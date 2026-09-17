Pesquisa aponta qual grupo político está mais envolvido com o Master na visão do eleitor

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Uma pesquisa AtlasIntel revelou a percepção dos eleitores brasileiros sobre o envolvimento de grupos políticos nas fraudes do Banco Master. Houve empate técnico entre bolsonaristas (41,2%) e lulistas (40,2%), indicando alta implicação de ambos. O levantamento, com margem de erro de 1%, ouviu mais de 5 mil eleitores.

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Uma pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17, mediu qual grupo polítio está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master na opinião dos eleitores brasileiros. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.018 eleitores do país entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Houve um empate técnico na opinião dos entrevistados, que apontaram que tanto o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão muito envolvidos. No entanto, numericamente, eles disseram que os bolsonaristas estão mais envolvidos, chegando a 41,2% das respostas, enquanto os lulistas têm 40,2%.

Principalmente os aliados de Bolsonaro: 41,2%

Principalmente os aliados de Lula: 40,2%

Todos estão igualmente implicados no esquema: 13,8%

Principalmente o Centrão: 3,4%

Não sei: 1,3%

Apesar dos resultados muito próximos, os números representam uma vitória do grupo do presidente Lula, visto que o cenário se inverteu desde março de 2026, quando a maioria da população associava o escândalo de corrupção do Banco Master muito mais ao governo do que aos bolsonaristas.

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O instituto também questionou se a crise do STF, na opinião dos entrevistados, prejudica mais a campanha de Lula ou a do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o comando do Palácio do Planalto. Ao que 49,5% respondeu que é uma situação pior para o petista, enquanto 20,9% disse que atrapalha o parlamentar de direita.

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Prejudica mais Lula: 49,5%

Prejudica mais Flávio Bolsonaro: 20,9%

Prejudica os dois igualmente: 14,4%

Não sei: 8,6%

Não prejudica nenhum dos dois: 6,7%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

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