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Política

Pesquisa AtlasIntel: como está disputa eleitoral entre Lula e Flávio Bolsonaro

Petista segue liderando todos os cenários de primeiro e segundo turno contra o senador e filho do ex-presidente

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h30
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando todos os cenários de disputa para a Presidência da República, no primeiro e no segundo turno, segundo o mais novo levantamento do instituto AtlasIntel, divulgado na manhã desta quarta-feira, 29. Para fazer a pesquisa, 5.021 eleitores das cinco regiões do país foram entrevistados, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro cenário de primeiro turno desenhado pelo Atlas (no qual todos os possíveis candidatos foram incluídos), o petista tem 44,9%, e o segundo lugar fica com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem quase dez pontos a menos, com 35,8%. Confira abaixo.

  • Lula (PT): 44,9%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35,8%
  • Renan Santos (Missão): 7,8%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%
  • Romeu Zema (Novo): 2,8%
  • Samara Martins (UP): 2,1%
  • Augusto Cury (Avante): 1,6%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%
  • Hertz Dias (PSTU): 0,1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0,0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0,0%
  • Voto branco/nulo: 0,6%
  • Não sei: 1,0%

Já no segundo cenário de primeiro turno, apenas com os nomes com maiores porcentagens, tanto Lula quanto Flávio crescem e aparecem com 47,4% e 37% respectivamente.

Siga
  • Lula: 47,4%
  • Flávio Bolsonaro: 37,0%
  • Renan Santos: 7,8%
  • Ronaldo Caiado: 3,3%
  • Romeu Zema: 2,9%
  • Voto branco/nulo: 1,2%
  • Não sei: 0,4%
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Segundo turno

Já nos eventuais cenários de segundo turno verificados pelo instituto, Lula também lidera todos, com vantagens que oscilam de 6,3 pontos (contra Flávio) a 17,4 pontos (contra o empresário Renan Santos, do Missão). Confira abaixo:

  • Lula 49,2% X Flávio Bolsonaro 42,9% | Branco/Nulo/Não sei: 7,9%
  • Lula 48,2% X Ronaldo Caiado 38,9% | Branco/Nulo/Não sei: 12,9%
  • Lula 48,6% X Romeu Zema 39,6% | Branco/Nulo/Não sei: 11,8%
  • Lula 47,6% X Renan Santos 30,2% | Branco/Nulo/Não sei: 22,2%
  • Lula 48,8% X Michelle Bolsonaro 42,5% | Branco/Nulo/Não sei: 8,8%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Outros cenários governistas

O instituto AtlasIntel também perguntou aos entrevistados como eles votariam caso Lula fosse substituído pelo seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), ou pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) na disputa contra Flávio.

Nesses casos, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também aparece em desvantagem numérica, mas empataria tecnicamente com Haddad (com uma diferença de apenas 0,6 ponto percentual) e perderia por uma diferença de 3,1 pontos percentuais para Alckmin.

  • Geraldo Alckmin (45,8%) X Flávio Bolsonaro (42,7%) | Branco/Nulo/Não sei: 11,5%
  • Fernando Haddad (44,3%) X Flávio Bolsonaro (43,7%) | Branco/Nulo/Não sei: 12%
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Rejeições

As rejeições dos candidatos também foram medidas pelo instituto, que aponta que a maior delas é ao senador Flávio Bolsonaro (52,9%), seguido por Lula (49,4%). Confira abaixo.

  • Flávio Bolsonaro (PL): 52,9%
  • Lula (PT): 49,4%
  • Jair Bolsonaro (PL): 42,6%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 39,2%
  • Renan Santos (Missão): 38,0%
  • Romeu Zema (Novo): 37,7%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 33,3%
  • Fernando Haddad (PT): 32,6%
  • Nenhum destes: 0,2%
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TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
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