Pesquisa aponta maior interesse do eleitorado na disputa presidencial

Levantamento do BTG/Nexus que mostrou uma maior vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao senador Flávio Bolsonaro confirmou o aumento do interesse do eleitor na disputa presidencial.

Enquanto em março, 73% afirmavam ter interesse na corrida eleitoral, a pesquisa divulgada hoje demonstra que 77% dos eleitores estão interessados.

Por outro lado, 20% dizem que não estão interessados na disputa, abaixo dos 26% registrados no fim do primeiro trimestre.

A mesma pesquisa aponta tendência de alta da rejeição do filho de Jair Bolsonaro, o que pode ser reflexo da revelação de sua relação com Daniel Vorcaro, do Banco Master.

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De março para junho, passou de 48% para 52% o percentual de eleitores que não votariam em Flávio de jeito nenhum. Caiu dentro da margem de erro – de 27% para 25% – o índice de eleitores que dizem que o pré-candidato do PL é a única alternativa de voto.

A rejeição a Lula, por sua vez, registrou queda dentro da margem de erro – passou de 49% para 47%. Houve um aumento de quatro pontos percentuais – de 34% para 38% – do índice de eleitores que demonstram convicção de que votarão no petista.