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Política

Pesquisa: aposta de Ratinho Jr. supera candidato de Lula ao governo do Paraná

Sandro Alex aparece numericamente à frente de Requião Filho, mas ainda em empate técnico para segundo lugar; Sergio Moro continua liderando

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 11h22 | Atualizado em 18 ago 2026, 12h00
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de cabelos escuros e terno azul com gravata azul, falando em um microfone; um homem barbudo de cabelos castanhos e terno escuro com gravata cinza; e um homem de cabelos castanhos e terno azul com gravata preta, também falando em um microfone
Candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro, Requião Filho e Sandro Alex (Carlos Moura/Agência Senado | Assembleia Legislativa do Paraná | Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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O ex-secretário Sandro Alex (PSD), candidato ao governo do Paraná apoiado pelo governador Ratinho Jr. (PSD), aparece numericamente em segundo lugar em uma pesquisa eleitoral do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 18 — atrás apenas do senador e ex-juiz Sergio Moro (PL) e empatado tecnicamente com o ex-deputado estadual Requião Filho (PDT). Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 13 e 17 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O novo quadro chama a atenção porque Alex aparecia sempre com menos de dois dígitos nas pesquisas e já reflete os últimos movimentos feitos por ele para disputar o governo. Há alguns dias, ele conseguiu que o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), que pontuava melhor que ele nas intenções de voto, desistisse da disputa e se tornasse seu vice.

Além disso, aponta também que o candidato deverá receber mais respaldo da população por ser o nome à sucessão de Ratinho Jr. , que fez um governo majoritariamente bem avaliado pela população paranaense. Em entrevista a VEJA, Alex chegou a falar sobre isso, dizendo acreditar que o eleitor logo iria passar a olhá-lo como o candidato da continuidade de gestão.

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+Por que Sandro Alex aposta em virada contra Sergio Moro

Confira os números da pesquisa abaixo.

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Primeiro turno

  • Sergio Moro (PL): 37%
  • Sandro Alex (PSD): 22%
  • Requião Filho (PDT): 20%
  • Luiz França (Missão): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS / NR: 12%

Os candidatos Adriano Teixeira (PCO) / Alexandre Salomão (Mobiliza) / Samuel de Mattos (PSTU) / Tayná Miessa (UP) somados atingem 1%.

Possibilidades de segundo turno

Cenário 1

  • Sergio Moro (PL) – 45%
  • Sandro Alex (PSD) – 30%
  • Branco/nulo – 14%
  • Não respondeu ou não sabe – 11%
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Cenário 2

  • Sergio Moro (PL) – 55%
  • Requião Filho (PDT) – 27%
  • Branco/nulo – 9%
  • Não respondeu ou não sabe – 9%

Cenário 3

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  • Sandro Alex (PSD) – 33%
  • Requião Filho (PDT) – 27%
  • Branco/nulo – 18%
  • Não respondeu ou não sabe – 19%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Rejeições

Quando as rejeições são observadas, vê-se que o candidato com maior dificuldade é Requião Filho, com 41% de rejeição. Outras pesquisas mostram que seus aliados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ex-ministra e candidata ao Senado Gleisi Hoffmann (PT-PR), são outros dois nomes mal avaliados no estado. Lula, inclusive, perderia para Flávio em território paranaense.

Em seguida, o nome mais rejeitado é o de Sergio Moro, com 38% de rejeição. Ainda assim, o ex-juiz lidera todas as pesquisas de intenção de voto desde o ano passado.

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Já Sandro Alex fica em terceiro, com rejeição de 29%. Confira os números das rejeições abaixo.

  • Requião Filho (PDT): 41%
  • Sergio Moro (PL): 38%
  • Sandro Alex (PSD): 29%
  • Luiz França (Missão): 23%
  • Tayná Miessa (UP): 21%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 20%
  • Adriano Teixeira (PCO): 17%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 17%
  • Poderia Votar em Todos: 3%
  • NS / NR: 2%
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