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Política

Os números da última pesquisa AtlasIntel antes do 1º turno em Santa Catarina

Gelson Merísio (PSB), João Rodrigues (PSD) e Jorginho Mello (PL) dividem os votos do estado

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 18h47 | Atualizado em 3 out 2026, 19h23
Três homens de meia-idade, sorrindo e usando blazers azuis sobre camisas sociais claras, posam para fotos de rosto em fundo branco
Gelson Merísio (PSB), João Rodrigues (PSD) e Jorginho Mello (PL)  (./Reprodução)
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Divulgada neste sábado, 3, a última pesquisa AtlasIntel aponta que a eleição para o governo de Santa Catarina deve ser resolvida no primeiro turno: atual governador, Jorginho Mello (PL) aparece com 56,7% dos votos válidos, seguido por Gelson Merísio (PSB) com 22,6%.

Em terceiro lugar, João Rodrigues (PSD) acumula 18,4% das intenções dos votantes, seguido de longe por Marcelo Brigadeiro (Missão), com 1,3%. Os demais candidatos ficam com os 0,9% restantes.

Realizada pela Atlas Intel, a pesquisa ouviu 1794 pessoas em Santa Catarina entre os dias 27 de setembro e essa sexta-feira, 2. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Considerando os votos totais, que incluem brancos e nulos, Jorginho Mello tem 54,6%, contra 21,7% de Merísio, 17,7% de Rodrigues, e os mesmo 1,3% para Brigadeiro. Os demais candidatos somados aparecem com 0,8%, enquanto 1,7% dos entrevistados disse que pretende votar em branco ou nulo e 2,1% disseram que não sabiam.

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Confira como está a disputa pelo governo de SC:

  • Jorginho Mello (PL) – 56,7%;
  • Gelson Merísio (PSB) – 22,6%;
  • João Rodrigues (PSD) – 18,4%;
  • Marcelo Brigadeiro (Missão) – 1,3%;
  • Outros – 0,9%;
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Cenários de 2º turno

Em um eventual segundo turno entre Mello e Merísio, o levantamento aponta que o atual governador seria reeleito com 69,6% dos votos válidos, contra 30,4% do oponente. No páreo entre Mello e João Rodrigues, o candidato do PL acumula 65,3% dos votos, contra 36,5% do candidato do PSD.

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