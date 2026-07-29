Pesquisa AtlasIntel: como está disputa eleitoral entre Lula e Flávio Bolsonaro

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Pesquisa AtlasIntel revela que Lula lidera todos os cenários para a Presidência, no primeiro e segundo turno. Ele tem 44,9% contra 35,8% de Flávio Bolsonaro no 1º turno. O levantamento, com 5.021 eleitores, mostra também a maior rejeição ao senador do PL.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando todos os cenários de disputa para a Presidência da República, no primeiro e no segundo turno, segundo o mais novo levantamento do instituto AtlasIntel, divulgado na manhã desta quarta-feira, 29. Para fazer a pesquisa, 5.021 eleitores das cinco regiões do país foram entrevistados, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro cenário de primeiro turno desenhado pelo Atlas (no qual todos os possíveis candidatos foram incluídos), o petista tem 44,9%, e o segundo lugar fica com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem quase dez pontos a menos, com 35,8%. Confira abaixo.

Lula (PT): 44,9%

Flávio Bolsonaro (PL): 35,8%

Renan Santos (Missão): 7,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%

Romeu Zema (Novo): 2,8%

Samara Martins (UP): 2,1%

Augusto Cury (Avante): 1,6%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%

Hertz Dias (PSTU): 0,1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,0%

Edmilson Costa (PCB): 0,0%

Voto branco/nulo: 0,6%

Não sei: 1,0%

Já no segundo cenário de primeiro turno, apenas com os nomes com maiores porcentagens, tanto Lula quanto Flávio crescem e aparecem com 47,4% e 37% respectivamente.

Lula: 47,4%

Flávio Bolsonaro: 37,0%

Renan Santos: 7,8%

Ronaldo Caiado: 3,3%

Romeu Zema: 2,9%

Voto branco/nulo: 1,2%

Não sei: 0,4%

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Segundo turno

Já nos eventuais cenários de segundo turno verificados pelo instituto, Lula também lidera todos, com vantagens que oscilam de 6,3 pontos (contra Flávio) a 17,4 pontos (contra o empresário Renan Santos, do Missão). Confira abaixo:

Lula 49,2% X Flávio Bolsonaro 42,9% | Branco/Nulo/Não sei: 7,9%

Lula 48,2% X Ronaldo Caiado 38,9% | Branco/Nulo/Não sei: 12,9%

Lula 48,6% X Romeu Zema 39,6% | Branco/Nulo/Não sei: 11,8%

Lula 47,6% X Renan Santos 30,2% | Branco/Nulo/Não sei: 22,2%

Lula 48,8% X Michelle Bolsonaro 42,5% | Branco/Nulo/Não sei: 8,8%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Outros cenários governistas

O instituto AtlasIntel também perguntou aos entrevistados como eles votariam caso Lula fosse substituído pelo seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), ou pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) na disputa contra Flávio.

Nesses casos, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também aparece em desvantagem numérica, mas empataria tecnicamente com Haddad (com uma diferença de apenas 0,6 ponto percentual) e perderia por uma diferença de 3,1 pontos percentuais para Alckmin.

Geraldo Alckmin (45,8%) X Flávio Bolsonaro (42,7%) | Branco/Nulo/Não sei: 11,5%

Fernando Haddad (44,3%) X Flávio Bolsonaro (43,7%) | Branco/Nulo/Não sei: 12%

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Rejeições

As rejeições dos candidatos também foram medidas pelo instituto, que aponta que a maior delas é ao senador Flávio Bolsonaro (52,9%), seguido por Lula (49,4%). Confira abaixo.

Flávio Bolsonaro (PL): 52,9%

Lula (PT): 49,4%

Jair Bolsonaro (PL): 42,6%

Michelle Bolsonaro (PL): 39,2%

Renan Santos (Missão): 38,0%

Romeu Zema (Novo): 37,7%

Ronaldo Caiado (PSD): 33,3%

Fernando Haddad (PT): 32,6%

Nenhum destes: 0,2%