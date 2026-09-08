Pesquisa: Aécio Neves avança e rearranja disputa ao Senado por Minas Gerais
Disputa é liderada com larga vantagem pela petista Marília Campos, segundo levantamento do Real Time Big Data
Uma semana após anunciar que entraria na disputa ao Senado por Minas Gerais, o deputado Aécio Neves (PSDB) — que preside o tucanato nacionalmente e é um dos maiores caciques políticos mineiros — terminou por rearranjar a corrida eleitoral no estado. De acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 8, a candidatura dele já se tornou uma das mais competitivas, assumindo a segunda posição, atrás apenas da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que lidera as pesquisas com larga vantagem há mais de um ano.
Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 3 e 7 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.
Enquanto Marília aparece com 21% das intenções de voto, Aécio já tem 14%, empatado numericamente com o deputado Domingos Sávio (PL), que tem o apoio do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e também tecnicamente com o senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição e está na chapa do atual governador Mates Simões (PSD). Confira os números abaixo.
- Marília Campos (PT): 21%
- Aécio Neves (PSDB): 14%
- Domingos Sávio (PL): 14%
- Carlos Viana (PSD): 13%
- Marcelo Aro (PP): 9%
- Áurea Carolina (PSOL): 6%
- Marco Antônio Superman (Novo): 6%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 6%
- NS/NR: 8%
Os candidatos Ana Luiza do MLB (UP) / Fidélis Alcântara (UP) / Manoel Carvalho (MDB) / Jordano Metalúrgico (PSTU) / Juíz Ramon Moreira (DC) / Tião Pessoa (PCO) / Victoria Mello Vic (PSTU) somados atingiram 1% e estão categorizados como “outros”
As porcentagens acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor, neste ano, deve votar em dois candidatos para o Senado Federal. Veja abaixo como as intenções de voto se dividem entre as duas opções.
Primeiro voto
- Marília Campos (PT): 28%
- Aécio Neves (PSDB): 15%
- Carlos Viana (PSD): 14%
- Domingos Sávio (PL): 13%
- Marcelo Aro (PP): 9%
- Áurea Carolina (PSOL): 6%
- Marco Antônio Superman (Novo): 4%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Outros: [não informado]
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 5%
Segundo voto
- Marília Campos (PT): 15%
- Domingos Sávio (PL): 15%
- Aécio Neves (PSDB): 13%
- Carlos Viana (PSD): 12%
- Marcelo Aro (PP): 9%
- Áurea Carolina (PSOL): 7%
- Marco Antônio Superman (Novo): 7%
- Arcanjo Pimenta (MDB): [não informado]
- Carlin Moura (Avante): [não informado]
- Outros: 3%
- Nulo/Branco: 8%
- NS/NR: 11%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00998/2026.