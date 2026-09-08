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Política

Pesquisa: Aécio Neves avança e rearranja disputa ao Senado por Minas Gerais

Disputa é liderada com larga vantagem pela petista Marília Campos, segundo levantamento do Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 09h39 | Atualizado em 8 set 2026, 20h08
A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT); o deputado federal Aécio Neves (PSDB); e o senador Carlos Viana (PSD)
A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT); o deputado federal Aécio Neves (PSDB); e o senador Carlos Viana (PSD) (Selena Souza/PMC/Marina Ramos/Câmara dos Deputados/Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisa: Aécio Neves avança e rearranja disputa ao Senado por Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

Uma semana após anunciar que entraria na disputa ao Senado por Minas Gerais, o deputado Aécio Neves (PSDB) — que preside o tucanato nacionalmente e é um dos maiores caciques políticos mineiros — terminou por rearranjar a corrida eleitoral no estado. De acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 8, a candidatura dele já se tornou uma das mais competitivas, assumindo a segunda posição, atrás apenas da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que lidera as pesquisas com larga vantagem há mais de um ano.

Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 3 e 7 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

Enquanto Marília aparece com 21% das intenções de voto, Aécio já tem 14%, empatado numericamente com o deputado Domingos Sávio (PL), que tem o apoio do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e também tecnicamente com o senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição e está na chapa do atual governador Mates Simões (PSD). Confira os números abaixo.

Siga
  • Marília Campos (PT): 21%
  • Aécio Neves (PSDB): 14%
  • Domingos Sávio (PL): 14%
  • Carlos Viana (PSD): 13%
  • Marcelo Aro (PP): 9%
  • Áurea Carolina (PSOL): 6%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 6%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS/NR: 8%

Os candidatos Ana Luiza do MLB (UP) / Fidélis Alcântara (UP) / Manoel Carvalho (MDB) / Jordano Metalúrgico (PSTU) / Juíz Ramon Moreira (DC) / Tião Pessoa (PCO) / Victoria Mello Vic (PSTU) somados atingiram 1% e estão categorizados como “outros”

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As porcentagens acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor, neste ano, deve votar em dois candidatos para o Senado Federal. Veja abaixo como as intenções de voto se dividem entre as duas opções.

Primeiro voto

  • Marília Campos (PT): 28%
  • Aécio Neves (PSDB): 15%
  • Carlos Viana (PSD): 14%
  • Domingos Sávio (PL): 13%
  • Marcelo Aro (PP): 9%
  • Áurea Carolina (PSOL): 6%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 4%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Outros: [não informado]
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 5%
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Segundo voto

  • Marília Campos (PT): 15%
  • Domingos Sávio (PL): 15%
  • Aécio Neves (PSDB): 13%
  • Carlos Viana (PSD): 12%
  • Marcelo Aro (PP): 9%
  • Áurea Carolina (PSOL): 7%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 7%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): [não informado]
  • Carlin Moura (Avante): [não informado]
  • Outros: 3%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 11%
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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00998/2026.

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