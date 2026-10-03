Os números da última pesquisa AtlasIntel antes do 1º turno em Santa Catarina

Divulgada neste sábado, 3, a última pesquisa AtlasIntel aponta que a eleição para o governo de Santa Catarina deve ser resolvida no primeiro turno: atual governador, Jorginho Mello (PL) aparece com 56,7% dos votos válidos, seguido por Gelson Merísio (PSB) com 22,6%.

Em terceiro lugar, João Rodrigues (PSD) acumula 18,4% das intenções dos votantes, seguido de longe por Marcelo Brigadeiro (Missão), com 1,3%. Os demais candidatos ficam com os 0,9% restantes.

Realizada pela Atlas Intel, a pesquisa ouviu 1794 pessoas em Santa Catarina entre os dias 27 de setembro e essa sexta-feira, 2. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Considerando os votos totais, que incluem brancos e nulos, Jorginho Mello tem 54,6%, contra 21,7% de Merísio, 17,7% de Rodrigues, e os mesmo 1,3% para Brigadeiro. Os demais candidatos somados aparecem com 0,8%, enquanto 1,7% dos entrevistados disse que pretende votar em branco ou nulo e 2,1% disseram que não sabiam.

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Confira como está a disputa pelo governo de SC:

Jorginho Mello (PL) – 56,7%;

Gelson Merísio (PSB) – 22,6%;

João Rodrigues (PSD) – 18,4%;

Marcelo Brigadeiro (Missão) – 1,3%;

Outros – 0,9%;

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Cenários de 2º turno

Em um eventual segundo turno entre Mello e Merísio, o levantamento aponta que o atual governador seria reeleito com 69,6% dos votos válidos, contra 30,4% do oponente. No páreo entre Mello e João Rodrigues, o candidato do PL acumula 65,3% dos votos, contra 36,5% do candidato do PSD.

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