rede) e Reginaldo Ferreira (PSTU).

Quais outros temas serão avaliados?

O levantamento mede a aprovação e a avaliação do desempenho do presidente Lula, do governador Elmano de Freitas e dos prefeitos das cidades dos entrevistados.

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Também pergunta quais são os maiores problemas do Ceará, se Brasil e estado seguem um bom ou mau caminho e qual é a imagem dos eleitores sobre diferentes lideranças políticas.

Outro bloco investiga em quais políticos os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Entre os nomes testados estão Lula, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Ciro Gomes, Elmano de Freitas, Camilo Santana, André Fernandes, Cid Gomes, Capitão Wagner e outros nomes incluídos no questionário.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.