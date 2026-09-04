Pesquisa AtlasIntel mede a corrida Lula x Flávio nos dois menores colégios eleitorais do Brasil

A AtlasIntel fará pesquisas para medir a corrida presidencial de 2026 em Roraima e no Amapá, os dois menores colégios eleitorais do Brasil. Os levantamentos, registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com previsão de divulgação na semana que vem, apresentam aos eleitores dos dois estados os candidatos à Presidência e testam cinco cenários de segundo turno, sempre com Lula (PT) como um dos concorrentes. As pesquisas também investigam as disputas pelos governos estaduais e pelo Senado, além da avaliação dos governos e da percepção dos eleitores sobre os principais problemas locais.

Como será medida a corrida presidencial?

A disputa presidencial é apresentada de forma idêntica aos eleitores de Roraima e do Amapá. O questionário testa doze nomes: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

O levantamento ainda testa cinco possibilidades de segundo turno. Lula aparece em todas elas, em disputas contra Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Zema e Renan Santos.

A AtlasIntel também pergunta aos entrevistados dos dois estados sobre a imagem positiva ou negativa de Lula, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Zema e Augusto Cury, além de outros nomes da política local. A rejeição é medida por meio da pergunta sobre em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum.

Os questionários investigam ainda o posicionamento ideológico dos entrevistados, com opções que vão de direita a esquerda, e a identidade política, incluindo categorias como bolsonarista, petista, antipetista e antibolsonarista.

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Quem disputa o governo do Amapá?

No Amapá, a pesquisa testa cinco candidaturas ao governo estadual: Carlos Cley (PSTU), Clécio (União Brasil), Delegado Marcos (DC), Dr. Furlan (PSD) e Jairo Palheta (PCO). O levantamento também apresenta um cenário de segundo turno entre Clécio e Dr. Furlan.

A pesquisa pergunta ainda se Clécio merece ser reeleito para mais um mandato e mede a aprovação e a avaliação de seu desempenho à frente do governo.

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Outro bloco coloca Clécio e Dr. Furlan lado a lado para saber em qual dos dois o eleitor confia mais para administrar áreas como saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, combate à corrupção, geração de empregos, infraestrutura e transporte público.

E a disputa pelo governo de Roraima?

Em Roraima, a AtlasIntel testa Arthur Henrique (PL), Clébio Genuíno (PCO), Farah Mesquita (Solidariedade), Rosi Aires (PSOL) e Soldado Sampaio (Republicanos) na disputa pelo governo estadual.

O questionário apresenta um cenário de segundo turno entre Arthur Henrique e Soldado Sampaio. Os dois também são comparados em diferentes áreas de governo, como saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, combate à corrupção, geração de empregos, infraestrutura, agricultura e turismo.

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A pesquisa mede ainda a aprovação e a avaliação do desempenho de Soldado Sampaio como governador. Também pergunta aos eleitores como avaliam a gestão do ex-governador Antônio Denarium e se aprovam ou desaprovam a forma como ele governou Roraima.

O que mais os levantamentos vão medir?

Nos dois estados, os questionários investigam a disputa pelo Senado, considerando que cada eleitor terá dois votos. Em Roraima, são testados nomes como Chico Rodrigues, Teresa Surita, Nicoletti, Helena da Asatur e Hélio Fernando Barbosa Lopes, entre outros. No Amapá, aparecem candidatos como Randolfe, Lucas Barreto, Rayssa Furlan, Acácio Favacho e Alliny Serrão.

Os levantamentos também perguntam quais são os maiores problemas enfrentados em cada estado, permitindo a escolha de até três opções. Entre os temas estão saúde, educação, criminalidade, corrupção, pobreza e desigualdade, desemprego, infraestrutura, inflação, saneamento e meio ambiente.

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No Amapá, o questionário inclui ainda uma pergunta específica sobre a exploração de petróleo pela Petrobras em uma região próxima à foz do rio Amazonas.

Como serão realizadas as pesquisas?

Em Roraima, a pesquisa será realizada entre 4 e 9 de setembro de 2026 e tem divulgação prevista para 10 de setembro. O levantamento ouvirá 1.200 pessoas, com margem de erro de 3,0 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A entidade responsável e a contratante são a AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-04752/2026.

No Amapá, a coleta também ocorrerá de 4 a 9 de setembro de 2026, com divulgação prevista para 10 de setembro. Serão realizadas 1.200 entrevistas, com margem de erro de 3,0 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda. é a entidade responsável pelo levantamento e também a contratante. O registro no TSE é BR-06365/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.