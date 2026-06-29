Pesquisa: a queda de Lula no Nordeste após a operação da PF contra Jaques Wagner na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu cinco pontos percentuais nas intenções de voto do Nordeste após a operação da Polícia Federal contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) na Bahia por suspeitas de envolvimento no caso de corrupção do Banco Master, segundo aponta pesquisa do BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29.

O levantamento — feito com 2.009 eleitores entre os dias 26 e 28 de junho e com margem de erro de dois pontos — apontou que Lula tem 61% das intenções de votos no Nordeste para um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O número, porém, é cinco pontos percentuais a menos do que o petista tinha na rodada anterior do Nexus.

Na pesquisa divulgada em 15 de junho — para a qual 2.017 eleitores foram ouvidos entre os dias 12 e 14 de junho, gerando documento com margem de erro de dois pontos — Lula tinha 66% das intenções de voto na região.

A queda reflete o impacto negativo da operação contra Wagner, realizada no dia 18 de junho. Especialistas ouvidos por VEJA apontam que a relevância de Wagner na Bahia é muito alta e que, por isso, a imagem dele ser afetada negativamente deve impactar todas as candidaturas majoritárias do PT no estado.

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A Bahia é o maior colégio eleitoral do Nordeste e, nas últimas eleições, deu 70% dos votos em mais de 90% dos municípios para Lula. Por isso, o estado é considerado fundamental para a reeleição do petista ao comando do Palácio do Planalto, tendo sido capaz, inclusive, de amenizar as dificuldades que ele tem em estados do Sul e do Sudeste, por exemplo.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Além da queda eleitoral, a operação da PF também levou a perda do cargo de liderança do governo no Senado que Jaques Wagner possuía. O cálculo feito pelo governistas foi de que tanto ele quanto Lula deveriam manter certa distância neste momento, mas sem que presidente precisasse fazer esse movimento de maneira unilateral, para não prejudicar o baiano politicamente.

Diante da situação, a equipe do presidente Lula já faz ajustes na sua agenda. Nesta semana, ele vai à Bahia, mas desistiu de participar de uma importante caminhada ao lado de Wagner e do governo Jerônimo Rodrigues (PT).