Pesquisa AtlasIntel: Flávio cresce e ultrapassa Lula entre eleitores de São Paulo

A pesquisa AtlasIntel com eleitores de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no maior colégio eleitoral do país.

Na comparação com a última rodada, divulgada em 4 de setembro, o senador foi de 39,9% para 45,1% das intenções de voto. O presidente, de 36% para 39,8%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, a variação de Lula foi uma oscilação, mas a de Flávio, um crescimento.

A pesquisa traz outro achado: o escritor Augusto Cury (Avante), que havia se destacado entre os candidatos alternativos à disputa entre Lula e Bolsonaro, desidratou, e foi de 8,6% para 2,2%. As demais movimentações se deram dentro da margem.

Veja os números da pesquisa para presidente entre eleitores paulistas:

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Flávio Bolsonaro (PL): 45,1% (tinha 39,9% em 4 de setembro)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 39,8% (tinha 36%)

Renan Santos (Missão): 7,6% (tinha 6,8%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 2,2% (tinha 8,6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 1,6% (tinha 1,5%)

Hertz Dias (PSTU): 0,7% (tinha 0,8%)

Romeu Zema (Novo): 0,5% (tinha 1,6%)

Samara Martins (UP): 0,5% (tinha 0,9%)

Branco/nulo: 0,7% (era 0,6%)

Não sei: 1,2% (era 2,2%)

Segundo turno

O instituto também testou cinco candidatos contra o presidente no segundo turno. Entre os eleitores paulistas, ele perderia para Flávio e Ronaldo Caiado (PSD), empataria dentro da margem de erro com Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) e ganharia de Renan Santos (Missão). Veja os números:

Lula x Flávio Bolsonaro

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Flávio Bolsonaro (PL): 48,8%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 42,8%

Branco/nulo/não sei: 8,3%

Lula x Caiado

Ronaldo Caiado (PSD): 47,2%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 42,1%

Branco/nulo/não sei: 10,7%

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Lula x Zema

Romeu Zema (Novo): 46,1%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 43,1%

Branco/nulo/não sei: 10,8%

Lula x Augusto Cury

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Augusto Cury (Avante): 43,7%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 41,5%

Branco/nulo/não sei: 14,8%

Lula x Renan Santos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 43,5%

Renan Santos (Missão): 38,9%

Branco/nulo/não sei: 17,5%

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.800 entrevistas pela internet com eleitores de São Paulo entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02676/2026 e BR-08437/2026.