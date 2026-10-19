Pesquisa AtlasIntel: como os eleitores avaliam as medidas de Lula durante a eleição

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Uma nova pesquisa AtlasIntel revela quais ações do governo Lula são mais bem avaliadas e quais enfrentam maior resistência do público. Enquanto a isenção de impostos sobre combustíveis e o fim da escala 6×1 agradam, o programa Pé-de-Meia universitário é mais impopular. Descubra os detalhes da aprovação e a disputa presidencial.

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A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 19, mostra que a isenção de impostos federais sobre combustíveis e o fim da escala de trabalho 6×1 estão entre as ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reta final da campanha eleitoral mais bem avaliadas, enquanto a criação do Pé-de-Meia universitário enfrenta maior resistência.

Apesar da receptividade a parte das medidas, 52,3% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, contra 46,2% que o aprovam. Outros 1,5% não souberam responder. O levantamento foi realizado após uma série de iniciativas anunciadas ou aprovadas pelo governo.

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A pesquisa também mostra que 50,6% dos eleitores consideram a administração petista ruim ou péssima, enquanto 40,7% a classificam como ótima ou boa. Outros 8,6% avaliam o governo como regular.

Qual medida do governo Lula tem a melhor avaliação?

A isenção de impostos federais sobre combustíveis aparece como a iniciativa mais bem avaliada entre as medidas examinadas pela AtlasIntel. Segundo o levantamento, 54% dos entrevistados classificam a ação como ótima.

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O resultado coloca a redução da tributação sobre combustíveis à frente de outra iniciativa importante da reta final da campanha: o fim da escala de trabalho 6×1.

A mudança na jornada recebeu avaliação ótima de 51% dos eleitores e boa de outros 3%. Somadas, as duas classificações representam 54% das respostas.

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Por outro lado, 33% dos entrevistados consideram o fim da escala 6×1 uma medida péssima, enquanto 6% a avaliam como ruim. Outros 8% classificam a iniciativa como regular.

Qual iniciativa enfrenta a maior resistência dos eleitores?

A criação do Pé-de-Meia universitário aparece como a medida mais impopular entre as examinadas pela pesquisa. O programa, que prevê um auxílio de 700 reais para estudantes, recebeu avaliação péssima de 41% dos entrevistados.

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O percentual representa a maior rejeição nessa categoria entre as iniciativas destacadas pelo levantamento.

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O governo também adotou medidas voltadas aos microempreendedores individuais, como a concessão de um benefício de 5.000 reais por Pix e o perdão de dívidas com a União. Essas ações integram o conjunto de iniciativas submetidas à avaliação dos entrevistados, mas seus percentuais específicos não são apresentados na reportagem que divulga os resultados.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a aprovação de Lula após as medidas?

Segundo a AtlasIntel, a desaprovação de Lula supera a aprovação por 6,1 pontos percentuais. A diferença também aparece na avaliação qualitativa da administração: o percentual dos que consideram o governo ruim ou péssimo é 9,9 pontos superior ao dos que o classificam como ótimo ou bom.

O levantamento também apresenta um cenário de disputa apertada entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

Na simulação de votos válidos, Flávio aparece com 51,1%, contra 48,9% do presidente. A diferença é de 2,2 pontos percentuais, com margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

Na rodada anterior, divulgada em 9 de outubro, Flávio registrava 52,8% e Lula, 47,2%. A distância entre os dois passou de 5,6 para 2,2 pontos percentuais.

Os resultados indicam que a disputa eleitoral permanece acirrada, mesmo com a avaliação positiva de algumas das medidas adotadas pelo governo. A pesquisa, no entanto, não permite estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre essas iniciativas e a movimentação das intenções de voto.

Quando a pesquisa AtlasIntel foi realizada?

O levantamento ouviu 4.998 eleitores brasileiros entre os dias 13 e 18 de outubro de 2026, período que abrange a reta final da campanha para o segundo turno da eleição presidencial.

A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.