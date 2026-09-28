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Política

Pesquisa: a eleição presidencial no colégio mais decisivo a menos de uma semana da votação

Previsão de segundo turno em Minas Gerais, como aponta levantamento do Real Time Big Data, mostra cristalização da polarização nacional

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 11h54
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisa: a eleição presidencial no colégio mais decisivo a menos de uma semana da votação Priorize VEJA no Google

A polarização da disputa nacional pela presidência da República deste ano é percebida em empate numérico em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país e considerado o mais decisivo (onde todos os presidentes eleitos venceram desde a redemocratização do país). Os numéricos são de uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28, para a qual foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem vantagem numérica, com 41% das intenções de votos. Ele está empatado tecnicamente, no limite da margem de erro, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que aparece com 39%.

É no segundo turno que o acirramento entre eles fica ainda maior entre os mineiros, com os dois empatando numericamente em 46%. Confira os números abaixo.

Siga

Primeiro turno

  • Lula (PT): 41%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 6%
  • Zema (Novo): 6%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 2%
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Segundo turno

  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 46%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 4%

Rejeições

As rejeições a Lula e Flávio Bolsonaro também são as maiores do estado e empatam numericamente em 49% dos eleitores.

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%
  • Lula (PT): 49%
  • Renan Santos (Missão): 42%
  • Romeu Zema (Novo): 38%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 33%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 32%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 29%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 29%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%
  • Samara Martins (UP): 24%
  • Edmilson Costa (PCB): 23%
  • Hertz Dias (PSTU): 23%
  • Clariana Barão (DC): 23%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula na opinião dos mineiros

Aprovação

  • Desaprova: 51%
  • Aprova: 48%
  • NS / NR: 1%
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Avaliação

  • Ruim/Péssimo: 44%
  • Ótimo/Bom: 32%
  • Regular: 23%
  • NS / NR: 1%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06289/2026.

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