Pesquisa: a eleição presidencial no colégio mais decisivo a menos de uma semana da votação

Ler Resumo





Uma nova pesquisa Real Time Big Data em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, revela um cenário apertado para a eleição presidencial. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente no primeiro turno e numericamente no segundo, indicando uma disputa acirrada. As rejeições de ambos também são altas entre os mineiros, e a pesquisa detalha a avaliação do governo Lula no estado. Entenda os números completos da pesquisa, que pode influenciar o resultado nacional.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A polarização da disputa nacional pela presidência da República deste ano é percebida em empate numérico em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país e considerado o mais decisivo (onde todos os presidentes eleitos venceram desde a redemocratização do país). Os numéricos são de uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28, para a qual foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem vantagem numérica, com 41% das intenções de votos. Ele está empatado tecnicamente, no limite da margem de erro, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que aparece com 39%.

É no segundo turno que o acirramento entre eles fica ainda maior entre os mineiros, com os dois empatando numericamente em 46%. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Segundo turno

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Nulo/Branco: 4%

Não Sabe / Não Respondeu: 4%

Rejeições

As rejeições a Lula e Flávio Bolsonaro também são as maiores do estado e empatam numericamente em 49% dos eleitores.

Continua após a publicidade

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 49%

Renan Santos (Missão): 42%

Romeu Zema (Novo): 38%

Ronaldo Caiado (PSD): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 32%

Rui Costa Pimenta (PCO): 29%

Leonardo Avalanche (PRTB): 29%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%

Samara Martins (UP): 24%

Edmilson Costa (PCB): 23%

Hertz Dias (PSTU): 23%

Clariana Barão (DC): 23%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS / NR: 1%

O governo Lula na opinião dos mineiros

Aprovação

Desaprova: 51%

Aprova: 48%

NS / NR: 1%

Continua após a publicidade

Avaliação

Ruim/Péssimo: 44%

Ótimo/Bom: 32%

Regular: 23%

NS / NR: 1%

Continua após a publicidade

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06289/2026.