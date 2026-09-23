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Política

Pesquisa AtlasIntel: Flávio cresce e ultrapassa Lula entre eleitores de São Paulo

Na última rodada do instituto, os dois empatavam dentro da margem de erro

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h00
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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Pesquisa AtlasIntel: Flávio cresce e ultrapassa Lula entre eleitores de São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

A pesquisa AtlasIntel com eleitores de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no maior colégio eleitoral do país.

Na comparação com a última rodada, divulgada em 4 de setembro, o senador foi de 39,9% para 45,1% das intenções de voto. O presidente, de 36% para 39,8%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, a variação de Lula foi uma oscilação, mas a de Flávio, um crescimento.

A pesquisa traz outro achado: o escritor Augusto Cury (Avante), que havia se destacado entre os candidatos alternativos à disputa entre Lula e Bolsonaro, desidratou, e foi de 8,6% para 2,2%. As demais movimentações se deram dentro da margem.

Veja os números da pesquisa para presidente entre eleitores paulistas:

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 45,1% (tinha 39,9% em 4 de setembro)
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 39,8% (tinha 36%)
  • Renan Santos (Missão): 7,6% (tinha 6,8%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 2,2% (tinha 8,6%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1,6% (tinha 1,5%)
  • Hertz Dias (PSTU): 0,7% (tinha 0,8%)
  • Romeu Zema (Novo): 0,5% (tinha 1,6%)
  • Samara Martins (UP): 0,5% (tinha 0,9%)
  • Branco/nulo: 0,7% (era 0,6%)
  • Não sei: 1,2% (era 2,2%)

Segundo turno

O instituto também testou cinco candidatos contra o presidente no segundo turno. Entre os eleitores paulistas, ele perderia para Flávio e Ronaldo Caiado (PSD), empataria dentro da margem de erro com Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) e ganharia de Renan Santos (Missão). Veja os números:

Lula x Flávio Bolsonaro

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 48,8%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 42,8%
  • Branco/nulo/não sei: 8,3%

Lula x Caiado

  • Ronaldo Caiado (PSD): 47,2%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 42,1%
  • Branco/nulo/não sei: 10,7%
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Lula x Zema

  • Romeu Zema (Novo): 46,1%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 43,1%
  • Branco/nulo/não sei: 10,8%

Lula x Augusto Cury

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  • Augusto Cury (Avante): 43,7%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 41,5%
  • Branco/nulo/não sei: 14,8%

Lula x Renan Santos

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 43,5%
  • Renan Santos (Missão): 38,9%
  • Branco/nulo/não sei: 17,5%
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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.800 entrevistas pela internet com eleitores de São Paulo entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02676/2026 e BR-08437/2026.

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