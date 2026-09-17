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Política

Pesquisa aponta qual grupo político está mais envolvido com o Master na visão do eleitor

AtlasIntel perguntou a 5.018 eleitores se os bolsonaristas ou os lulistas parecem estar mais enroscados na crise

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 07h48 | Atualizado em 17 set 2026, 11h05
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master envolveu diversas autoridades da República em um grande esquema de corrupção (./Divulgação)
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Pesquisa aponta qual grupo político está mais envolvido com o Master na visão do eleitor Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17, mediu qual grupo polítio está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master na opinião dos eleitores brasileiros. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.018 eleitores do país entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Houve um empate técnico na opinião dos entrevistados, que apontaram que tanto o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão muito envolvidos. No entanto, numericamente, eles disseram que os bolsonaristas estão mais envolvidos, chegando a 41,2% das respostas, enquanto os lulistas têm 40,2%.

  • Principalmente os aliados de Bolsonaro: 41,2%
  • Principalmente os aliados de Lula: 40,2%
  • Todos estão igualmente implicados no esquema: 13,8%
  • Principalmente o Centrão: 3,4%
  • Não sei: 1,3%

Apesar dos resultados muito próximos, os números representam uma vitória do grupo do presidente Lula, visto que o cenário se inverteu desde março de 2026, quando a maioria da população associava o escândalo de corrupção do Banco Master muito mais ao governo do que aos bolsonaristas.

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Evolução temporal da visão do eleitor sobre envolvimento com o Master
Evolução temporal da visão do eleitor sobre envolvimento com o Master (AtlasIntel/Reprodução)

O instituto também questionou se a crise do STF, na opinião dos entrevistados, prejudica mais a campanha de Lula ou a do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o comando do Palácio do Planalto. Ao que 49,5% respondeu que é uma situação pior para o petista, enquanto 20,9% disse que atrapalha o parlamentar de direita.

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  • Prejudica mais Lula: 49,5%
  • Prejudica mais Flávio Bolsonaro: 20,9%
  • Prejudica os dois igualmente: 14,4%
  • Não sei: 8,6%
  • Não prejudica nenhum dos dois: 6,7%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

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