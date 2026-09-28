Pesquisa: a eleição presidencial no colégio mais decisivo a menos de uma semana da votação
Previsão de segundo turno em Minas Gerais, como aponta levantamento do Real Time Big Data, mostra cristalização da polarização nacional
A polarização da disputa nacional pela presidência da República deste ano é percebida em empate numérico em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país e considerado o mais decisivo (onde todos os presidentes eleitos venceram desde a redemocratização do país). Os numéricos são de uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28, para a qual foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem vantagem numérica, com 41% das intenções de votos. Ele está empatado tecnicamente, no limite da margem de erro, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que aparece com 39%.
É no segundo turno que o acirramento entre eles fica ainda maior entre os mineiros, com os dois empatando numericamente em 46%. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6%
- Zema (Novo): 6%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 2%
Segundo turno
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Nulo/Branco: 4%
- Não Sabe / Não Respondeu: 4%
Rejeições
As rejeições a Lula e Flávio Bolsonaro também são as maiores do estado e empatam numericamente em 49% dos eleitores.
- Flávio Bolsonaro (PL): 49%
- Lula (PT): 49%
- Renan Santos (Missão): 42%
- Romeu Zema (Novo): 38%
- Ronaldo Caiado (PSD): 33%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 32%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 29%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 29%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%
- Samara Martins (UP): 24%
- Edmilson Costa (PCB): 23%
- Hertz Dias (PSTU): 23%
- Clariana Barão (DC): 23%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
O governo Lula na opinião dos mineiros
Aprovação
- Desaprova: 51%
- Aprova: 48%
- NS / NR: 1%
Avaliação
- Ruim/Péssimo: 44%
- Ótimo/Bom: 32%
- Regular: 23%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06289/2026.