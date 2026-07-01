⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Pesquisa AtlasIntel: Por que Lula dobrou vantagem sobre Flávio

Em entrevista ao VEJA em Foco, o analista de risco político Yuri Sanches explica a última rodada do levantamento

Por Redação 1 jul 2026, 21h36
Continua após publicidade
Pesquisa AtlasIntel: Por que Lula dobrou vantagem sobre Flávio Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro nas intenções de voto, segundo levantamento da AtlasIntel. Segundo a pesquisa, Lula tem 46,3% das intenções de voto em um eventual primeiro turno contra 36,6% de Flávio. A diferença de quase dez pontos é o dobro da registrada em abril. Para Yuri Sanches, analista de risco político da empresa, o principal motivo continua sendo a repercussão do áudio envolvendo Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, episódio que, segundo ele, permanece como o fator de maior impacto sobre a candidatura do senador.

Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Sanches afirmou que, desde a divulgação da gravação, nenhum outro acontecimento teve força suficiente para alterar significativamente o cenário. “O principal impacto até aqui continua sendo a divulgação do áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.”

Por que Flávio ainda não conseguiu reagir?

Segundo o analista, a campanha do senador acumulou fatos que poderiam favorecer uma recuperação, mas eles acabaram neutralizados por novos acontecimentos.

Sanches citou a viagem de Flávio aos Estados Unidos, que antecedeu a decisão do governo americano de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Também mencionou a divulgação do vídeo de Michelle Bolsonaro e uma nova rodada de tarifas anunciadas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros.

Siga
Continua após a publicidade

Na avaliação dele, a sucessão desses episódios impediu que qualquer melhora nas pesquisas se consolidasse. “Qualquer tipo de recuperação pudesse ser mitigada, neutralizada.”

Como ficou o cenário da disputa?

De acordo com os dados apresentados pelo analista, Lula aparece à frente tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em um eventual segundo turno, a diferença é de aproximadamente seis pontos.

Continua após a publicidade

Sanches afirmou que, além das dificuldades enfrentadas por Flávio, o governo também anunciou medidas recentes que ajudam Lula a preservar estabilidade nas intenções de voto.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

As investigações envolvendo Jaques Wagner afetaram Lula?

Segundo o analista, não. Apesar da operação da Polícia Federal envolvendo o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, a pesquisa não registrou impacto relevante sobre a candidatura do presidente.

Continua após a publicidade

Para Sanches, a principal diferença em relação ao caso de Flávio Bolsonaro é que a ligação entre Lula e a investigação é indireta. Ele também afirmou que a repercussão do episódio acabou sendo ofuscada por outros acontecimentos de maior visibilidade nacional, como a Copa do Mundo e a crise envolvendo Michelle Bolsonaro.

O vídeo de Michelle prejudicou Flávio entre as mulheres?

Na avaliação da AtlasIntel, ainda não. Sanches afirmou que os dados da pesquisa não indicam mudanças relevantes nas intenções de voto do eleitorado feminino após a divulgação do vídeo em que Michelle Bolsonaro relata desentendimentos com Flávio.

Continua após a publicidade

Segundo ele, as eleitoras bolsonaristas continuam majoritariamente alinhadas ao senador e tendem a priorizar o projeto político em vez das divergências familiares. “O vídeo da Michelle não parece ter afetado de uma maneira muito relevante as intenções de voto até aqui.”

Qual é o maior desafio para Flávio?

Para o analista, o principal obstáculo da campanha está entre as mulheres independentes, segmento que hoje demonstra maior inclinação a votar em Lula.

Continua após a publicidade

Ele afirmou que o eleitorado bolsonarista permanece consolidado, enquanto a disputa passa pela conquista de um grupo menor, mas decisivo, de eleitoras que ainda não aderiram à candidatura do senador. “O desafio é justamente um convencimento de um eleitorado feminino que ainda não está com Flávio Bolsonaro.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Marcela Rahal
Michelle Bolsonaro
Pesquisas Eleitorais
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).